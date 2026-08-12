नाशिक कुंभमेळ्याच्या नावानं 3 कोटींचा गंडा; आयएएस अधिकाऱ्याच्या बनावट सहीनं 500 कोटींचं बोगस टेंडर!
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरात सध्या अनेक विकासकामं सुरू आहेत. याच संधीचा फायदा घेत तिघा भामट्यांनी ठेकेदारांना गंडा घालण्याचा कट रचला.
Published : August 12, 2026 at 8:46 PM IST
नाशिक : कुंभमेळ्यासाठी तब्बल 32 हजार कोटी रुपयांची विकासकामं होणार आहेत. याच संधीचा फायदा घेऊन सर्वसामान्यांना आणि व्यावसायिकांना गंडा घालण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. यामध्ये काही ठगांनी चक्क नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची बनावट स्वाक्षरी करून 500 कोटी रुपयांचं बनावट टेंडर (कंत्राट) काढलं. 'कुंभमेळ्याचं काम मिळवून देतो' असं आमिष दाखवून या भामट्यांनी तीन ठेकेदारांकडून तब्बल 3 कोटी रुपये उकळलं. इतकंच नव्हे, तर मूळ वर्क ऑर्डरमध्ये (कार्यारंभ आदेश) फेरफार (कॉपी-पेस्ट) करून त्यांना बनावट वर्क ऑर्डरही दिली. या फसवणूक प्रकरणी नाशिक पोलिसांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेतलं असून, एक आरोपी अद्याप फरार आहे. पोलीस सध्या त्याचा शोध घेत आहेत.
तयार केली बनावट वर्क ऑर्डर : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरात सध्या अनेक विकासकामं सुरू आहेत. याच संधीचा फायदा घेत तिघा भामट्यांनी ठेकेदारांना गंडा घालण्याचा कट रचला. 'नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणा'चे अध्यक्ष तथा महसूल आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचं एक पत्र या भामट्यांनी मिळवलं. त्या पत्राच्या आधारे कुंभमेळ्यात 'हाउसकीपिंग'चं मोठं कंत्राट (वर्क ऑर्डर) मिळवून देतो, असं खोटं आश्वासन त्यांनी ठेकेदारांना दिलं. त्यानंतर आरोपींनी बनावट वर्क ऑर्डर तयार करून तक्रारदाराची तब्बल 3 कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली. याप्रकरणी नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, गुन्हे शाखा युनिट-1 नं तातडीनं तपासाची सूत्रं हाती घेतली. पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर येथून तनय अनंत महाजन आणि नरेंद्र तोताराम महाजन या दोन संशयितांना अटक केली आहे. या गुन्ह्यात शकील अहमद सलीम उद्दीन शेख हा आरोपीदेखील सामील असून, तो सध्या फरार आहे. पोलीस सध्या त्याचा कसून शोध घेत आहेत.
'या' गोष्टींचं काढलं होतं बनावट टेंडर : नाशिकमध्ये होणाऱ्या विविध विकासकामांचा फायदा घेत काही ठगांनी पोलिसांना दोन वेळचं जेवण, नाश्ता, ब्लँकेट आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे हुबेहूब सरकारी ऑफलाइन बनावट टेंडर (कंत्राट) तयार केलं. हे बनावट टेंडर त्यांनी ठेकेदारांच्या वर्तुळात पद्धतशीरपणे पसरवलं. काही ठेकेदार या जाळ्यात अडकताच, त्यांना हे कंत्राट मिळवून देण्याच्या बहाण्यानं भामट्यांनी तब्बल 3 कोटी 5 लाख रुपये उकळले. याप्रकरणी नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होताच, ''आम्ही जळगाव येथून दोन संशयितांना ताब्यात घेतलंय. या गुन्ह्यातील त्यांचा एक साथीदार अद्याप फरार असून पोलीस त्याचा कसून शोध घेत आहेत'', अशी माहिती पोलीस उपायुक्त (DCP) किरणकुमार चव्हाण यांनी दिली.
ऑडिओ क्लिप व्हायरल : होणाऱ्या विकासकामांच्या पार्श्वभूमीवर, मार्च महिन्यात मंत्रालयातील लाचलुचपत प्रतिबंधक कक्षाचे अधिकारी विलास लाड यांची एक कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानं प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली होती. या क्लिपमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निविदा प्रक्रियेत हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार आणि कमिशन निश्चित (फिक्स) झाल्याचे धक्कादायक दावे करण्यात आले होते. या कथित ऑडिओ क्लिपच्या वादळानंतर लगेचच हे बोगस वर्क ऑर्डरचे गंभीर प्रकरण समोर आले.
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