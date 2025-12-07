ETV Bharat / state

नाशिक तपोवन वृक्षतोड विरोधात नाशिककर एकवटले; सुरेल गीतांनी बहरलं तपोवन

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवन (Tapovan) भागात साधूग्रामसाठी 1800 वृक्ष तोडली जाणार आहेत. यासाठी वृक्षप्रेमींनी अनोखं आंदोलन करत विरोध दर्शवला आहे.

Nashik Tree Cutting
तपोवनात पथनाट्य सादर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 7, 2025 at 6:15 PM IST

1 Min Read
नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी (Simhastha kumbh Mela) तपोवन परिसरात साधूग्राम उभारण्यासाठी 1800 वृक्ष तोडली जाणार आहे. या सरकारी निर्णयाला सर्व स्तरातून विरोध होताना दिसून येतोय. आज नाशिक आर्केस्ट्रा असोसिएशनच्यावतीनं तपोवन परिसरात सुरेल मैफिलीचं आयोजन करण्यात येऊन वृक्षतोडीला विरोध दर्शविण्यात आला.

संगीतमय कार्यक्रमाचं आयोजन : नाशिकमध्ये 2027 रोजी सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. यासाठी तपोवन परिसरात साधू महंतांच्या राहण्याची सोय करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात साधूग्राम उभारण्यात येणार आहे. यासाठी तपोवन भागातील तब्बल 1800 वृक्ष तोडण्याचा निर्णय नाशिक महानगरपालिकेनं घेतल्यानं याला पर्यावरण प्रेमींनी विरोध करत मोठ आंदोलन उभं केलं आहे. या आंदोलनाला भाजपा वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला असून नाशिककर देखील मोठ्या संख्येनं आंदोलनात सहभागी झाले. एकीकडं सरकार वृक्षतोडीवर ठाम असताना नाशिककरांकडून तपोवन परिसरामध्ये नाशिक आर्केस्ट्रा असोसिएशनच्यावतीनं दिवसभर संगीतमय कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. तसेच स्थानिक कलाकारांनी पथनाट्य सादर करत उपस्थिताना पर्यावरणाचं महत्व पटवून दिलं. काही नागरिकांनी या ठिकाणी वनभोजन करत अनोखं आंदोलन केलं.

सुरेल गीतांनी तपोवन बहरला (ETV Bharat Reporter)


हरकती 1 हजार, चर्चेला केवळ 20 जणांना बोलवलं : "तपोवन परिसरातील वृक्ष तोडू नये, यासाठी नाशिक महानगरपालिकेला जवळपास 1099 हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. यातील केवळ 20 जणांना 8 डिसेंबर रोजी नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्त मनीषा खत्री यांनी चर्चेसाठी निमंत्रित केलं आहे. मात्र मोजक्याच पर्यावरण प्रेमींना बोलावून या आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न महानगरपालिका करत आहे. आम्ही कोणीच चर्चेला जाणार नाही, चर्चा करायची असेल तर सर्वांच्या समक्ष तपोवणात या," असं पर्यावरणप्रेमी राजू देसले यांनी म्हटलं आहे.


स्वच्छता मोहीमेचं आदित्य ठाकरेंनी केलं कौतुक : 6 डिसेंबर रोजी पर्यावरण प्रेमींनी तपोवन परिसरामध्ये स्वच्छता मोहीम राबवली होती. तोच फोटो घेत आदित्य ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर टाकत ही जागा नागरिकांनी साफ केली, मात्र भाजपालाही पूर्ण साफ करून टाकायचं आहे. हा साधूंचा नाहीतर टीडीआर आणि खजिन्याचा खेळ तर नाही ना?, 700 झाडे स्थगितीनंतर कापणार असं भाजपाचे बिल्डर राजवट नाशिककरांना धमकावून सांगत आहेत, असा प्रश्न आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केलाय.



