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13 वर्षीय मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी आरोपीला परेपर्यंत जन्मठेप; डीएनए अहवाल ठरला निर्णायक

नाशिकच्या बागलाण येथील 13 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी एका नराधमाला मालेगाव येथील पोक्सो न्यायालयाने मरेपर्यंत सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे.

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प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 3:50 PM IST

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नाशिक : जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यातील 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी मालेगाव येथील विशेष पोक्सो न्यायालयानं आरोपी सुनील रामदास जाधव याला दोषी ठरवत नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

काय आहे प्रकरण? : नोव्हेंबर 2019 मध्ये बागलाण तालुक्यातील तळवाडे दिगर येथील 13 वर्षीय मुलीवर आरोपी सुनील रामदास जाधव याने वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. सातत्यानं होत असलेल्या शारीरिक आणि मानसिक छळाला कंटाळून पीडितेने स्वत:ला पेटवून घेत आत्महत्या केली होती.

शवविच्छेदनादरम्यान पीडितेच्या पोटात 7 महिन्यांचा गर्भ असल्याचं निष्पन्न झालं होतं. जळाल्यामुळे गर्भाचाही मृत्यू झाल्याचा वैद्यकीय अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक राहुल गवई यांनी केला. तपासादरम्यान आरोपी, पीडिता आणि गर्भाचे डीएनए नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. तज्ज्ञांच्या अहवालात आरोपी सुनील जाधव हाच गर्भाचा जैविक पिता असल्याचं स्पष्ट झालं. न्यायालयानं हा वैज्ञानिक पुरावा महत्त्वाचा मानत आरोपीला दोषी ठरवलं.

न्यायालयाने काय शिक्षा सुनावली? : या प्रकरणाची सुनावणी मालेगाव येथील विशेष पोक्सो न्यायालयात झाली. न्यायाधीश के. जी. पालदेवार यांनी सरकारी पक्षानं सादर केलेले वैज्ञानिक पुरावे आणि साक्षीदारांची साक्ष ग्राह्य धरत आरोपीला दोषी ठरवलं. न्यायालयानं भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 176(3) अंतर्गत जन्मठेप, कलम 376 अंतर्गत 10 वर्षांची सक्तमजुरी तसंच पॉक्सो कायद्यातील विविध कलमांन्वये नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत सश्रम जन्मठेप आणि 25 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई अशी शिक्षा सुनावली. अशी माहिती तत्कालीन तपासी अधिकारी तथा पोलीस उपनिरीक्षक राहुल गवई यांनी दिली.

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TAGGED:

NASHIK POCSO COURT
अत्याचार
MINOR RAPE AND SUICIDE CASE
NASHIK BAGLAN RAPE CASE
NASHIK RAPE CASE COURT SENTENCES

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