कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डीतील विकासकामं पूर्ण करा; भाविकांच्या सोयींना सर्वोच्च प्राधान्य, विभागीय आयुक्तांचे निर्देश

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी सुरू असलेली विकासकामं निर्धारित वेळेत पूर्ण होणं आवश्यक आहे, असं कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. गेडाम यांनी सांगितलं.

Ahilyanagar Shirdi Kumbh Mela
नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा बैठक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 17, 2026 at 2:46 PM IST

2 Min Read
अहिल्यानगर : नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा 2026-27 च्या अनुषंगानं शिर्डी-शिंगणापूरमध्ये भाविकांची वाढणारी गर्दी लक्षात घेऊन साईबाबा मंदिर सभागृहात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

भाविकांच्या सुविधा केंद्रस्थानी ठेवाव्यात : "आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीमध्ये येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या सोयीसाठी सुरू असलेली सर्व विकासकामं ठरलेल्या वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहेत," असं प्रतिपादन नाशिक विभागीय आयुक्त तथा कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केले. शिर्डी विमानतळाचा विस्तार, रस्ते विकास व वाहतूक व्यवस्थापनाच्या कामांना वेग देऊन ती कुंभमेळ्यापूर्वी पूर्ण करावीत. कोणतीही योजना करताना प्रशासकीय सोयीपेक्षा भाविकांच्या सुविधा केंद्रस्थानी ठेवाव्यात, असे निर्देश डॉ. गेडाम यांनी दिले.

'कोपरगाव पॅटर्न' अंमलात आणवा : डॉ. गेडाम यांनी शिर्डी विमानतळ विस्तारीकरणाच्या कामांचा वेग वाढवून पुढील सहा महिन्यांत ती पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. शिर्डी रेल्वे स्थानकावरील ताण कमी करण्यासाठी 'कोपरगाव पॅटर्न' अंमलात आणण्याचा सल्ला दिला. शिर्डी हे टर्मिनस स्थानक असल्यामुळं गाड्या वळवण्यास विलंब होतो. त्यामुळं लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना कोपरगाव इथं थांबा देऊन तेथून बसेसद्वारे भाविकांना शिर्डीत आणण्याचं नियोजन करावं, असं कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सांगितलं.

पर्वणी काळात एस.टी. महामंडळामार्फत दररोज 690 फेऱ्या : "शिर्डी - राहाता बायपासच्या कामाच्या गुणवत्तेकडं विशेष लक्ष द्यावं. या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाईल व त्रुटी आढळल्यास काम पुन्हा करण्यास सांगितलं जाईल. नगर-मनमाड राष्ट्रीय महामार्गाचं काम डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं योग्य नियोजन करावं. नाशिकमधील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी व भाविकांचा वेळ वाचविण्यासाठी शिर्डी ते त्र्यंबकेश्वर थेट बस सेवा सुरू करावी. जड वाहनांमुळं होणारी कोंडी टाळण्यासाठी मनमाडकडून येणारी वाहनं येवला- वैजापूर-गंगापूर-नेवासा-अहिल्यानगर या पर्यायी मार्गानं वळवण्याचं नियोजन करावं. पर्वणी काळात एस टी महामंडळामार्फत दररोज 690 फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत," अशी माहिती डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिली.

भाविकांच्या सुविधांसाठी विशेष नियोजन : पार्किंग परिसरातील स्वच्छतेसाठी घंटागाड्यांऐवजी ट्रॅक्टरचा वापर करावा. यासाठी 500 अतिरिक्त स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त करावेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून न राहता निळवंडे कालव्यावरून पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा करावा. अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी बाभळेश्वर इथून पर्यायी वीजवाहिनी टाकण्याच्या सूचना डॉ. गेडाम यांनी दिल्या.

विविध भाषांमध्ये दिशादर्शक फलक : "गर्दी नियंत्रणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. शिर्डीच्या 15 किलोमीटर आधीपासून मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषांतील दिशादर्शक फलक लावण्यात येणार आहेत. पार्किंग उपलब्धतेची माहिती देण्यासाठी डिजिटल स्क्रीन, सीसीटीव्ही कॅमेरे व सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली संपूर्ण परिसरात सुरू केली जाणार आहे. प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र युनिट व अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली.

