भाजपाला नगरसेवकांवर भरोसा नाही का? महापौर, उपमहापौर निवडणुकी अगोदर नगरसेवक सहलीला रवाना
राज्यात शुक्रवारी महापौर, उपमहापौर पदाची निवड होणार आहे. दरम्यान नाशिक महानगरपालिकामध्ये भाजपाकडं सत्ता स्थापन करण्यासाठी स्पष्ट बहूमत असूनही नगरसेवकांना अज्ञात स्थळी नेण्याची वेळ आली आहे.
Published : February 5, 2026 at 8:20 PM IST
नाशिक : महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळालय. असं असूनही भाजपावर महापौर, उपमहापौर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगरसेवकांना सहलीसाठी घेऊन जाण्याची वेळ आली आहे. शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता महानगरपालिकेची विशेष सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत नवीन महापौर आणि उपमहापौरांची निवड होणार आहे. नगरसेवकांना सहलीला पाठवल्यानं भाजपाला स्वतःच्या नगरसेवकांवर भरोसा नाही का? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.
भाजपाला आपल्या नगरसेवकांवर विश्वास नाही का? : नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाला 122 जागांपैकी 72 जागांवर विजय मिळाला. त्यामुळे भाजपाची नाशिक महानगरपालिकेवर एकहाती सत्ता आली आहे. भाजपाकडून महापौरपदासाठी हिमगौरी आहेर-आडके तर उपमहापौर पदासाठी मच्छिंद्र सानप यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. शुक्रवारी महापौर आणि उपमहापौरांची निवड होणार असल्यानं गुरुवारी भाजपाच्या सर्व नगरसेवकांना पक्ष कार्यालयात बोलावलंय. यानंतर सर्व नगरसेवकांना सहलीसाठी अज्ञात ठिकाणी नेण्यात आलं. त्यामुळं भाजपाला स्पष्ट बहुमत असूनही त्यांना आपल्याच नगरसेवकांवर भरोसा नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महानगरपालिकेत मनसेला केवळ 1 जागा : मंत्री गिरीश महाजन यांनी महानगरपालिकेत शंभरहून अधिक जागा जिंकू, असा दावा वेळोवेळी केला होता. परंतु, त्यांची गाडी 72 वरच अडकली. राज्यात महायुतीमध्ये असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत युती करत निवडणूक जिंकली. यात शिवसेनेला 26 तर राष्ट्रवादीला 4 जागांवर विजय मिळाला. याशिवाय शिवसेना (उबाठा) 15, काँग्रेस 3 आणि मनसेला केवळ 1 आणि अपक्ष उमेदवार एका जागेवर निवडून आला. त्यानंतर आता महापौर आणि उपमहापौरपदाची निवडणूक जाहीर झाली आहे. यासाठी शिवसेनेनं (उबाठा) महापौर पदासाठी तर शिवसेनेनं उपमहापौरसाठी अर्ज दाखल केला आहे.
नगरसेवक कुठं गेले सहलीला : भाजपानं खबरदारी घेत कुठलाही दगाफटका होऊ नये म्हणून भाजपानं आपल्या 72 नगरसेवकांना इगतपुरीतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये नेल्याची चर्चा होत आहे. हे सर्व नगरसेवक शुक्रवारी सकाळी 10 च्या सुमारास महानगरपालिकेत हजर होतील. त्यानंतर 11 वाजता नवीन महापौर आणि उपमहापौराची निवड होईल. यासाठी गुरुवारी स्वतः मंत्री गिरीश महाजन हे नाशिकमध्ये आले. त्यांनी भाजपाच्या सर्व नगरसेवकांना सकाळी पक्ष कार्यालयात बोलवलं. या ठिकाणाहून सर्व नगरसेवकांना एका गाडीत बसवून सहलीसाठी रवाना करण्यात आलं.
शिवसेना आणि शिवसेना (उबाठा) कोणी भरले अर्ज : महापौरपदासाठी शिवसेनेकडून (उबाठा) प्रभाग क्रमांक 15 मधून निवडून आलेल्या सीमा पवार यांनी तर शिवसेनेकडून उपमहापौरपदासाठी विलास शिंदे, प्रवीण तिदमे आणि राहुल दिवे यांनी अर्ज भरला आहे. भाजपाकडं बहुमतापेक्षा 10 नगरसेवक अधिक आहेत. त्यामुळं ऐनवेळी कुठलाही राजकीय फटका बसू नये म्हणून सर्व नगरसेवकांना अज्ञात स्थळी रवाना करण्यात आलं आहे.
आमच्याकडं बहुमत आहे : "दगा फटका होईल असा विषय नाही. आमच्याकडं 72 नगरसेवक आहेत. सर्वांना आज भाजपा कार्यालयात महापौर, उपमहापौर निवडीसाठी व्हीप आणि मतदानाविषयी माहिती देण्यासाठी बोलवलं होतं. आमच्या विरोधात शिवसेना (उबाठा) आणि शिवसेनेनं उमेदवार दिले आहेत. मात्र त्यांनी त्यांचं संख्याबळ तपासून बघावं," अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी दिली.
