मूळ मालकाच्या जागी बनावट मालक केले उभे, करोडोचे हडपले भूखंड; दोन वकिलांना भिवंडीतून ठोकल्या बेड्या
जमीन मालकांच्या जागी बनावट मालक उभा करून त्याच्या आधार कार्डवर बँक खाते उघडत कोट्यवधींचा भूखंड लाटला. या प्रकरणी दोन वकिलांना भिवडींतून अटक केली आहे.
Published : June 13, 2026 at 1:35 PM IST
नाशिक : पोलिसांनी एका हायप्रोफाईल टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. मूळ जमीन मालकांच्या जागी बनावट मालक उभा करून त्याच्या आधार कार्डवर बँक खाते उघडत कोट्यवधींचा भूखंड लाटला. याप्रकरणी मुख्य सूत्रधार असलेल्या दोन वकिलांना भिवंडी इथून अटक करण्यात इंदिरानगर पोलिसांना यश आलं. त्यांच्या चौकशीत 14 संशयितांची नावं निष्पन्न झाले आहेत.
बनावट मालक केले उभे, करोडोचे हडपले भूखंड : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार नाशिकच्या चेतना नगर इथं संतोष हेगडे यांच्या नावे 501 चौरस मीटर आणि सुधीर गुजराती यांचा 190 चौरस मीटर मालकीचे वडाळा शिवारात भूखंड आहेत. या दोन्ही मालकांच्या जागी बनावट व्यक्ती उभा करून आधार कार्ड मध्ये बदल करून त्यांच्या जागी मूळ मालकाचं नाव, पत्ता टाकून आधार कार्ड अपडेट करण्यात आलं. त्या आधारे बँक खाते उघडून मूळ मालकांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघड झाला होता. या प्रकरणी इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी सखोल तपास करत दुय्यम निबंध कार्यालयातून माहितीत दोन वकिलांची नावं समोर आली. पोलिसांनी भिवंडी इथं माग काढत कपिल पाठक आणि अलमास सय्यद या दोन संशयित वकिलांना ताब्यात घेतले असून चौकशीत त्यांनी बोगस खरेदी केल्याची कबुली दिली. या प्रकरणी आतापर्यंत 14 संशयितांची नावं निष्पन्न झाले. या हाय प्रोफाईल टोळीचे सूरत ते नाशिक कनेक्शन असल्याचं समोर येत आहे.
कशी केली फसवणूक : संशयित वकिलांनी मूळ मालकाच्या नावाचं बोगस गॅजेट प्रसिद्ध करत त्या आधारे संतोष हेगडे यांच्या जागी घनश्याम गिल, ज्योती हेगडे यांच्या जागी शोभा मुकणे आणि सुधीर गुजराती यांच्या जागी बाबुभाई मूलताणी यांच्या नावाचं बोगस आधार कार्ड, पॅन कार्ड तयार करून भूखंड विक्री केली. मिळालेली रक्कम बँक खात्यावर घेत कोट्यवधींची रक्कम परस्पर काढून घेतली. हा अपहार भीमराव वाघमारे, रितेश संसारे, रवींद्र अडागळे, मुकेश जाधव, शरद मुठेकर, वासीद सय्यद, नईम करीम, करीम सय्यद, फिरोज सय्यद या गुन्ह्यात समावेश आहे.
पोलिसांशी संपर्क साधण्याचं आवाहन : "बनावट मालक उभे करत दोन भूखंड हडपल्या प्रकरणी आम्ही भिवंडीतून दोन वकिलांना ताब्यात घेतलं आहे. चौकशीत भूखंड लाटण्याचे आणखी प्रकार उघड होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यँत 14 संशयित निष्पन्न झाले असून त्यांचा शोध सुरू आहे. अशा प्रकारे जमिनीचे बोगस खरेदीविक्री व्यवहार झाले असल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा," असं आवाहन इंदिरानगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मनोहर कारंडे यांनी केलं आहे.
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