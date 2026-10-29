नाशिकमधील ऐतिहासिक दुतोंड्या मारुती सजणार नव्या रूपात, मूर्तीवरून 500 किलो शेंदूर उतरवला
गेल्या अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या शेंदूर लेपणामुळे मारुतीच्या मूर्तीवर शेंदुराचा जाड थर साचला होता. त्यामुळे मूर्तीचे मूळ रूप झाकोळले गेले होते.
Published : October 29, 2026 at 3:23 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 5:06 PM IST
नाशिक- पंचवटी येथील रामकुंड गोदावरी नदी घाटावरील दुतोंड्या मारुती मूर्तीच्या संवर्धनाचे आणि रंगकामाचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. आगामी सिंहस्थ ध्वजारोहण सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा ऐतिहासिक वारसा नव्या स्वरूपात झळकणार आहे. नाशिकच्या रामकुंड परिसरात असलेला दुतोंड्या मारुती नाशिकचा ऐतिहासिक वारसा आहे. अशात गेल्या अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या शेंदूर लेपणामुळे मारुतीच्या मूर्तीवर शेंदुराचा जाड थर साचला होता. त्यामुळे मूर्तीचे मूळ रूप झाकोळले गेले होते. या मूर्तीवरून तब्बल 500 किलो शेंदूर उतरवण्यात आला. विशेष म्हणजे वर्ष 1939 मध्ये नथुराम दादाजी भोईर यांनी या मूर्तीचे रंगकाम केले होते. आता त्यांच्याच कुटुंबातील चौथ्या पिढीकडून मूर्तीला पुन्हा एकदा तिचे मूळ आणि लोभसवाणे रूप देण्याचे काम सुरू आहे.
दुतोंड्या मारुतीच्या मूर्तीला पाणी कुठपर्यंत लागलं : नाशिकच्या गोदावरी नदीला पूर आला की प्रशासन सज्ज होते. मात्र यात एक नाव आवर्जून घेतलं जातं ते म्हणजे दुतोंड्या मारुतीच्या मूर्तीला पाणी कुठपर्यंत लागलं आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये गोदावरीला पूर आला की, आधी पाहिली जाते ती दुतोंड्या मारुतीची मूर्ती. मारुतीच्या पायाला पाणी लागलं की छातीपर्यंत की गळ्यापर्यंत आलं हे पाहिलं जातं. त्यावरून पुराच्या पाण्याची पातळी लक्षात येते आणि हे पुराचे दृश्य बघण्यासाठी नाशिककर होळकर पुलावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात.
85 वर्षं होऊनसुद्धा दुतोंड्या मारुतीची मूर्ती जैसे थेच : मात्र गेल्या अनेक वर्षांत अनेकदा गोदावरीला महापूर येऊन गेला. आजूबाजूची लहान-मोठी दुकानं पुरानं आपल्या कवेत घेतली. मात्र आज 85 वर्षं होऊनसुद्धा दुतोंड्या मारुतीची मूर्ती जैसे थेच आहे. अशात देशभरातून भाविक धार्मिक विधी आणि देवदर्शनासाठी येतात, तेव्हा आवर्जून दुतोंड्या मारुतीचे दर्शन घेतात. नाशिकच्या अनेक भाविकांचे दुतोंड्या मारुती हे श्रद्धास्थान असून, हनुमान जयंतीला येथे मोठा उत्सव साजरा केला जातो.
कशी आहे दुतोंड्या मारुतीची मूर्ती? : दुतोंड्या मारुती ही मूर्ती नाशिकमधील रामकुंड आणि गोदावरी नदीकाठी स्थित आहे. या मूर्तीला दोन मारुतीची मुखे आहेत. यात पूर्व बाजूचे मुख राम मंदिराजवळ हात जोडून उभे आहे, तर पश्चिम बाजूचे मुख संकटमोचन हनुमानाचे असून ते गदेने राक्षसाचा संहार करताना दाखवण्यात आले आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी या मूर्तीची उंची केवळ साडेपाच फूट होती. मात्र वर्ष 1939 च्या आलेल्या गोदावरी नदीच्या महापुरात जुनी पाषाण मूर्ती पाण्याखाली जाऊन भंगली होती. त्यानंतर 1941 मध्ये नवीन मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली, सध्या या मूर्तीची उंची 12 फूट उंच आहे.
500 किलो शेंदूर काढला : 31 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहण निमित्ताने दुतोंड्या मारुतीचे रंगकाम सुरू आहे. अशाच गेल्या अनेक वर्षांपासून मूर्तीवर शेंदूर लेपन करण्यात आले होते ते काढले जात आहे आणि डागडुजी करण्यात येत आहे. यातून हनुमंतांचं जे मूळ स्वरूप आहे ते दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जे पंजोबा नथुराम दादाजी भोईर यांनी 1939 साली त्यांनाही मूर्ती घडवण्याचा योग आला. त्यावेळी ही 12 फुटांची मूर्ती सिमेंट काँक्रीटमध्ये बांधण्यात आली. या मूर्तीचे वैशिष्ट्य म्हणजे गेल्या अनेकदा नदीला महापूर येऊन गेले, मात्र ही मूर्ती जशीच्या तशी तग धरून आहे. त्यामुळे आता 2026 मध्ये मला मूर्तीचं रंगकाम करण्याचं भाग्य मिळालं, याचा आनंद होत आहे. आतापर्यंत आम्ही मूर्तीवरून 500 किलोहून अधिक शेंदूर काढला आहे, अशी माहिती शिल्पकार वरुण भोईर यांनी दिली.
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