मालेगाव डोंगराळे अत्याचार आणि खून प्रकरण : नराधम विजय खैरनारला फाशीची शिक्षा; उज्ज्वल निकम यांनी मांडले महत्त्वाचे मुद्दे
मालेगाव येथील डोंगराळे अल्पवयीन मुलगी अत्याचार व हत्या प्रकरणातील नराधम आरोपी विजय ऊर्फ रवींद्र खैरनार याला न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
Published : October 16, 2026 at 1:25 PM IST
नाशिक : मालेगावमध्ये डोंगराळे येथील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी विजय ऊर्फ रवींद्र खैरनार याला न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या खटल्यात न्यायालयानं सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद पूर्णपणे ग्राह्य धरला. या ऐतिहासिक निर्णयानंतर विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला आणि न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केलं.
गुन्ह्याचं गांभीर्य आणि युक्तिवाद
अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं की, जेव्हा सरकारी पक्ष एखाद्या गुन्ह्यामध्ये आरोपीसाठी फाशीच्या शिक्षेची मागणी करतो, तेव्हा गुन्ह्याची भीषणता आणि गांभीर्य सिद्ध करणं हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असतो. त्यांनी न्यायालयात आरोपीनं केलेलं दुष्कृत्य आणि त्याच्या बचावासाठी मांडले गेलेले मुद्दे यांचा तुलनात्मक तक्ता मांडला होता. आरोपीचे दुष्कृत्य आणि त्याला मिळणारी शिक्षा जेव्हा तराजूत तोलली गेली, तेव्हा गुन्ह्याची भीषणता (Aggravating Circumstances) अधिक असल्याचं स्पष्ट झालं.
बचाव पक्षाचा युक्तिवाद फेटाळला
आरोपीच्या वतीनं तो तरुण, गरीब आणि अशिक्षित आहे, अशी बचावाची कारणं मांडण्यात आली होती. मात्र, अॅड. निकम यांनी न्यायालयात या मुद्द्यांचा जोरदार प्रतिकार केला. "आरोपी अशिक्षित किंवा गरीब आहे म्हणून त्याच्या गुन्ह्याचं गांभीर्य कमी होत नाही. अनेकदा न शिकलेली माणसेही किती गंभीर आणि भयंकर गुन्हे करू शकतात, हे या घटनेवरून स्पष्ट होतं", असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात मांडला.
न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत
न्यायाधीशांनी सरकारी पक्षानं मांडलेला हा संपूर्ण युक्तिवाद, पुरावे आणि तक्ता ग्राह्य धरून आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाच्या या कठोर आणि न्याय्य निर्णयामुळे पीडितेला व तिच्या कुटुंबाला खरा न्याय मिळाला असल्याचं सांगत अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी समाधान व्यक्त केलं.
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