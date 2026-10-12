नाशिक हादरले! अंबडच्या पाण्यात कॅन्सरचे 'क्रोमियम' रसायन; एक कंपनी सील, 11 कंपन्यांना नोटीस
शासनानं ठरवून दिलेल्या नियमांचं पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई सुरू आहे.
Published : October 12, 2026 at 1:33 PM IST
नाशिक : अंबड परिसरातील दत्तनगर येथे भूजलात कर्करोगास कारणीभूत ठरणारं घातक रासायनिक घटक आढळल्याच्या प्रकरणानंतर प्रशासन खडबडून जागं झालं आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संयुक्त पथकानं रविवारी (11 ऑक्टोबर) अंबड व सातपूर एमआयडीसी परिसरात तपासणी मोहीम राबवली. या कारवाईत विनापरवाना सुरू असलेली एक कंपनी सील करण्यात आली, तर सांडपाणी व्यवस्थापन आणि नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या आणखी 6 कंपन्यांना क्लोजर नोटीस बजावण्यात आली.
विनापरवाना रासायनिक प्रक्रिया करणारी कंपनी सील :
तपासणीदरम्यान एमआयडीसीलगतच्या खासगी भूखंडावर शेड उभारून विनापरवाना धोकादायक रासायनिक प्रक्रिया करणारा कारखाना सुरू असल्याचं आढळलं. या कारखान्यातून प्रक्रिया न केलेले विषारी पाणी उघड्यावर सोडले जात असल्याचंही समोर आलं. त्यानंतर संबंधित कंपनी सील करण्यात आली.
'नियम न पाळल्यास पाणी-वीजपुरवठा खंडित करणार' :
शासनानं ठरवून दिलेल्या नियमांचं पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत 11 कंपन्यांना क्लोजर नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी प्रणव पाखले यांनी दिली.
नोटीस मिळाल्यानंतर 10 दिवसांत संबंधित कंपन्यांनी आपलं म्हणणे सादर करणं आवश्यक आहे. त्यांचे म्हणणं सादर न केल्यास किंवा ते अयोग्य आढळल्यास संबंधित कंपन्यांचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली जाईल, असं पाखले यांनी स्पष्ट केलं.
नियमभंग करणाऱ्या उद्योगांवर कायदेशीर कारवाई :
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विनापरवाना सुरू असलेल्या कारखान्यांची तसेच बेकायदेशीररीत्या सांडपाणी सोडणाऱ्या उद्योगांची तपासणी करून नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता त्याची विल्हेवाट लावणं आणि घातक कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणा रोखण्यासाठी निर्धारित कार्यपद्धतीचे (SOP) काटेकोर पालन करणं आवश्यक आहे.
प्रत्येक कारखान्याने आपल्या आवारातच सांडपाण्यावर प्राथमिक प्रक्रिया करणे बंधनकारक राहणार आहे. या प्रक्रियेला ‘अॅट-सोर्स ट्रीटमेंट’ असं म्हणतात. सांडपाणी निर्माण होणाऱ्या ठिकाणीच त्यावर प्राथमिक प्रक्रिया केल्यास प्रदूषणाचा धोका कमी होण्यास मदत होईल. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असून, सर्व औद्योगिक आस्थापनांनी पर्यावरणविषयक नियमांचं पालन करावं, असं आवाहन महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी केले.
सीईटीपी प्रकल्पासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंतचे नियोजन :
अंबड एमआयडीसीतील औद्योगिक सांडपाण्याच्या शास्त्रीय व्यवस्थापनासाठी सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (CETP) कार्यान्वित करणं महत्त्वाचं मानलं जात आहे. या प्रकल्पाचं काम 15 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत टप्प्याटप्प्यानं पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर औद्योगिक सांडपाण्यावर सामूहिकरीत्या प्रक्रिया करणं शक्य होणार आहे.
अंबड परिसरातील प्रदूषणाच्या प्रश्नावर दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी सीईटीपी प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू व्हावा, यासाठी आयमा संघटनेकडून सातत्यानं पाठपुरावा सुरू असल्याचं संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र पानसरे यांनी सांगितलं.
काय आहे प्रकरण?
अंबड एमआयडीसी परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. बोअरवेलमधून येणाऱ्या रसायनमिश्रित पिवळ्या पाण्याच्या वापरामुळे रहिवाशांना त्वचेचे आजार होत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मुलांना शाळेत येण्यास शिक्षकांनी मनाई केल्याचं, तसेच महिलांना गर्भधारणा टाळण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिल्याचंही सांगण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पर्यावरण कार्यकर्ते रोशन केदार, राजेश पंडित आणि ‘रिव्हर्स अँड पीपल’च्या परिणीती दांडेकर यांनी परिसरातील पाण्याचे नमुने गोळा करून अश्वमेध इंजिनियर्स अँड कन्सल्टन्स या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले होते. या तपासणीत पाण्यात प्रति लिटर 50.5 मिलिग्रॅम क्रोमियम आढळल्याचं सांगण्यात आलं. तसेच कर्करोगाचा धोका वाढवणारे हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियम अत्यंत जास्त प्रमाणात आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
कुंभमेळ्यात भाविकांचे आरोग्य धोक्यात? :
अंबड परिसरातील हे विषारी भूजल स्थानिक नाल्यांमधून वाहत थेट गोदावरी नदीच्या पात्रात मिसळत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. ज्या भागात हे पाणी नदीत मिसळते, त्या परिसरात कुंभमेळ्याचे प्रमुख घाट आहेत.
येत्या 31 ऑक्टोबर रोजी कुंभमेळ्याचे ध्वजारोहण होणार असताना गोदावरीच्या पात्रात कर्करोगजन्य रसायनं मिसळत असल्याच्या दाव्यामुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे. देशभरातून येणाऱ्या लाखो भाविकांसह स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.