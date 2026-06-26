लस घेतल्यानंतर मृत्यू झालेल्या तरुणीच्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणार
धनुर्वात आणि घटसर्प टीटी प्रतिबंधक लस घेतल्यानंतर तरुणीचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात नाशिक महापालिकेकडून उच्चस्तरीय चौकशी होणार आहे. तरुणीच्या वडिलांनी कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
Published : June 26, 2026 at 6:02 PM IST
नाशिक- कामटवाडी शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत आयोजित लसीकरण क्षेत्रात धनुर्वात आणि घटसर्प टीटी प्रतिबंधक लस घेतल्यानंतर एका सतरा वर्षीय विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी घडली. मात्र, मृत्यूचे कारण अद्याप स्पष्ट झालं नसून त्याबाबत उच्चस्तरीय सखोल चौकशी सुरू असल्याची माहिती महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागानं दिली आहे.
नाशिकच्या खुटवडनगर भागातील रहिवाशी श्रावणी अनिल पाटील 17 वर्षीय विद्यार्थिनी महानगरपालिकेच्या नियमित लसीकरण सत्रात लस घेण्यासाठी आली होती. तिला बुधवारी दुपारी एक वाजता लस देण्यात आली. त्यानंतर घरी जात असताना तिला चक्कर आली. ती रस्त्यात पडल्यानंतर काही वेळातच ती बेशुद्ध झाली. कुटुंबीयांनी तिला प्रथम खासगी रुग्णालयात त्यानंतर जिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिला मृत घोषित केले. घटनेनंतर पोलीस पंचनामा आणि शवविच्छेदनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. लसीकरणानंतर मृत्यू झाल्यानं या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. लसीचा नमुना उच्चस्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती नाशिक महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी विजय देवकर यांनी दिली आहे.
इतर कोणालाही त्रास नाही...केंद्र सरकारमार्फत पुरवण्यात येणारी ही लस देशभर वापरली जाते. नाशिकच्या कामटवाडे आरोग्य केंद्राला या लशीच्या 24 व्हायल प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातही 12 व्हायलचा वापर करून आतापर्यंत सुमारे 120 जणांचे लसीकरण करण्यात आले आहेत. या सर्व लाभार्थ्यांची संपर्क साधून चौकशी करण्यात आले. कोणालाही कोणताही त्रास झालेला नसल्याचं समोर आला आहे. ज्या व्हायलमधून लस देण्यात आली होती, त्या व्हायलमधून आणखी पाच जणांना लस दिली होती. त्यामध्ये चार गर्भवती महिला, एक 16 वर्षीय मुलगी आणि एक दहा वर्षीय मुलाचा समावेश आहे. या सर्वांचा आरोग्य विभागाकडून पाठपुरावा सुरू आहे. त्यांची प्रकृती सामान्य असल्याचं महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी विजय देवकर यांनी सांगितलं.
श्रावणीच्या वडिलांचा काय आहे आरोप?- श्रावणीनं घरी सर्वांसाठी थालीपीठ बनवलं. ते खाऊन झाल्यानंतर तिच्यासोबत मी लसीकरणाच्या केंद्रात आलो. लस घेतल्यानंतर काही मिनिटातच ती जमिनीवर कोसळली. तिच्या नाकातून रक्त आले. उपचारासाठी तिला जिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं. डॉक्टरांनी वैद्यकीय तपासणी करत तिला मृत घोषित केलं. लस घेतल्यानं श्रावणीचा मृत्यू झाला आहे. याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी आहे, असं श्रावणीचे वडील अनिल पाटील यांनी म्हटलं आहे.
- श्रावणीच्या मृत्यूचं कारण अस्पष्ट असून डॉक्टरांनी व्हिसेरा राखून ठेवला आहे. लसीचे नमुने एनसीएलकडे पाठवले जाणार आहेत. महानगरपालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे तरुणीचा मृत्यू झाल्याचा नातेवाईकांचा आरोप आहे. इन कॅमेरा शवविच्छेदन न झाल्यानं नातेवाईक संतप्त आहेत.
घटना सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद- नाशिकमधील खुटवडनगर येथे महापालिकेच्या शिबिरात नियमित टीटी लस घेतल्यानंतर काही मिनिटांतच १७ वर्षीय श्रावणी पाटील या तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.लस घेतल्यानंतर ती वडिलांसोबत चालत मेडिकल दुकानात जात असतांना अचानक चक्कर येऊन जमिनीवर कोसळली ही सर्व घटना दुकाना बाहेर लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरा कैद झाली आहे.
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