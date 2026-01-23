ETV Bharat / state

नाशिकचा महापौर कोण होणार? हिमगौरी आडके यांच्यासह 'ही' नावं चर्चेत

नाशकात एकहाती सत्ता मिळवलेल्या भाजपामध्ये महापौर कोण होणार? याबाबत शहरातील राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगलीय. सध्यातरी महापौरपदासाठी हिमगौरी आहेर आडके यांचं नाव आघाडीवर असल्याची चर्चा आहे.

नाशिक महापौर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 23, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
नाशिक : महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानं शहरात भाजपाचाच महापौर होणार हे निश्चित झालं आहे. दरम्यान, नाशिक महापौरपद खुल्या महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाल्यानं भाजपातील महिला उमेदवारांची नावं महापौरपदासाठी चर्चेत आली आहेत.

नाशिकचं महापौरपद खुल्या महिला प्रवर्गासाठी राखीव : खरं तर, नाशिकसह राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी गुरुवारी (22 जानेवारी) मंत्रालयात नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत महापौरपदाची आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. या सोडतीत नाशिक महापालिकेचं महापौरपद खुल्या महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठरलं आहे.

त्यामुळे नाशिकमध्ये एकहाती सत्ता मिळवलेल्या भाजपामध्ये महापौर कोण होणार? याबाबत शहरातील राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. यासंदर्भात भाजपा शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी महत्त्वाचे संकेत देताना सांगितलं की, भाजपा नेहमीच नव्या चेहऱ्यांना संधी देतो आणि नाशिकमध्येही तेच होणार आहे. महापौरपदाचा निर्णय कोअर कमिटी घेणार असून पुढील दोन दिवसांत नाव जाहीर केलं जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

महापौरपदासाठी हिमगौरी आहेर आडके यांचं नाव आघाडीवर : नाशिक महापौरपदासाठी भाजपाच्या नगरसेविका हिमगौरी आहेर आडके यांचं नाव सध्या आघाडीवर असल्याची चर्चा आहे. हिमगौरी आडके यांनी यापूर्वी महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभापतीपदाची जबाबदारी यशस्वीरीत्या पार पाडली असून त्यांना प्रशासकीय कामकाजाचा चांगला अनुभव आहे. त्यांचे बंधू राहुल आहेर हे सध्या चांदवडचे आमदार आहेत, तर त्यांचे काका स्वर्गीय दौलतराव आहेर हे भाजपा सरकारमध्ये मंत्री होते. आहेर कुटुंब सुरुवातीपासून भाजपाशी एकनिष्ठ राहिलेलं आहे. प्रशासकीय अनुभव, अभ्यासू वृत्ती आणि सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्व यामुळे हिमगौरी आडके यांचं नाव महापौरपदासाठी आघाडीवर मानलं जात आहे.

या नावांचीही चर्चा : त्यांच्यानंतर नगरसेविका डॉ. दीपाली कुलकर्णी, स्वाती भामरे, दीपाली गीते, चंद्रकला धुमाळ, रोहिणी पिंगळे, माधुरी बोलकर, संध्या कुलकर्णी, प्रतिभा पवार तसेच डॉ. योगिता अपूर्व हिरे यांच्या नावांचीही महापौरपदासाठी चर्चा सुरू आहे.

या नगरसेवकांची संधी हुकली : नाशिक महानगरपालिकेत भाजपाची एकहाती सत्ता आल्यानंतर महापौर कोण होणार, याबाबत शहरात जोरदार चर्चा सुरू होती. यासाठी आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचेच लक्ष लागून होतं. अनेक ज्येष्ठ नगरसेवकांनी महापौरपदाच्या आशेनं तयारीही सुरू केली होती.

यामध्ये चंद्रकांत खोडे, सुरेश पाटील, श्याम बडोदे, मच्छिंद्र सानप, सुधाकर बडगुजर, दिनकर पाटील आणि शाहू खैरे यांचा समावेश होता. मात्र, आरक्षण सोडतीत महापौरपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने या सर्व ज्येष्ठ नगरसेवकांची महापौरपदाची संधी हुकली असून त्यांच्या आकांक्षा धुळीस मिळाल्या आहेत.

संपादकांची शिफारस

