तपोवनातील वृक्षतोड अटळ? आंदोलन सुरू असतानाच मंत्री गिरीश महाजनांनी खरेदी केली 15 हजार नवी झाडं!
कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी राजमुद्री येथून 15 हजार नव्या झाडांची खरेदी केली आहे. अशा स्थितीत तपोवनातील वृक्षतोड आता अटळ दिसत आहे.
Published : December 8, 2025 at 7:55 AM IST
नाशिक : तपोवनातील वृक्षतोड आता अटळ दिसत आहे. कारण कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंध्र प्रदेशातून 15 हजार झाडांची खरेदी केली आहे. एकीकडं नाशिककर तपोवनातील वृक्षतोडीच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. तर दुसरीकडे मंत्र्यांनी नवी झाडं खरेदी केली आहेत.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवन परिसरात साधू ग्राम उभारण्यासाठी तब्बल 1800 वृक्ष तोडली जाणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, या वृक्षतोडीला सर्वच स्तरातून विरोध होताना दिसून येत आहे. दरम्यान, या झाडांच्या बदल्यात 15 हजार नवीन झाडं लावली जाणार असल्याचं आश्वासन सरकारडून देण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, या झाडांच्या खरेदीसाठी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन थेट दक्षिण भारतातील राजमुद्री (आंध्र प्रदेश) इथं पोहचले. येथून त्यांनी 15 हजार झाडं खरेदी केली आहेत. अशा स्थितीत नाशिककरांची भूमिका काय असणार आहे? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
साधू-महंतांच्या राहण्याच्या सोयीसाठी झाडांची कत्तल : नाशकातील त्र्यंबकेश्वर इथं सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. अशा स्थितीत शहरात लाखो साधू-महंत येणार आहेत. त्यांच्या राहण्यासाठी तपोवन परिसरात तात्पुरत्या स्वरूपात साधुग्राम उभारण्यात येणार आहे. पण, तपोवनातील नेहमीची जागा अपुरी पडत असल्याचे निदर्शनाला आलं. यानंतर परिसरातील 1800 झाडं तोडण्याचा घाट नाशिक महानगरपालिकेनं घातला. पण, याला नाशिककरांनी कडाडून विरोध करत आंदोलन उभं केलं आहे. या आंदोलनाला भाजपा वगळता सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. तसेच, अनेक कलाकारांनीदेखील झाडं तोडू नये, अशी मागणी केली आहे.
उभा राहिला न्यायाचा लढा : पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांचा वाढता रोष पाहता, आता राज्य सरकारन तातडीनं डॅमेज कंट्रोल करायला सुरुवात केली आहे. तपोवनातील झाडाला हात लावण्यापूर्वी शहरात तब्बल 15 हजार देशी वृक्षांची लागवड केली जाईल, असं कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी जाहीर केलं आहे. यासाठी त्यांनी रविवारी (7 डिसेंबर) थेट दक्षिण भारतातील राजमुद्री (आंध्र प्रदेश) येथून 15 फूट उंचीची झाडेदेखील खरेदी केली आहेत.
'15 फुटाची 15 हजार झाडं लावणार' : कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतः आंध्र प्रदेशातील राजमुद्री येथे जाऊन नर्सरीमधील झाडांची पाहणी केली. तेथून पिंपळ, वड, लिंब, जांभूळ आणि आंबा यांसारखी 15 फूट उंचीची 15 हजार पूर्ण वाढ झालेली झाडे निवडण्यात आली आहेत. यातील पहिली खेप म्हणून दोन हजार झाडं येत्या आठवडाभरातच नाशिकमध्ये दाखल होणार आहेत. या झाडांचं जतन नाशिक महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागामार्फत ठिबक सिंचन आणि सेंद्रिय खतांचा वापर करून केलं जाणार असल्याचं कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे. सोबतच, साधूग्रामच्या जागेवर होणारं एक्झिहिबिशन सेंटरचं टेंडर रद्द करण्यात आलं आहे. आधी शहरात 15 हजार नवीन वृक्ष लावू, त्यानंतरच तपोवनातील झाडांबाबत विचार करू. झाडं तोडण्याऐवजी जास्तीत जास्त झाडांचं पुनर्रोपण करण्यावर आमचा भर असेल असंही मंत्री महाजनांनी म्हटलं आहे.
तपोवनाचे आध्यात्मिक महत्त्व : प्रभू रामचंद्रांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेली नाशिक नगरी आणि याच नगरीत पंचवटी भागात तपोवन परिसर आहे. वनवास काळात प्रभू रामचंद्र, लक्ष्मण आणि सीतामाता ह्याच तपोवनात अनेक वर्षे वास्तव्यास होते, असं पुराणात म्हटलं आहे. रामायणातील दंडअरण्य कांडचा मोठा भाग पंचवटीत घडला. लक्ष्मणानं शूर्पणखेचं नाक याच तपोवन परिसरात कापलं होतं. याच ठिकाणी रामाची झोपडीदेखील आहे.
आध्यात्मिक शांततेसाठी तपोवन आणि पंचवटी प्रसिद्ध आहे. इथं रामायणाशी संबंधित अनेक कथा आणि धार्मिक भावना जोडल्या गेलेल्या आहेत. याचं भागात गोदावरी नदी आणि कपिल नदीचा संगम होतो. हा परिसर दाट झाडांनी व्यापला असून यात अनेक मोठी झाडं आणि अनेक औषधी वनस्पती आहेत. दर 12 वर्षांनी होणारा सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवन हे ठिकाण अतिशय महत्त्वाचं मानलं जातं. तपोवन या नावातच तप आणि वन आल्यानं देशभरातून येणारे साधू महतांच्या राहण्याची सोय तपोवन भागात केली जाते. मात्र, प्रशासन साधूग्रामच्या नावाखाली येथील 1800 झाडं तोडण्याचा घाट घालत असून याला पर्यावरणप्रेमींसह सर्वच नाशिककरांनी तीव्र विरोध केला असून आंदोलन उभं केलं आहे.
तपोवन परिसर शहराला 25 टक्के ऑक्सिजन देतो : पर्यावरणप्रेमींनुसार, तपोवन परिसरात वड, कडूलिंब, चिंच, जांभूळ यांसारखी भारतीय व परिसंस्थेसाठी महत्वाची झाडे आहेत. तसेच, औषधी वनस्पतीदेखील या भागात मोठ्या प्रमाणात आहेत. अनेक वृक्ष इतके जुने आणि मोठे आहेत की, त्यांना हेरिटेज ट्री म्हणूनही घोषित करता येऊ शकते. नाशिकला 25 टक्के ऑक्सिजन देणारं तपोवन हे ठिकाण असून या परिसरात 52 प्रकारचे पक्षीदेखील आढळून आले आहेत. पण अशा वृक्षतोडींमुळे नाशिकच्या जलसाठ्यावर आणि हवेच्या गुणवत्तेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती पर्यावरण प्रेमी अमित कुलकर्णी आणि भारती जाधव यांनी व्यक्त केली आहे.
