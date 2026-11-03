नाशिक पन्नालाल गाढव प्रकरण : सुटकेसाठी शिवसेना सरसावली, कोर्टात लढणार न्यायालयीन लढा
नाशिकच्या यात्रेत लोकांचं मनोरंजन करणाऱ्या 'पन्नालाल' गाढवाला गोशाळेत ठेवण्यात आलं आहे. आता शिवसेना त्यांना मदत करणार असून त्याची माहिती घेतलीय ईटीव्ही भारतचे कपिल भास्कर यांनी.
Published : November 3, 2026 at 8:56 PM IST
नाशिक : कालिका माता यात्रेत मनोरंजनाच्या खेळासाठी वापर केल्याच्या कारणावरून गोशाळेत ठेवण्यात आलेल्या 'पन्नालाल' या गाढवाच्या सुटकेसाठी आता न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णय शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह पन्नालालच्या मालकांनी घेतला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आलं.
पन्नालालला त्याचे मूळ मालक जमुनाबाई व किशन भाट यांच्या कुटुंबापासून गेल्या पंधरा दिवसांपासून दूर ठेवण्यात आलं आहे. वयाच्या दुसऱ्या वर्षापासून भाट कुटुंबानं पन्नालालचं संगोपन केलं असून, सध्या तो आठ वर्षांचा आहे. कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्या मालकांना त्याच्यापासून झालेली ताटातूट असह्य होत आहे. त्याच्या खाण्यापिण्यापासून आरोग्यापर्यंत सर्व काळजी घेणारं कुटुंबीय त्याला पुन्हा घरी आणण्यासाठी व्याकुळ झाले आहेत. याबाबत पन्नालालच्या मूळ मालकांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची भेट घेतली आणि मानवीय दृष्टिकोनातून हस्तक्षेप करावा अशी विनंती करत त्यांना निवेदन दिलं. मात्र, संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यानं न्यायालयात दाद मागावी, असं जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं. दसऱ्याच्या दिवशीही कुटुंबीयांनी गोशाळेत जाऊन पन्नालालची पूजा केली होती.
नेमकं काय आहे पन्नालाल प्रकरण?
नाशिकचं ग्रामदैवत असलेल्या कालिका माता यात्रा उत्सवात 'पन्नालाल का जलवा' या खेळातून लोकांचं मनोरंजन केलं जात होतं. यात 'पन्नालाल' या गाढवाचा वापर केला जात होता आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैशांवर भाट कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू होता. मात्र, प्राणीप्रेमींच्या तक्रारीनंतर मुंबई नाका पोलिसांनी मूळ मालक गोविंद भाट यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर पन्नालालला मंगलरूप गोवत्स सेवा ट्रस्टच्या गोशाळेत ठेवण्यात आलं. तेव्हापासून त्याच्या सुटकेसाठी भाट कुटुंबीय प्रयत्नशील आहेत.
"प्राणीप्रेमींनी आरोप केला आहे की आम्ही गाढवाचा छळ करत आहोत, मात्र तुम्ही कुठेही चौकशी केली तरी आम्ही त्याचा छळ करतो असं कोणीही म्हणणार नाही. आम्ही त्याला आमच्या मुलाप्रमाणं वाढवलं आहे. आजही इतर ठिकाणी घर बांधताना विटा वाहण्यासाठी गाढवांचा वापर केला जातो, मात्र आम्ही फक्त रिंगणात त्याला सूचना देतो आणि त्या पद्धतीनं तो वागतो; इतका तो माणसाळलेला आहे. आम्ही नुकतीच दसऱ्याला गोशाळेत जाऊन त्याची पूजा केली, यावरूनच स्पष्ट होतं की आमची त्याच्याबद्दल किती आपुलकी आहे", असं भाट कुटुंबाचे सदस्य विलास कांबळे यांनी म्हटलं आहे.
"पन्नालाल वयाच्या दुसऱ्या वर्षापासून आमच्यासोबत आहे. तो आमच्या कुटुंबाचा एक सदस्यच आहे. आज मला तीन मुलं आहेत, मात्र पन्नालाल गेल्यापासून ती व्यवस्थित जेवणही करत नाहीत. 'पन्नालाल कुठे आहे?' हाच एक प्रश्न ती सारखी विचारत असतात. आम्ही त्याचा कुटुंबातील सदस्याप्रमाणेच सांभाळ केला आहे. आज 15 दिवस झाले तो आमच्यापासून दूर आहे. त्याच्यावरच आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. गेल्या पंधरा दिवसांपासून आम्ही रस्त्यावर आमचा संसार घेऊन बसलो आहोत. त्याला लवकरात लवकर आमच्या स्वाधीन करावे", अशी आर्त हाक जमुना भाट यांनी दिली आहे.
न्यायालयात जावं लागणार
"पन्नालाल गाढव भाट कुटुंबाकडे सुपूर्द करावं, यासाठी काही लोक मला भेटले. परंतु, या प्रकरणात प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल आहे. त्यामुळे या कुटुंबाला सक्षम न्यायालयातच दाद मागावी लागेल", असं जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं आहे.
आम्ही न्यायालयीन लढाई लढू
"भाट कुटुंबाचा उदरनिर्वाह हा पन्नालालवरच अवलंबून आहे. ते फक्त यात्रेत पन्नालालला फिरवतात, त्याला कोणत्याही प्रकारचा त्रास दिला जात नाही. असं असताना पन्नालालच्या मालकावर गुन्हा दाखल करून त्याला भाट कुटुंबापासून दूर करण्यात आले आहे. या संकटकाळात शिवसेना भाट कुटुंबाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असून, पन्नालालची सुटका करण्यासाठी आम्ही न्यायालयीन लढाई लढू", असा निर्धार शिवसेना पदाधिकारी दीपक डोके यांनी व्यक्त केला आहे.
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