ETV Bharat / state

कमळाला मतदान करू नका; भाजपाकडूनच नाशिकमधील प्रभागात सुरूय प्रचार, कारण काय?

भाजपाकडून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवार माजी नगरसेविका अलका अहिरे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्यानंतर प्रचाराला नाट्यमय वळण लागलं आहे. भाजपाकडून दुसऱ्याच उमेदवाराला पुरस्कृत करण्यात आलं आहे.

Nashik Municipal Election 2026
भाजपा पुरस्कृत उमेदवार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 11, 2026 at 7:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाकडून प्रभाग क्रमांक 26 मध्ये कमळाला मतदान न करता भाजपाचे पुरस्कृत उमेदवार कपाट या निशाणीवर मतदान करा, म्हणजेच भाजपाला मतदान अशी म्हणण्याची वेळ आलीय. कमळ या चिन्हावर निवडणूक लढवणाऱ्या माजी नगरसेविका अलका अहिरे यांना पक्षातून निलंबित केल्याचं आमदार सीमा हिरे यांनी म्हटलं आहे.


अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी गोंधळ : नाशिक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपामध्ये उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी मोठा गोंधळ उडाला होता. यावेळी काही एबी फॉर्म लंपास होऊन इच्छुकांनी ते थेट उमेदवारी अर्जाबरोबर सादर केल्यामुळं काही जागांवर पक्षाचे दोन एबी अर्ज सादर झाले. यामध्ये ज्यांचा अर्ज आधी आला, त्यास अधिकृत उमेदवार म्हणून गणले गेले. यामुळं सिडको विभागात तीन जागांवर भाजपाचे पुरस्कृत उमेदवार आहेत. यातील दोन जणांनी माघार घेऊन भाजपा पुरस्कृत उमेदवारांना पाठिंबा दिला. परंतु प्रभाग 26 मध्ये माजी नगरसेविका अलका अहिरे यांनी पक्ष आदेशाला न जुमानता आपली उमेदवारी कायम ठेवली आहे. त्यामुळं पक्षातून त्यांच्यावर हकालपट्टीची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती, भाजपाचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना सीमा हिरे आणि पुष्पावती पवार (ETV Bharat Reporter)



पॅनलमध्ये तीन कमळ आणि एक कपाटाला मतदान : नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाकडून इच्छुक उमेदवारांची मोठी गर्दी होती. अशात काही एबी फॉर्म गहाळ झाले होते. यात प्रभाग क्रमांक 26 मधून अलका अहिरे यांनी देखील एबी फॉर्म दाखल केला होता. त्यांना पक्षाने एबी फॉर्म मागे घेण्यास सांगितलं होतं. मात्र त्यांनी तो कायम ठेवला. त्यांनी पक्षाचा आदेश मानला नाही. त्यामुळं त्यांची आणि त्याचे पती कैलास अहिरे यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. त्या जागेवर भाजपाकडून पुष्पावती यशवंत पवार या पुरस्कृत उमेदवार असून त्यांची निशाणी कपाट आहे. तरी भाजपाच्या या पॅनलमध्ये तीन कमळ आणि एक कपाटाला मतदान करावं, असे आवाहन आमदार सीमा हिरे यांनी केलं आहे.

  • मी पुरस्कृत उमेदवार : " एबी फॉर्मवर गोंधळ झाला. माझा एबी फॉर्म पाच मिनिटं उशिरांने दाखल झाल्यानंतर मला कपाट हे चिन्ह मिळालं आहे. मी भाजपाची पुरस्कृत उमेदवार असून मला भाजपा म्हणूनच मतदान करावे", असं भाजपाच्या पुरस्कृत उमेदवार पुष्पावती पवार यांनी म्हटलं आहे.


निवडणूक लोकांनी हाती घेतली आहे : "मी गेल्या 40 वर्षापासून भारतीय जनता पक्षात काम करत आहे. माझी उमेदवारी ही अधिकृत आहे. शहराध्यक्ष किंवा आमदाराला हकालपट्टी करण्याचे अधिकार नाहीत. ते प्रदेशाध्यक्ष नाहीत. ही निवडणूक लोकांनी हाती घेतली आहे. आमच्या भागात 80 टक्के कसमादे भागातील नागरिक राहतात. त्यांचा पूर्ण पाठिंबा मला आहे. त्यामुळं आजच निवडून आलो असं जाहीर करतो", असं उमेदवार अलका अहिरे यांचे पती कैलास अहिरे यांनी म्हटलं आहे.



हेही वाचा -

  1. येत्या 15 दिवसांत साकळाई पाणी योजनेच्या कामाला सुरूवात करणार, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची ग्वाही
  2. स्वतंत्र मराठी भाषा विभाग ते बेस्टमध्ये महिलांना 50 टक्के सवलत... महायुतीकडून मुंबईकरांसाठी घोषणांची खैरात
  3. बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक दगडू सपकाळ यांनी सोडली उद्धव ठाकरेंची साथ, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत एन्ट्री

TAGGED:

NASHIK ELECTION CAMPAIGN BJP
LOTUS SYMBOL
अलका अहिरे
MLA SEEMA AHIRE NASHIK
NASHIK MUNICIPAL ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.