मुलाला मोबाईलचं वेड; जन्मदात्या पित्याकडून 14 वर्षीय मुलाची हत्या
आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात, मोबाईल हा जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला असला तरी, त्याच्या अनियंत्रित वापरामुळं एका 14 वर्षीय मुलाला आपला जीव गमवावा लागला.
Published : April 29, 2026 at 8:33 PM IST
नाशिक : लहान मुलांना मोबाईलचं वेड लागणं ही सध्याच्या काळातील एक मोठी समस्या बनली आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात मोबाईल हा जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला असला तरी, त्याचा अनियंत्रित वापर अनेकदा भयानक परिणामांना कारणीभूत ठरू शकते. नाशिकच्या हरसूल परिसरात वडिलांनी केवळ मोबाईल वापरल्याच्या किरकोळ कारणावरून आपल्याच मुलाला अमानुष मारहाण केली त्यात मुलाचा मृत्यू झाला. सार्थक शंकर पिंपळगे (14, रा. वैष्णवी नगर) असं मृत मुलाचं नाव आहे. याप्रकरणी आरोपी वडिलांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात अल्याची माहिती, सहायक पोलीस निरीक्षक जीवन बोरसे यांनी दिली.
लाकडी फळीने केली बेदम मारहाण : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 14 वर्षीय सार्थक पिंपळके हा मुलगा आपल्या आई-वडिलांसमवेत हरसूल भागातील वैष्णवनगरमध्ये राहात होता. सार्थकला मोबाईलचे आकर्षण होते. तो सतत मोबाईल बघत होता, अशातच त्याचं अभ्यासाकडं दुर्लक्ष होत होतं. वारंवार वडिलांनी सांगूनही त्याचा मोबाईलचा नाद कमी होत नव्हता. अशात रविवारी 26 एप्रिल रोजी साडेअकराच्या सुमारास मुलगा सार्थकला मोबाईल बघताना वडिलांनी बघितलं आणि त्यांनी मागचा पुढचा कुठल्याही विचार न करता सार्थकला लाथा, बुक्क्यांनी मारहाण केली. आई सुनीता पिंपळके यांनी सार्थकला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वडिलांनी हा माझा मुलगा नाही मी संपवून टाकेन अशी भूमिका घेतली आणि सार्थकला घराबाहेर लाकडी फळीने बेदम मारहाण केली, यात सार्थकचा मृत्यू झाला, अशी माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जीवन बोरसे यांनी दिली.
पतीच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार : आईच्या डोळ्यादेखत मुलाचा मृत्यू झाल्याचं पाहून आईने टाहो फोडला. मुलाचा अंत्यविधी आटोपल्यानंतर सुनिता यांनी पोलिसात धाव घेऊन पतीच्या विरोधात तक्रार दिली. त्यानुसार हरसुल पोलीस ठाण्यात शंकर पिंपळके यांच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे.
मोबाईल बघताना मुलगा चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला : दुसऱ्या एका घटनेत नाशिक शहरातील भद्रकाली परिसरात 28 एप्रिल रोजी सायंकाळी सतरा वर्षीय अरबाज खान हा घरातील चौथ्या मजल्यावरील बाल्कनीत बसून मोबाईलमध्ये मग्न असताना, तोल जाऊन थेट खालच्या मजल्यावरील पत्र्याच्या शेडवर आदळल्यानं जबर जखमी झाला. अरबाजची प्रकृती चिंताजनक अजून त्याच्यावर नाशिकच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
