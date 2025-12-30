ETV Bharat / state

नाशिकमध्ये आमदारांनी पळवले एबी फॉर्म, भाजपा जिल्हाध्यक्षांनी केला पाठलाग, अनेक माजी नगरसेवकांचे पत्ते कट

महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळं इच्छुक उमेदवारांची पळापळ सुरू होती. नाशिकमध्ये उमेदवारी न मिळाल्याने अनेक इच्छुक उमेदवार नाराज झाले आहेत.

एबी फॉर्म देण्यावरून मोठा राडा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 30, 2025 at 6:24 PM IST

1 Min Read
नाशिक : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची मुदत संपली आहे. नाशिकच्या भाजपामध्ये उमेदवारांना एबी फॉर्म वाटपावरून जोरदार राडा झाला. यावेळी भाजपाच्या आमदारांनी एबी फॉर्मची पळवापळवी केली. एबी फॉर्म घेऊन दोन आमदारांनी एकाच गाडीतून प्रवास केला. यावेळी जिल्हाध्यक्षांनी आमदारांच्या गाडीचा पाठलाग केल्यानं मोठा गोंधळ झाला होता.



एबी फॉर्म देण्यावरून मोठा राडा : नाशिकमध्ये भाजपा स्वबळावर महानगरपालिकेची निवडणूक लढणार आहे. 122 जागांसाठी एक हजाराहून अधिक भाजपाच्या इच्छुक उमेदवारांनी मुलाखती दिल्या होत्या. मंगळवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी भाजपाचे अधिकृत एबी फॉर्म देण्यासाठी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी पाथर्डी भागातील एका खासगी बंगल्याचा आश्रय घेतला. या बंगल्याची इच्छुक उमेदवारांना माहिती मिळताच इच्छुकांनी हा बंगला गाठत थेट गेटवर लाथा मारण्याचा प्रकार सुरू केला. त्यामुळं काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपाने अनेक माजी नगरसेवकांची उमेदवारी कापली असून नवख्यांना संधी दिलीय. विशेष म्हणजे निष्ठावंतांपैकी आयारामांनाच भाजपाने उमेदवारीसाठी प्राधान्य दिल्यानं भाजपाच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे. या नाराजीचा फटका भाजपाला निवडणुकीत बसण्याची शक्यता असून सिनेस्टाईल एबी फॉर्मची पळवापळवी नाशिक शहरात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

प्रतिक्रिया देताना इच्छुक उमेदवार छाया देवांग आणि कैलास आहेर (ETV Bharat Reporter)



नवीनसाठी आमची उमेदवारी नाकारली : "पक्षासाठी 35 वर्ष काम केलं. आमचे एबी फॉर्म यांनी चोरून विकले आहेत. आमचा आरोप हा नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील आमदार सीमा हिरेंवर आहे. याबाबत आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं तक्रार करणार आहोत. यांनी नवीन लोकं घेऊन ठेवली आहेत. त्यांना तिकीट देण्यासाठी आम्हाला तिकीट देत नाहीत," असा स्पष्ट आरोप भाजपाचे माजी नगरसेवक कैलास आहेर यांनी केलाय.



माझ्यावर अन्याय झाला : "मी गेल्या अनेक वर्षापासून भाजपामध्ये काम करत आहे. मी विद्यमान नगरसेविका आहे. पक्ष संघटनेतही मी मोठं काम केलं. मला शब्द दिला होता की, तुम्हाला उमेदवारी देऊ, मात्र आता एबी फॉर्म दिला नाही. नवीन बरेच लोकं पक्षात घेऊन ठेवली आहेत. माझ्यावर अन्याय होत आहे," असा आरोप माजी नगरसेविका छाया देवांग यांनी केलाय.

