सिंहस्थ कुंभमेळा तोंडावर तरी गोदावरी प्रदूषणाच्या विळख्यात; 2.75 कोटींचं 'ट्रॅश स्कीमर' मशिन पडलंय धुळखात

नाशिकमध्ये कुंभमेळा जवळ आला असतानाही गोदावरी नदी पाणवेलींनी झाकोळली आहे. महानगरपालिकेनं खरेदी केलेलं 2 कोटी 75 लाखांचं मशिन पडून असल्यानं पर्यावरणप्रेमींनी संताप व्यक्त केलाय.

गोदावरी नदी प्रदूषण (ETV Bharat)
Published : April 11, 2026 at 8:27 PM IST

नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा तोंडावर असताना गोदावरी नदी प्रदूषणाचा मुद्दा अद्याप सुटलेला नाही. नाशिक महानगरपालिकेनं गोदावरी नदी पात्रातील पाणवेली काढण्यासाठी तब्बल 2 कोटी 75 लाख रुपये खर्च करून घेतलेलं 'ट्रॅश स्कीमर मशीन' धुळखात पडून आहे. पंचवटीतील अनेक भागात पाणवेली वाढल्यामुळं गोदावरी नदी दिसेनाशी झाली असून प्रदूषण वाढल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.

पाणवेलींमुळं नदी प्रदूषणाचा मुद्दा अधिक गंभीर : नाशिकच्या पवित्र गोदावरी नदीमध्ये मिसळणारं गटारातलं पाणी आणि पाणवेलीचा मुद्दा अधिक गंभीर बनत चालला आहे. नाशिक महानगरपालिकेनं गोदावरी नदी पात्रातील पाणवेली काढण्यासाठी तब्बल 2 कोटी 75 लाख रुपये खर्च करून घेतलेलं 'ट्रॅश स्कीमर मशीन' धुळखात पडून आहे. यामुळं पंचवटीतील अहिल्यादेवी होळकर पूल, आनंदवली, रामवाडी आणि बापू पूल परिसरात विदारक चित्र असून पाणवेलींमुळं नदी प्रदूषणाचा मुद्दा अधिक गंभीर बनत चाललाय, असं मत शहरातील पर्यावरण प्रेमींनी व्यक्त केलं.

कराच्या पैशाचा गैरवापर? : "दहा ते बारा वर्षापासून आम्ही गोदावरी प्रदूषणाबाबत भांडत आहोत. गोदावरी नदीत मिसळणाऱ्या गटारी बंद झाल्या पाहिजेत. आजही गोदावरी नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी मिसळत आहे. त्यामुळं गोदावरी नदीमध्ये फक्त पाणवेली दिसत आहे. नदीत मिसळणाऱ्या सांडपाण्यामुळं पाणवेली वाढल्या. नदी पात्रातील पाणवेली काढण्यासाठी पावणेतीन कोटी रुपयांचं मशीन घेतलं. पण तेही अपयशी ठरलं आहे. गोदावरी नदीत बऱ्याच ठिकाणी पाणवेली वाढल्या आहेत. नाशिककरांच्या कररुपी पैशाचा गैरवापर महानगरपालिका करत आहे," असा आरोप पर्यावरणप्रेमी निशिकांत पगारे यांनी केला आहे.

पाणवेली जैसे थे : "विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी पाणवेली काढण्याचे आदेश दिलेत. मात्र, त्यांच्या आदेशालाही महानगरपालिका प्रशासनानं केराची टोपली दाखवली आहे. पाणवेली काढण्यासाठी महानगरपालिकेनं 'ट्रॅश स्कीमर मशीन' घेतलं आहे. त्याला महिन्याला सव्वापाच लाख खर्च येतो. मात्र, एवढा खर्च करूनसुद्धा गोदावरी नदी पात्रातील पाणवेली जैसे थे आहे. नदीत मिसळणाऱ्या सांडपाण्यावर कुठल्याही प्रकारची प्रक्रिया होत नाही. ते सांडपाणी थेट गोदावरी नदीपात्रात सोडलं जातं. यासह आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सुरू असलेल्या कामाबाबत येणाऱ्या खर्चाचे फलक महानगरपालिकेनं लावावेत," अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी देवांग जानी यांनी केली.

पाणवेली काढण्याचं काम सुरू : "आम्ही गोदावरी नदी प्रदूषणावर काम करत आहोत. सध्या कन्नमवार पुलावर पाणवेली काढण्याचं काम सुरू आहे. ट्रॅश स्कीमर मशीनसाठी पाहिला ऑपरेटर नव्हता. आता काम सुरू आहे. आता गोदावरी नदीतील पाणवेली काढायच्या कामात कुठलीच अडचण नाही. गोदावरी नदीमध्ये कपडे आणि वाहनं धुणाऱ्यांवर आम्ही दंडात्मक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. वेळ पडल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे देखील दाखल करणार आहोत," अशी माहिती नाशिक महानगरपालिकेचे उपायुक्त नितीन पवार यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. हेलिकॉप्टर हेलिपॅडऐवजी पार्किंगमध्ये उतरवलं; घटनेबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांची पहिली प्रतिक्रिया
  2. भोंदूबाबा अशोक खरातनं स्वतःबद्दल केली 'ही' भविष्यवाणी, म्हणाला 'मी इथून बाहेर...'
  3. घनदाट जंगलात कांद्रीबाबा वनकुटी; मेळघाटातील वनरक्षकांची 24 तास सतर्क नजर

