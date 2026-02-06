नाशिक महापालिका : महापौरपदी भाजपाच्या हिमगौरी आहेर-आडके, तर उपमहापौरपदी शिवसेनेचे मच्छिंद्र सानप
नाशिक महापालिकेच्या महापौरपदी हिमगौरी आहेर-आडके यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. तर उपमहापौरपदाची जबाबदारी शिवसेनेच्या मच्छिंद्र सानप यांच्यावर आली आहे.
Published : February 6, 2026 at 7:48 PM IST
नाशिक : नाशिक महानगरपालिकेच्या महापौरपदी भाजपाच्या हिमगौरी आहेर-आडके यांची, तर उपमहापौरपदी शिवसेनेचे विलास शिंदे यांची निवड झाली आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या उपस्थितीत आज शुक्रवारी ( 6 फेब्रुवारी) महानगरपालिकेत ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडली.
शिवसेनेला उपमहापौरपद : नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाला 122 पैकी 72 जागा मिळाल्यानं पक्षाला एकहाती सत्ता प्राप्त झाली होती. भाजपाविरोधात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं एकत्रितपणे निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे भाजपाला कोणत्याही पक्षाच्या पाठिंब्याची गरज नाही, असं वक्तव्य मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलं होतं.
भाजपाकडून महापौरपदासाठी हिमगौरी आहेर-आडके आणि उपमहापौरपदासाठी मच्छिंद्र सानप यांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केलं होतं. मात्र, भाजपाच्या वरिष्ठ पातळीवरील निर्णयानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्यात आलं. 26 नगरसेवक असलेल्या शिवसेनेला उपमहापौरपद देण्यात आलं असून, महापौरपद भाजपाकडे ठेवण्यात आलं आहे.
बिनविरोध निवडणूक : नाशिक महानगरपालिकेत भाजपाला एकहाती सत्ता मिळाली असली, तरी वरिष्ठ पातळीवरील निर्णयानुसार शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेत सहभागी करून घेण्यात आलं आहे. सुरुवातीला भाजपाकडून महापौरपदासाठी हिमगौरी आहेर-आडके आणि उपमहापौरपदासाठी मच्छिंद्र सानप यांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केलं होतं.
शिवसेनेकडून उपमहापौरपदासाठी विलास शिंदे, प्रवीण तिदमे आणि राहुल दिवे यांनी, तर शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडून महापौरपदासाठी सीमा पवार यांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केलं होतं. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेच्या वेळी इतर उमेदवारांनी आपली नामनिर्देशन पत्रं माघारी घेतल्यानं महापौरपदासाठी हिमगौरी आहेर-आडके आणि उपमहापौरपदासाठी विलास शिंदे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.
नाशिकचा चेहरा-मोहरा बदलणार- गिरीश महाजन : निवडणुकीनंतर पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं की, मतदारांनी आम्हाला स्पष्ट बहुमत दिलं असून त्यांच्या विश्वासाबद्दल आभार मानतो. आम्ही दोन्ही पक्ष एकत्र आलो असून आता आमची ताकद शंभरच्या पुढे गेली आहे. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला असून कुंभमेळा होईपर्यंत आपला मुक्काम नाशिकमध्येच राहणार आहे.
नाशिक मोठं शहर असल्यानं अधिक लक्ष देणं आवश्यक आहे. सर्वच क्षेत्रांत विकासकामं करण्यावर भर राहील. महापौर आणि उपमहापौर ही दोन्ही पदं आमच्याचकडे असून विकास हाच आमचा केंद्रबिंदू राहणार आहे. राज्यभरात आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्र लढलो असलो तरी आता एकत्र आलो आहोत. केंद्रात आणि राज्यात एकत्र असताना महापालिकेतही एकत्र का नसावं? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
महापौरांचा कार्यकाळ अद्याप ठरलेला नसून त्याबाबत वरिष्ठ निर्णय घेतील. उपमहापौरपदासाठी सुरुवातीला मच्छिंद्र सानप यांचं नाव जाहीर करण्यात आलं होतं, मात्र वरिष्ठांकडून आलेल्या निरोपानंतर शिवसेनेचे विलास शिंदे यांची उपमहापौरपदी निवड करण्यात आली. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून याची तयारी सुरू होती. भाजपानं एकहाती 72 जागा जिंकल्या असून जिथं आव्हान आहे तिथेच काम होणार आहे. सर्वांना कामाची मोकळीक देण्यात आली असून अनुभवी लोकांना जबाबदारी देण्यात आली आहे.
'कुंभमेळा आमच्यासमोरचं मोठं आव्हान' : कुंभमेळा हे आमच्यासमोरचं मोठं आव्हान असून नाशिक शहराचा चेहरा-मोहरा बदलण्याचा आमचा निर्धार आहे. मालेगावमध्ये आमची भूमिका स्पष्ट असून एमआयएमसोबत जाणार नाही, महापौरपद दिलं तरीही एमआयएमसोबत युती होणार नाही, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. नाशिक महानगरपालिकेत भरती होणं आवश्यक असून कुंभमेळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ लागणार आहे. हा तांत्रिक विषय असून त्याचा अभ्यास करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असं मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केलं.
'विकासाचं मायक्रो प्लॅनिंग करणारा कारभार' : नाशिक शहरातील सर्व प्रभागांचा शंभर दिवसांचा दौरा करण्यात येणार असून प्रत्येक प्रभागातील अडचणी आणि समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेतल्या जातील. त्या आधारे मायक्रो प्लॅनिंग करून विकासकामं राबवली जातील. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकचा चेहरा-मोहरा बदलण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार असून त्या दृष्टीनं आजपासूनच कामाला सुरुवात केली आहे, असं नवनिर्वाचित महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी सांगितलं.
'विकास हाच ध्यास' : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक महानगरपालिकेत महायुती असणं आवश्यक असल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पटवून दिलं. त्यानंतर, जरी निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवली असली तरी केंद्र आणि राज्याप्रमाणे नाशिक महानगरपालिकेतही सर्व पक्ष एकत्र आले आहेत. वरिष्ठांच्या समन्वयानुसार नाशिकच्या महापौरपदी हिमगौरी आहेर-आडके तर उपमहापौरपदी माझी निवड झाली आहे. नाशिकच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही एकत्रितपणे प्रभावी काम करू, असे नवनिर्वाचित उपमहापौर विलास शिंदे यांनी सांगितलं.
