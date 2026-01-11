गोदावरी इतकी स्वच्छ करू की, राज ठाकरेंना त्यात डुबकी मारता येईल; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा टोला
महानगरपालिका निवडणूकीच्या भाजपाच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नाशिकला आले होते. त्यावेळी त्यांनी ठाकरे बंधूंवर सडकून टीका केली.
Published : January 11, 2026 at 10:43 PM IST
नाशिक : नाशिक महानगरपालिका पालिकेच्या निवडणुकी निमित्त ठाकरे बंधू दोन दिवसापूर्वी नाशिकला आले होते. त्यावेळी त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेतलं मात्र कामं केली नाहीत असं म्हटलं होतं. यावर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे बंधूंवर जोरदार हल्लाबोल केलाय.
गोदावरीचं पाणी चांगलं स्वच्छ करू म्हणजे...: गंगेचं पाणी पिणार नाही सांगतात आणि गोदातीरावर येऊन भाषण करता असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज ठाकरेंना टोला लगावला. तसेच कुंभमेळा निमित्त आम्ही नवीन एसटीपी प्लॅन उभारणार आहोत. त्यामुळं गोदावरीचं पाणी चांगलं स्वच्छ करू म्हणजे राज ठाकरे यांना डुबकी मारता येईल असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. तसेच नाशिकमध्ये कुंभमेळानिमित्त होत असलेल्या विकास कामांचा पाढा फडणवीस यांनी वाचून दाखवला. नाशिककरांनी भारतीय जनता पक्षालाच्या सर्व उमेदवारांना मोठ्या मताधिक्याने विजयी करण्याचं आवाहन देखील त्यांनी केलं.
कुंभमेळा म्हणजे संस्कृती आहे : "नाशिकमध्ये आल्यावर प्रथम मी रामाला नमन करतो, काल परवा दोन भाऊ येऊन गेले. पण त्यांना रामाची आठवण झाली नाही. त्यामुळं जो रामाचा नाही तो काही कामाचा नाही. नाशिकमध्ये विकास करण्याची क्षमता फक्त भाजपामध्ये आहे. ठाकरे बंधूंनी माझी खिल्ली उडवली नाशिक दत्तक घेतलं काय झालं?. होय मी नाशिक दत्तक घेतलं आहे 2017 साली. कोरोना काळात सर्व नेते घरी बसले होते, तेव्हा देवा भाऊ हॉस्पिटलमध्ये आयसीयूपर्यंत पोहचला होता. मी वर्षातून चारवेळा नाशिकला येतो. तुम्ही निवडणूक आली की नाशिकला यायचं आणि नंतर नाशिकला विसरायचं. नाशिक तुम्हाला देखील सत्ता दिली होती, तेव्हा तुम्ही काहीच केलं नाही. होय नाशिक माझी जबाबदारी आहे. मागच्या कुंभमेळा आमच्या काळात झाला, त्या कुंभमेळ्यात एकही व्यक्तीचा मृत्यू झाला नाही. सुरक्षित कुंभमेळा झाला," असं फडणवीस यांनी म्हटलं.
नाशिकचा कायापालट होणार : "नाशिकमध्ये कुंभमेळानिमित्त तीस हजार कोटींची कामे हाती घेतली आहेत. नाशिकमध्ये सुसज्ज विमानतळ करत आहोत. दहा हजार कोटी खर्च करून नवीन रिंग रोड तयार करत आहोत. अनेक महामार्ग रिंगरोडच्या माध्यमातून नाशिकला जोडत आहोत. लॉजिस्टिकचा विकास करणार आहोत, त्यामुळं हजारो तरुणांना काम मिळेल. रेल्वेचा विस्तार करत आहोत नाशिक- पुणे रेल्वे करतोय. मुंबईच्या वाहतूक कोंडीच्या प्रश्न लवकरच सोडवणार आहे. त्यामुळं सव्वा दोन तासात नाशिकहून मुंबईला पोहोचू शकेल. द्वारका येथे चारशे कोटी खर्च करून अंडरपास तयार करत आहोत.नाशिक मधील 60 रस्ते सिमेंटचे करणार आहोत. त्यामुळं खड्डे पडणार नाही. पाण्याची व्यवस्था करणार आहोत. गोदावरी स्वच्छ करण्यासाठी एक हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. नवीन एसटीपी प्लॅन उभारणार, नाशिकमध्ये गुंडांची कंबर मोडली, नाशिकमध्ये कायद्याचे राज्य सुरू आहे. नाशिक शहरात 4 हजार कॅमेरे लावणार आहोत. पोलिसांना आम्ही तिसरा डोळा दिला आहे. त्यामुळं कोणी बदमाशी करणार नाही. आयटी पार्क, इलेक्ट्रिक हब तयार करणार आहोत," असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलं.
तपोवनत दहा वर्षांपूर्वी झाडे नव्हती : तपोवन परिसरात झाडे तोडण्यावरून वाद निर्माण झाला. काही डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी अफवा पसरवल्या. या जागेत साधूग्राम करतो आहे, 1993 पासून येथे साधूग्रामसाठी रिझर्वेशन आहे. 2015 च्या गुगल मॅप आहे त्यात झाडे दिसत नाहीत आणि 2023 -24 च्या गुगल मॅप आहे त्यात झाडे दिसतात. दहा वर्षापूर्वी आलेली झाडे आहेत. राजसाहेब 16 एप्रिल 2016 रोजी आपले महापौर होते. तेव्हा तुम्ही तपोवन भागातील 54 एकर जागेवर वेगवेगळ्या प्रकारचे उत्सव, चौपाटी, नर्सिंग कॉलेज तयार करा त्याचा वापर कमर्शिअल करणार होते. आम्ही तरी त्या जागेचा वापर कमर्शियल केला नाही. त्याठिकाणी झाडे लावली, आम्ही मोठी झाडे तोडणार नाही झुडपे तोडू. आता न्यायालयात केस चालू आहे जो निर्णय असेल तो आम्हाला मान्य असेल. गिरीश महाजन यांनी 20 हजार झाडे आणली. तीन-चार वर्षाची मोठी झाडे आहेत. हा कुंभमेळा संस्कृतीचं दर्शन घडवतो. किती लोकांनी विरोध केला तरी हा कुंभमेळा बंद पडणार नाही. औरंगजेबाने प्रयत्न करून पाहिला तो बंद करू शकला नाही, अशा कडक शब्दात फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका केली.
मी जिवंत आहे तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना सुरू राहणार : नाशिकमध्ये करोडो रुपयांची गुंतवणूक आणली, अजून पन्नास हजार कोटीच्या गुंतवणूकी पाईपलाईनमध्ये आहे. जोपर्यंत तुमच्या देवा भाऊ जिवंत आहे तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. लाडक्या बहिणींना लखपती दीदी करायचं आहे. त्यामुळं माणूस बघू नका, फक्त कमळ बघा आणि बटन दाबा असा आवाहन फडणवीस यांनी मतदारांना केलं.
उद्धव ठाकरे यांनी एक तरी महानगरपालिका आणून दाखवावी : तपोवनमध्ये साधूग्राम होणार आहे त्याची तयारी सुरू आहे. दहा वर्षापूर्वी आलेली झाडे काढण्यासाठी मी परवानगी मागितली आहे. काही वृक्षप्रेमी आणि डाव्या विचारसरणीची लोक विरोध करत आहे. आम्ही त्या झाडांचे री प्लांटेशन करतो. आम्ही आंध्रप्रदेशमधून ट्रकमधून 20 हजार झाडे आणून लावणार आहोत. मात्र डाव्या विचारसरणीचे लोक मुद्दाम झाडाला चिटकून बसले आहेत. ठाकरे बंधू म्हणतात मी लाकूडतोड्या आहे. आदित्य ठाकरे देखील झाडाला मिठी मारून गेले. देवेंद्र फडणवीसवर बोलतात, मला लाकूडतोड्या म्हणतात. देवेंद्र फडणवीस विकासाशिवाय बोलतात. पावसाळा आला जमिनीतून बेडूक बाहेर येतात तसे हे विरोधक आहे. तुम्ही मुंबईत कोरोनामध्ये करोडो रुपये खाल्ले त्या प्रकरणात काहीजण जेलमध्ये आहे. ठाकरे साहेब 288 पैकी 20 आमदार निवडून आलेत. लोकांचा विश्वास महायुती आणि भाजपावर आहे. राज्यातील एक महापालिका ठाकरेंनी, शरद पवारांनी आणून दाखवावी असं थेट आव्हान मंत्री गिरीश महाजन यांनी उद्धव ठाकरे यांना केलं.
हेही वाचा -
- 'कोल्हापुरात माती लावूनच यावं लागतं'; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा काँग्रेसवर प्रहार, म्हणाले "ज्यांच्या मागं महिला...'
- ऐन निवडणुकीत भाजपाची अमरावतीत मोठी कारवाई! पक्षातील 17 पदाधिकारी व सदस्य निलंबित
- स्वतंत्र मराठी भाषा विभाग ते बेस्टमध्ये महिलांना 50 टक्के सवलत... महायुतीकडून मुंबईकरांसाठी घोषणांची खैरात