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भावली धबधबा परिसरात पर्यटकांवर जीवघेणा हल्ला, वाहनाच्या काचा फोडून महिलेचा विनयभंग, नऊ जणांना अटक

इगतपुरीतील भावली धबधब्यावर टवाळखोरांनी नाशिकच्या एका कुटुंबावर जीवघेणा हल्ला करत महिलेचा विनयभंग केला. तर 15 किलोमीटर पाठलाग करून कारची तोडफोड केली.

ATTACK ON TOURIST BHAVLI WATERFALL
धबधबा परिसरात पर्यटकांवर हल्ला करणाऱ्यांना पोलिसांनी अटक केली. (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 1:53 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 2:01 PM IST

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नाशिक : इगतपुरी तालुक्यातील भावली धरणाजवळील धबधबा परिसरात सुट्टीच्या दिवशी अनेक नागरिक पर्यटनासाठी जात असतात. रविवारी (दि.12) धबधबा पाहण्यासाठी गेलेल्या कुटुंबावर अज्ञात सहा ते सात इसमांनी जीवघेणा हल्ला केला. यासह हल्लेखोरांनी महिलेचा विनयभंग करत सोनसाखळी, मोबाईल हिसकावला. हे कुटुंब या टवाळखोरांपासून बचाव करण्यासाठी जेव्हा नाशिकच्या दिशेनं निघालं तेव्हा टवळखोरांनी त्यांचा सुमारे 15 किलोमीटर पाठलाग करून लाकडी दांडक्यानं चारचाकी वाहनाच्या काचा फोडत गाडीचं मोठं नुकसान केलं. घटनेतील हल्लेखोरांपैकी तिघांची ओळख पटली आहे. याप्रकरणी अंबड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे.

नेमकी काय आहे घटना? : नाशिकरोड येथील कुटुंब इगतपुरी तालुक्यातील भावली धबधबा परिसरात सुट्टीचा आनंद लुटण्यासाठी गेलं होतं. धबधब्याकडं जात असताना दोन अज्ञात युवकांनी महिलेकडं पाहून शिट्ट्या मारल्या. याचा जाब विचारताच तिथं उपस्थित असलेल्या सात ते आठ टवाळखोर तरुणांनी त्यांच्याशी वाद घालत धक्काबुक्की, मारहाण केली. विरोध करताच फिर्यादी महिलेच्या अंगावरील कपडे फाडून त्यांच्याकडील मोबाईल हिसकावून नेला. पतीनं मोबाईल परत मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता आरोपींनी त्याच्या गळ्यातील सुमारे दोन तोळ्याची सोन्याची साखळी ओढून पळ काढला. तसंच त्यांना शिवीगाळ करत मारहाण केली. त्यानंतर आरोपींनी पाठलाग सुरू ठेवत घोटी टोलनाक्यावर पुन्हा वाहन अडवून फिर्यादी महिलेस कार बाहेर ओढलं बेसबॉल स्टिकनं त्यांच्या डोक्यावर वार करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर पीडित कुटुंबानं आपला जीव वाचवत कार नाशिकच्या दिशेनं नेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी टवाळखोरांनी 15 किलोमीटर त्यांचा पाठलाग करत त्यांच्या वाहनांच्या काचा फोडल्या. हा सर्व प्रकार वाहनातील महिलेनं मोबाईलमध्ये कैद केला असून हा व्हिडिओ पोलिसांकडं पुरावा म्हणून सादर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अंबड पोलिसात अनोळखी सहा ते सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटना इगतपुरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडल्यानं गुन्हा इगतपुरी पोलीस ठाण्यात वर्ग झाला आहे.

माध्यमांना माहिती देताना पोलीस अधीक्षक डी. एस. स्वामी (ETV Bharat Reporter)

कारचा पाठलाग करून काचा फोडल्या : "आम्ही सुमारे चार ते पाच किलोमीटर पुढे गेल्यानंतर पांढऱ्या चारचाकी वाहनातून त्या टवाळखोरांनी आमच्या वाहनाचा पाठलाग करून ओव्हरटेक करत रस्ता अडवला. त्या कारमधून सहा ते सात जण खाली उतरले. त्यावेळी त्यांच्या हातात बांबू, बेसबॉल स्टिक आणि लोखंडी रॉड होते. त्यांनी आमच्या कारच्या काचा फोडल्या. यावेळी आमच्या चेहऱ्यावर काचेचे तुकडे उडाले. त्यापैकी एका आरोपीनं माझा हात पकडून विनयभंग केला, अशी माहिती पीडित महिलेनं दिली.

Attack on Tourist Bhavli Waterfall
चारचाकी वाहनाचं झालेलं नुकसान (ETV Bharat Reporter)

नऊ जणांना अटक, फरार आरोपींना लवकरच अटक करू : "आम्ही घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोहोचलो. पीडित कुटुंबानं हा गुन्हा अंबड पोलीस ठाण्यात दाखल केला होता. त्यानंतर तो इगतपुरी पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला. मोबाईलमधील व्हिडिओवरून आरोपींची ओळख पटली आहे. याप्रकरणी नऊ जणांना आम्ही अटक केली असून तीनजण फरार आहेत. त्यांनाही लवकरच अटक करू," असं इगतपुरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक घनश्याम बळप यांनी सांगितलं.

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Last Updated : July 14, 2026 at 2:01 PM IST

TAGGED:

BHAVALI WATERFALL
NASHIK TOURIST ATTACK CASE
भावली धबधबा
जीवघेणा हल्ला
ATTACK ON TOURIST BHAVLI WATERFALL

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