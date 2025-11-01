ETV Bharat / state

लाऊडस्पीकर बंदीचा स्मार्ट तोडगा! नाशकातील मशीदी झाल्या डिजिटल, ‘अजान अ‍ॅप’ लॉन्च

नाशिकमधील मशिदींवरील लाऊडस्पीकर बंद करण्यात आल्यानंतर आता अजानसाठी डिजिटल उपाय शोधण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘अजान अ‍ॅप्लिकेशन’ लॉन्च करण्यात आलं आहे.

Azaan App
नाशकातील मशीदी झाल्या डिजिटल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 1, 2025 at 6:51 PM IST

1 Min Read
नाशिक : सरकारकडून मशिदींवरील लाऊडस्पीकरवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर नाशिकमध्ये या निर्णयावर वाद न घालता एक डिजिटल तोडगा काढण्यात आला आहे. शहरातील काही मशिदींनी ‘अजान अ‍ॅप्लिकेशन’ लॉन्च केलं असून, इतर मशिदींमध्येही या अ‍ॅपवर नोंदणी सुरू आहे. या अ‍ॅपमध्ये नमाजाच्या वेळापत्रकानुसार अजान दिली जाते आणि नोंदणी केलेले समाजबांधव ती आपल्या मोबाईलवर ऐकू शकतात. फक्त दोन दिवसांत 500 हून अधिक मुस्लीम बांधवांनी हे अजान अ‍ॅप डाउनलोड केलं आहे. हे अ‍ॅप तामिळनाडूतील एका कंपनीनं तयार केलं आहे. एकदा इन्स्टॉल केल्यावर हे अ‍ॅप स्वयंचलितपणे (ऑटोमॅटिक) कार्यरत राहाते.

अ‍ॅपद्वारे विविध मशिदी एकमेकांशी जोडल्या : शहरातील अशोका मार्गावरील 'फातेमा एज्युकेशन ट्रस्ट'ने त्यांच्या फातेमा मशीदीसाठी या विशेष अजान अ‍ॅपचा वापर सुरू केला आहे. या अ‍ॅपद्वारे शहरातील विविध भागांमधील मशिदी एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे नमाज पठण करणाऱ्यांना अजानची अचूक वेळ कळते.

लाऊडस्पीकर बंदीनंतर संघर्षाचा मार्ग न निवडता हा नवा उपक्रम शहरातील मशीद ट्रस्टकडून राबवण्यात आला आहे. आता लाऊडस्पीकरवर अजान नसतानाही नागरिक आपल्या मोबाईलवर अजान ऐकू शकतात. गेल्या दोन दिवसांत सुमारे 500 हून अधिक मुस्लीम समाज बांधवांनी हे अ‍ॅप डाउनलोड करून नोंदणी केली आहे. तसंच शहरातील आणखी पाच मशिदींनी या अ‍ॅपच्या सर्व्हरवर नोंदणी केली आहे.

अ‍ॅपमुळे मोठा फायदा- युजरची प्रतिक्रिया : राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानुसार मशिदीवरील भोंग्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे अनेकदा लोक कामात व्यस्त असल्यानं अजानची वेळ कळत नाही. या अजान अ‍ॅपमुळे आम्हाला मोठा फायदा झाला आहे. जेव्हा नमाजाची वेळ होते, त्यापूर्वी 2 मिनिटे अजान वाजते. हे सर्व अजान अॅपद्वारे सर्वांच्या मोबाइलवर कळते. त्यामुळे मुस्लिम बांधवांना समजतं की, ही फजर, जोहर, मागरिब, असर की ईशाची नमाजाची वेळ झाली आहे, अशी माहिती डॉ. इजहार खान यांनी दिली.

घरबसल्या अजान ऐकता येते : अजानसाठी लाऊडस्पीकरच्या वापरावर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता हे अ‍ॅप थेट स्थानिक मशिदींमधून नमाज पठण करणाऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यास मदत करते. या मोफत अ‍ॅपमुळे घरबसल्या अजान ऐकण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे, अशी माहिती फातिमा मस्जिद ट्रस्टचे ट्रस्टी मोहम्मद खान यांनी दिली.

