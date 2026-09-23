नाशिकमध्ये विसर्जनाला 350 टन गुलालाची होणार उधळण; कृत्रिम रंगांमुळे अॅलर्जीचा धोका
ढोल-ताशांच्या गजरात बाप्पाला निरोप देताना शेकडो टन गुलाल उधळला जाईल; पण तो किती सुरक्षित आहे, याचा आढावा ईटीव्ही भारतचे कपिल भास्कर यांनी घेतला आहे.
Published : September 23, 2026 at 5:35 PM IST
नाशिक : लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यासाठी बाजारपेठा सज्ज झाल्या आहेत. दरवर्षी बाप्पाच्या मिरवणुकीत शेकडो टन गुलालाची उधळण होत असते. अशात बाजारात नैसर्गिक किंवा हर्बल गुलालासोबत स्वस्त कृत्रिम रंगही उपलब्ध आहेत. वैद्यकीय संशोधनात काही गुलालांमध्ये जड धातू व औद्योगिक रंगद्रव्ये आढळल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे हा स्वस्तात उपलब्ध होणारा गुलाल त्वचेच्या संपर्कात आल्यावर अनेकांना अॅलर्जी, त्वचेची जळजळ, डोळ्यांचे विकार आणि श्वसनाशी संबंधित त्रास होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच प्रत्येकानं काळजी घेण्याची गरज असल्याचं त्वचारोगतज्ज्ञांनी सांगितलं आहे.
350 टन गुलालाची विक्री
नाशिक जिल्ह्यात यंदा मोठ्या प्रमाणात गणेशोत्सव साजरा होत आहे. अशात बाप्पाच्या विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यात यंदा मोठ्या प्रमाणात गुलालाची विक्री होण्याची शक्यता आहे. सुमारे 300 ते 350 टन गुलाल वापरला जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
नाशिकच्या बाजारपेठेत कृत्रिम गुलाल, नैसर्गिक तसंच हर्बल गुलालाचे विविध प्रकार उपलब्ध आहेत. काही अभ्यासांमध्ये या काही सिंथेटिक रंगांमध्ये क्रोमियम, कॉपर, लीड यांसारखे जड धातू आढळल्याचं नमूद झालं आहे. मात्र, प्रत्येक कृत्रिम गुलालात हे घटक असतातच असं नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी पॅकेटवरील घटक, उत्पादनाचा तपशील, बॅच क्रमांक आणि सुरक्षिततेची माहिती तपासणं आवश्यक आहे.
नैसर्गिक आणि हर्बल गुलालाची मागणी वाढली
"आम्ही गेल्या 15 वर्षांपासून गुलालाचा व्यवसाय करत आहोत. मात्र, हळूहळू आता गुलालाचा ट्रेंड बदलत चालला आहे. सुरुवातीला कृत्रिमरीत्या तयार केलेल्या स्वस्तातील गुलालाला अधिक मागणी होती. मात्र, आता नैसर्गिक आणि हर्बल गुलालाची मागणी वाढली आहे. कृत्रिमरीत्या तयार केलेला गुलाल 250 रुपयांमध्ये 20 किलो मिळतो, तर नैसर्गिक आणि हर्बल गुलालाची किंमत 1500 ते 2000 रुपये इतकी आहे. नैसर्गिक गुलालाची आमच्याकडे अनेक सार्वजनिक मंडळांनी आगाऊ बुकिंग केली आहे", अशी माहिती गुलाल व्यावसायिक अजिंक्य जैन यांनी दिली.
गंभीर आजार होऊ शकतो
"कृत्रिम रंगांमधील काही रसायने डोळे, त्वचा आणि श्वसनसंस्थेसाठी घातक ठरू शकतात. गुलालाच्या संपर्कामुळे जळजळ, खाज, पुरळ, डोळ्यांची आग तसेच अॅलर्जीचा त्रास होऊ शकतो. हवेत उधळलेल्या रंगाचं सूक्ष्मकण श्वसनातून शरीरात जातात. काही जड धातूंच्या दीर्घकाळ संपर्कात आल्यास गंभीर आजार होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कृत्रिम गुलाल वापरताना प्रत्येकाने काळजी घेतली पाहिजे'', असं त्वचारोगतज्ज्ञ डॉ. श्रद्धा सोननीस यांनी म्हटलं आहे.
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