कुंभमेळानिमित्तानं नाशिकमध्ये विकासकामांना गती, सगळी कामं पारदर्शी पद्धतीनं होतील - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरला होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या एका वर्षावर येऊन ठेपला आहे. त्याआधी शहरातील विकासकामांना सुरुवात झाली.
Published : November 13, 2025 at 6:20 PM IST
नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नाशिकमध्ये आगामी सिंहस्थ कुंभमेळानिमित्त 5 हजार 657 कोटींच्या कामांचा भूमिपूजन सोहळा पार पडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. कुंभमेळ्यानिमित्त सुरू होणाऱ्या विविध विकासकामांमुळे नाशिक शहरासह जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. या कामांमुळे जिल्ह्यातील पायाभूत सोयीसुविधा बळकट होतील. तसंच पर्यटनाला चालना मिळेल, असंही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
विविध विकासकामांचा शुभारंभ : नाशिक आणि त्रंबकेश्वरला होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या एका वर्षावर येऊन ठेपला आहे. 30 नोव्हेंबर 2026 रोजी कुंभमेळ्याचे ध्वजारोहण होणार आहे. 2027 मध्ये शाही पर्वणी स्नान होणार आहे. अशात देशभरातून लाखो साधू-महंत आणि करोडो भाविक नाशिकमध्ये दाखल होणार आहेत. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 5 हजार 657 कोटींच्या विविध विकासकामांचा शुभारंभ संपन्न झाला.
रामकुंड परिसरात साकारणार रामकाल पथ : केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या माध्यमातून 'स्पेशल असिस्टंट टू स्टेटस् फॉर कॅपिटल इन्व्हेसमेन्ट' योजनेंतर्गत 99 कोटी 14 लाख रुपये खर्चातून रामकुंडसह परिसरात साकारण्यात येणाऱ्या रामकाल पथचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संकल्पचित्र आणि प्रतिकृतीच्या माध्यमातून रामकाल पथाची माहिती जाणून घेतली. रामकाल पथ प्रकल्पाच्या माध्यमातून रामकुंड मार्ग, रामकाल पथवरील संपूर्ण संरचनांचे संवर्धन, दर्शनी भागांचा जीर्णोद्धार तसेच पर्यटकांसाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी काळाराम मंदिराला भेट देत दर्शन घेतले.
1) डहाणू ते संभाजीनगर रस्त्याचे कॉंक्रिटीकरण व नवीन पालखी मार्गाचे बांधकाम खर्च 350 कोटी
2) चिंचोली ते पांडुर्ली रस्ता सुधारणा करणे खर्च 207 कोटी 95 लाख
3) वाडीवरे ते नागलवाडी रस्ता सुधारणा व रुंदीकरण करणे खर्च 200 कोटी
4) नाशिकला जोडणारे रिंगरोड खर्च 119 कोटी रुपये
5) डकांबे ते जऊळके रस्ता खर्च 163 कोटी
6) त्र्यंबकेश्वर ते पिंपळगाव रस्ता सुधारणे खर्च 215 कोटी
7) पेठ त्रंबकेश्वर ते घोटी रस्ता रुंदीकरण आणि सुधारणे 205 कोटी
8) शिर्डी ते राहता रस्ता खर्च 165 कोटी
9) नाशिक ते वनी नांदूर रस्ता रुंदीकरण काँक्रिटीकरण खर्च 100 कोटी
10) आडगाव ते ओझरखेड रस्ता रुंदीकरणासह सुधारणा खर्च 157 कोटी
11) मुकणे धरण ते नाशिकमध्ये थेट पाणीपुरवठा 371 कोटी
12) अमृत योजना दोन अंतर्गत नाशिक शहराला पाणीपुरवठा 305 कोटी
13) नाशिक शहरातील एसटीपी प्रकल्प उभारणी खर्च 1475 कोटी
14) नाशिक शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करणे खर्च 352 कोटी
15) पंचवटी रामकाल पथ विकसित करणे खर्च ८५ कोटी
25 हजार कोटींची कामे होणार : "प्रयागराज कुंभमेळ्याच्या धरतीवर नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरच्या कुंभमेळ्याला यंदा मागील कुंभपेक्षा पाचपट अधिक भाविक येतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे त्यांची व्यवस्था करणे ही आपली जबाबदारी आहे. कुठलीही दुर्घटना होऊ नये, पर्वस्नान, अमृतस्नान योग्य पद्धतीने झाले पाहिजे, त्यामुळं केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून 20 हजार कोटींची कामे हाती घेतली आहेत. जवळपास 25 हजार कोटींची कामे नाशिक परिसरात होतील. त्यातील 6 हजार कोटींच्या कामाचं भूमिपूजन गुरुवारी झालं," असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलं.
गोदावरी नदी स्वच्छतेवर भर देणार : "कुंभमेळ्यासाठी सरकार निधीची कुठलीही कमतरता पडू देणार नाही. गोदावरी नदीमध्ये स्वच्छ पाणी आलं पाहिजे. भाविक स्नान करण्यासाठी नाशिकला येतात. त्यामुळे गोदावरी नदीचे पाणी स्वच्छ, निर्मळ आणि अविरल कसे राहील यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यासाठी 'सिव्हेस ट्रीटमेंट प्लांट' उभारले आहेत," असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.
सगळी कामं पारदर्शी पद्धतीने होतील : "सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या मीडियात टेंडरच्या बातम्या जास्त चालतात. माझी त्यांना विनंती आहे, ती कामं अधिकाऱ्यांवर सोडून द्या. आमचा त्याच्यात इंटरफेरन्स नाही आणि आम्ही करणार देखील नाही. हे काम चांगल्या दर्जाचं करायचं असेल तर चांगले कंत्राटदार लागतील. एकच सांगतो, सगळी कामे पारदर्शी पद्धतीने होतील. कोणालाही फेवर मिळणार नाही आणि कोणाला त्रास देखील दिला जाणार नाही. त्यामुळे नेत्यांनी आणि पत्रकारांनी या भानगडीत पडू नये," असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.
