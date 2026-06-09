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विधान परिषद निवडणूक : गोकुळ गीतेंची मनधरणी करण्यात महायुतीच्या नेत्यांना अपयश, नरेंद्र दराडे यांच्यासमोरील आव्हान कायम

मंत्री गिरीश महाजन आणि दादा भुसे यांनी ओझर विमानतळाबाहेर गोकुळ गीते यांच्याशी सुमारे तासभर चर्चा केली. पण त्याचा उपयोग झाला नाही.

Nashik Legislative Council Poll
गोकुळ गीतेंची मनधरणी करण्यात महायुतीच्या नेत्यांना अपयश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 9, 2026 at 2:10 PM IST

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नाशिक - विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांच्या विजयासाठी राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले असले, तरी अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांनी अद्याप माघार न घेतल्यानं निवडणुकीतील चुरस कायम आहे. सोमवारी (8 जून) नाशिकमध्ये मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत आणि दादा भुसे यांनी तळ ठोकून महायुतीच्या उमेदवाराच्या विजयासाठी बैठकांचं सत्र सुरू ठेवलं. यापूर्वी भाजपाचे बंडखोर उमेदवार प्रसाद हिरे यांनी उमेदवारी मागे घेत नरेंद्र दराडे यांना पाठिंबा जाहीर केला होता. मात्र, गोकुळ गीते यांची मनधरणी करण्यात महायुतीच्या नेत्यांना अद्याप यश आलेलं नाही.

मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राज्यातील सर्व 17 विधानपरिषद मतदारसंघांत महायुतीचे उमेदवार विजयी होतील, असा विश्वास व्यक्त केला होता. तसंच बंडखोर उमेदवार माघार घेऊन महायुतीच्या उमेदवारांना पाठिंबा देतील, असंही त्यांनी सांगितलं होतं.

गोकुळ गीतेंची मनधरणी करण्यात महायुतीच्या नेत्यांना अपयश (ETV Bharat)

गोकुळ गीतेंची मनधरणी करण्यात महायुतीच्या नेत्यांना अपयश : मंगळवारी मुंबईत नियोजित कार्यक्रम असल्यानं मंत्री गिरीश महाजन आणि दादा भुसे यांनी ओझर विमानतळाबाहेर गोकुळ गीते यांच्याशी सुमारे तासभर चर्चा केली. मात्र, आपला विजय निश्चित असल्याचा दावा करत कोणत्याही परिस्थितीत उमेदवारी मागे घेणार नसल्याची ठाम भूमिका गीते यांनी घेतली आहे. त्यामुळे नाशिक विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांच्या विजयाचा मार्ग अद्यापही पूर्णपणे सुकर झालेला नसल्याचं चित्र आहे.

माघार घेणार नाही - गोकुळ गीते : नाशिक विधानपरिषद निवडणुकीतून माघार घेण्यास स्पष्ट नकार देत अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांनी महायुतीच्या नेत्यांच्या विनंतीला नकार दिला आहे. मतदारांचा कौल आपल्या बाजूनं असल्यानं कोणत्याही परिस्थितीत उमेदवारी मागे घेणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

"काल संध्याकाळी मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत आणि दादा भुसे यांच्यासोबत चर्चा झाली. प्रसाद हिरे यांनी माघार घेतली असून तुम्हीही माघार घ्यावी, अशी त्यांनी विनंती केली. मात्र मी त्यांना स्पष्ट नकार दिला. नरेंद्र दराडेंना पाठिंबा देणं म्हणजे माझ्यावर विश्वास दाखवणाऱ्या मतदारांचा विश्वासघात ठरेल. गेल्या आठ वर्षांत नरेंद्र दराडेंनी मतदारांची घोर निराशा केली आहे. त्यामुळे यंदाची निवडणूक गीते विरुद्ध दराडे अशी चुरशीची होणार आहे," असं गोकुळ गीते यांनी सांगितलं.

महायुतीच्या उमेदवाराला पाठिंबा द्या - किशोर दराडे : महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचे बंधू तथा शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनीही मतदारांना महायुतीच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं आहे. "आम्ही मतदारांकडे मतदानाची विनंती करण्यासाठी जात आहोत. नरेंद्र दराडे माझे मोठे बंधू आहेत, तर गोकुळ गीते हेही माझे लहान बंधूसारखे आहेत. महायुतीनं नरेंद्र दराडे यांना उमेदवारी दिली असल्यानं त्यांना सहकार्य करावं, अशी विनंती आम्ही करत आहोत. अंतिम निर्णय मतदार आणि संबंधित नेते घेतील," असं किशोर दराडे यांनी म्हटलं.

मंत्र्यांच्या भेटीबाबत बोलताना ते म्हणाले, "प्रत्येक जिल्ह्यात मंत्री पक्षाच्या आणि महायुतीच्या उमेदवारांसाठी काम करत आहेत. त्यामुळे नाशिकमध्ये मंत्री आले म्हणजे ती काही विशेष बाब नाही. पक्षाचे काम करणे ही त्यांची जबाबदारीच आहे." उमेदवारीबाबत बोलताना किशोर दराडे म्हणाले, "गणेश गीते हेही उमेदवारीच्या शर्यतीत होते. जागा भाजपाला मिळणार की शिवसेनेला, हे त्यावेळी निश्चित नव्हतं. मात्र ही जागा अखेर शिवसेनेला गेली आणि नरेंद्र दराडेंना उमेदवारी मिळाली. त्यानंतर आम्ही प्रचाराला सुरुवात केली आहे."

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TAGGED:

गोकुळ गीते
GOKUL GITE REFUSES TO WITHDRAW
NASHIK LEGISLATIVE COUNCIL POLL
GOKUL GITE VS NARENDRA DARADE
GOKUL GITE VIDHAN PARISHAD

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