नाशिक महापालिका निवडणूक : वारसांना तिकिट मिळवून देण्यासाठी सर्वच पक्षांतील नेत्यांची फिल्डिंग, भाजपात सर्वाधिक प्रमाण
नाशिक महापालिका निवडणूक तोंडावर आली आहे. अशातच प्रमुख नेत्यांनी आपल्या वारसांना तिकिट मिळवून देण्यासाठी फिल्डिंग लावली आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे पक्षासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होणार आहे.
Published : December 23, 2025 at 8:28 PM IST
नाशिक : शहरात महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उत्साहाचं वातावरण आहे. महापालिकेची निवडणूक लढवण्यासाठी सर्वपक्षातील कार्यकर्ते उत्सुक आहेत. पण राजकीय नेत्यांनी आपल्या नातेवाईकांनाच तिकिटं मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशा स्थितीत पक्षासाठी वर्षानुवर्षे झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर पुन्हा अन्याय होणार हे निश्चित आहे. अनेक प्रभागांमध्ये माजी आमदार, माजी महापौर, माजी नगरसेवक यांची मुलं, नातेवाईक आणि कुटुंबातील सदस्य महापालिका निवडणूक लढण्यास इच्छुक आहेत. अशा स्थितीत हे नेते आपल्या वारसांनाच तिकिट मिळवून देण्यासाठी फिल्डिंग लावत असल्याचं चित्र आहे. यामुळे संघटन बांधणारे आणि पक्षासाठी झटणारे कार्यकर्ते मात्र तिकिटाच्या रांगेत मागे पडत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
भाजपामध्ये नेत्यांनी लावली वारसांच्या तिकिटासाठी फिल्डिंग :
- रश्मी हिरे - आमदार सीमा हिरे यांची कन्या
- अजिंक्य फरांदे- आमदार देवयानी फरांदे यांचा मुलगा
- सोनल दगडे- माजी आमदार जयचंद्र कासलीवाल यांची कन्या
- संध्या कुलकर्णी - माजी महापौर सतीश कुलकर्णी यांची कन्या
- डॉ योगिता हिरे- माजी आमदार अपूर्व हिरे यांची पत्नी
- दिपाली गीते- स्थायी समिती सभापती गणेश गीते यांची पत्नी
- रिद्धेश निमसे- माजी स्थायी समिती सदस्य उद्धव निमसे यांचे चिरंजीव
- नुपूर सावजी भाजपानेचे लक्ष्मण सावजी यांची कन्या
- नीष बागुल -भाजपा नेते सुनील बागुल यांचे चिरंजीव
- प्रतीक शुक्ल -माजी नगरसेवक सतीश शुक्ल यांचे चिरंजीव
- प्रेम पाटील- माजी महापौर दशरथ पाटील यांची चिरंजीव
- जनाबाई खोसकर- माजी आमदार हिरामण खोसकर यांची कन्या
शिवसेना (उबाठा) पक्षात पाच वारसदार : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातही माजी नगरसेवक व नेते आपल्या वारसदारांना रिंगणात उतरवत आहेत. यामध्ये माजी महापौर विनायक पांडे यांचा मुलगा ऋतुराज पांडे, मधुकर जाधव यांच्या सुनबाई, कल्पना पांडे यांची मुलगी शिवानी पांडे डी. जे. सूर्यवंशी यांच्या पत्नी माधवी सूर्यवंशी यांचा समावेश आहे.
शिवसेनेत वेगळं चित्र : एकीकडे भाजपामध्ये अनेक ज्येष्ठ नेत्यांच्या कन्या, पुत्र किंवा नातेवाईक तिकिटासाठी प्रयत्नशील असल्याचं चित्र आहे. पक्षनिष्ठ संघटनात्मक काम आणि लोकसंपर्क याऐवजी राजकीय वारसा आणि आर्थिक ताकद यांना प्राधान्य दिलं जात असल्याची चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये रंगू लागली आहे. दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत मात्र, वेगळं चित्र पाहायला मिळत आहे. पक्षात कोणताही ठळक राजकीय वारसदार पुढे न आणता संघटनात्मक काम, रस्त्यावरचा संघर्ष आणि कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद यावर उमेदवारी देण्यात येणार असल्याचा दावा पक्षाकडून केला जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये तीन वारसदार इच्छुक : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पगार यांची चिरंजीव आकाश पगार, पक्षाचे पदाधिकारी रंजन ठाकरे यांच्या पत्नी सीमा ठाकरे यांना उमेदवारी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
मनसेचे तीन वारसदार इच्छुक : मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अंकुश पवार यांच्या पत्नी मयूरा पवार, मनसेचे प्रदेश उपअध्यक्ष सलीम शेख यांच्या पत्नी फरीदा शेख, प्रदेश सरचिटणीस दिनकर पाटील यांचा मुलगा अमोल पाटील हे तीन वारसदार महापालिका निवडणूक लढण्यास इच्छुक आहेत.
कार्यकर्त्यांची गळचेपी करायची : राजकारणात वारसदार ही परंपरा वर्षानुवर्षे चालत आलेली आहे. कार्यकर्ता वर्षानुवर्ष पक्षाचं काम करतो, मात्र तो आजही कार्यकर्ता म्हणूनच नेत्यांच्या दावणीला बांधलेला आहे. निवडणुकीच्या वेळी दुसऱ्या पक्षातील धन दांडग्यांना पक्षात घ्यायचं, उमेदवारी द्यायची आणि कार्यकर्त्यांची गळचेपी करायची असं धोरण सध्या भाजपानं स्वीकारल्याचं चित्र आहे. सर्वाधिक वारसदार भाजपात आहेत, असं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राजेंद्र बागुल यांनी म्हटलं आहे.
...तर तिकीट द्यायला हरकत नाही : "भारतीय जनता पार्टीमध्ये राजकीय वारसांना अजिबात थरा नाही. परंतु एखाद्या राजकीय नेत्याचा वारसाला सर्व्हेमध्ये मेरिट मिळत असेल तर त्याला उमेदवारी द्यायला काही हरकत नाही. भारतीय जनता पार्टीमध्ये बोटावर मोजण्या इतक्याच राजकीय नेत्यांच्या वारसांनी तिकीट मागितलं आहे. ते जर मेरिटमध्ये असतील आणि त्यांचा सर्व्हे चांगला येत असेल तर त्याला उमेदवारी द्यायला हरकत नाही. असं आमचं मतं आहे," अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे नाशिक शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी दिली.
