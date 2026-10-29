दोन दिवसात निवृत्त होणारे महापालिका आयुक्त 'लाच' घेताना जेरबंद, 4 टक्के कमिशन नडलं!
नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं मालेगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त रवींद्र जाधव, त्यांचे स्वीय सहाय्यक आणि लेखापाल यांना कंत्राटदाराची 20 लाखांची बिलं मंजूर करण्यासाठी लाच मागितल्याप्रकरणी अटक केलीय.
Published : October 29, 2026 at 5:38 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 5:48 PM IST
नाशिक : मालेगाव महानगरपालिका आयुक्त रवींद्र जाधव, त्यांचे स्वीय सहाय्यक निलेश पाटील आणि लेखापाल हरीश डिंबर यांना 20 लाख रुपयांच्या बिलासाठी चार टक्के लाच मागितल्याप्रकरणी नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं (एसीबी) अटक केली आहे. विशेष म्हणजे, आयुक्त रवींद्र जाधव हे 31 ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त होणार होते. या कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मालेगाव महानगरपालिका अंतर्गत उद्यानातील गवत काढणं आणि जलवाहिनी दुरुस्ती अशा दोन वेगवेगळ्या कामांची कंत्राटदाराची 20 लाख रुपयांची बिलं मंजूर करण्यासाठी चार टक्के लाचेची मागणी करण्यात आली होती. याप्रकरणी कंत्राटदारानं नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदवली होती. त्यानुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं तक्रारीच्या आधारे कारवाई करत मालेगाव महापालिका आयुक्त रवींद्र जाधव, स्वीय सहाय्यक निलेश पाटील आणि लेखापाल हरीश डिंबर या तिघांना रंगेहाथ अटक केली. त्यांना पुढील चौकशीसाठी नाशिक येथील कार्यालयात आणण्यात आलं आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांतील बडे अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकत असल्याचं चित्र आहे. मात्र, आता थेट आयुक्तांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला लाच प्रकरणी अटक झाल्यानं राज्यातील प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
तिघांना अटक
कंत्राटदाराच्या कामाची बिलं अदा करण्यासाठी लाचेची मागणी केल्याची तक्रार आमच्याकडे प्राप्त झाली होती. या प्रकरणात महानगरपालिका आयुक्तांसह तिघांना अटक करण्यात आली असून, या तिघांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कलम 7 आणि 12 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे, अशी माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) पोलीस अधीक्षक भारत तांगडे यांनी दिली.
हेही वाचा -
नाशिकमधील ऐतिहासिक दुतोंड्या मारुती सजणार नव्या रूपात, मूर्तीवरून 500 किलो शेंदूर उतरवला