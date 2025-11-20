सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 ; नाशिकच्या हवाई वाहतुकीला जागतिकस्तरावर मिळणार गती, विस्तारीकरणाला प्रशासकीय मान्यता
नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरणानं नाशिक विमानतळाच्या विस्तारणीकरणाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. याबाबतची माहिती प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी दिली आहे.
Published : November 20, 2025 at 9:02 PM IST
नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरणानं नाशिक (ओझर) विमानतळाच्या विस्तारीकरणास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. विमानतळ विस्तारीकरणाचं काम मार्च 2027 पूर्वी पूर्ण करावे, असे निर्देश प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले आहेत. नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाची दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.
नाशिकमध्ये 2027 सिंहस्थ कुंभमेळा : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये 2027 सिंहस्थ कुंभमेळा होत असून त्या अनुषंगानं प्रशासकीय पातळीवर कामांना सुरुवात झाली आहे. आगामी कुंभमेळ्यात देशभरातून लाखो साधू, महंतासह पाच कोटी भाविक येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्या अनुषंगानं रस्ते, रेल्वे आणि विमान सेवा अद्यावत करण्याचं काम सुरू आहे. या कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण गेडाम यांच्या उपस्थितीत दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लिमिटेड, नाशिक (ओझर) इथं नवीन इंटिग्रेटेड टर्मिनल इमारत बांधकाम करण्यासह अनुषंगिक कामं, प्रांगण, वाहतूक, पार्किंग, परिसर विकास आदी कामं करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या कामाला अंदाजित 556 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
परवानगीसाठी पाठपुरावा करावा : "विमानतळ विस्तारीकरणाबाबत राज्य शासन आणि एचएएल यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तातडीनं पाठपुरावा करावा. डीजीसीए, बीसीएएस, एरोड्रम इमर्जन्सी मॅनेजमेंट कमिटीकडून आवश्यक ती परवानगी घेण्याची कार्यवाही करावी. याबरोबरच साधूग्रामच्या जागेच्या स्वच्छतेसह पूर्वतयारी संबंधितांनी ठेवावी," अशाही सूचना प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. गेडाम यांनी दिल्या.
विमानतळाचा होणार विस्तार : सध्या या विमानतळावरून नवी दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, बंगळूरू या शहरांसाठी विमान सेवा उपलब्ध असून रात्रीची विमान उतरवण्याची व्यवस्था या विमानतळावर आहे. विमानतळ विस्तारीकरणामुळे 17 हजार 800 चौरस मीटर क्षेत्रात प्रवाशी टर्मिनल उभारण्यात येईल. यामुळे विमान पार्किंग, प्रवासी चढ- उतार, सामान चढवणं आणि उतरवणं आदी सुविधा आणखी सुलभ होतील. तसेच पार्किंगसाठी 25 हजार चौरसमीटर जागा उपलब्ध होणार आहे. तसेच पॅसेंजर बोर्डिंग, एरो ब्रिज, स्कॅनर आदी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय विमानतळ सुरक्षेसाठी आवश्यक साहित्याचाही या आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे.
ताशी 1 हजार प्रवासी ये जा करतील : आगामी कुंभमेळाच्या पार्श्वभूमीवर विमानतळ विस्तारीकरण अत्यंत महत्वाचं ठरणार आहे. यामुळे या विमानतळावरील प्रवासी वाहतूक क्षमता वाढणार आहे. सध्या ताशी 300 प्रवाशी या विमानतळावरून ये-जा करतात. विस्तारीकरणानंतर ही क्षमता ताशी एक हजार प्रवाश्यापर्यंत पोहोचणार आहे. यामुळे नाशिकसह जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळून रोजगार वृद्धी होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ गेडाम यांनी दिली आहे.
हेही वाचा :
- सिंहस्थ कुंभमेळा; साधूग्रामसाठी अनेक वृक्षांवर चालणार कुऱ्हाड, 1670 वृक्षांवर मारली फुली, वृक्षप्रेमी आक्रमक
- कुंभमेळानिमित्तानं नाशिकमध्ये विकासकामांना गती, सगळी कामं पारदर्शी पद्धतीनं होतील - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- एआयच्या सहाय्यानं सिंहस्थ कुंभमेळ्यात रुग्णांना मिळणार तातडीनं वैद्यकीय सेवा, भाषेचा येणार नाही अडथळा!