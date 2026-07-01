विद्यार्थ्यांकडून ज्ञानोबा-तुकारामाचा जयघोष, वारकऱ्यांची वेशभूषा अन् डोळे दिपून टाकणारा रिंगण सोहळा
नाशिकच्या 'फ्रवशी टाऊन अकॅडमी'मध्ये वारकरी परंपरा जपण्यासाठी पारंपरिक दिंडी सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यात विद्यार्थ्यांनी वेशभूषा, रिंगण आणि अश्व प्रदक्षिणेचा आनंद लुटला.
Published : July 1, 2026 at 6:30 PM IST
नाशिक - आषाढी एकादशीच्या पावन पर्वानिमित्त 'फ्रवशी टाऊन अकॅडमी'मध्ये दरवर्षीप्रमाणं पारंपरिक दिंडी सोहळ्याचं आयोजन उत्साहात करण्यात आलं होतं. 19 वर्षांची दिंडी सोहळ्याची परंपरा कायम ठेवत यावर्षीही हा सोहळा अतिशय उत्साहात साजरा करण्यात आला. वारकरी संप्रदायाची परंपरा आणि संत संस्कृतीची ओळख विद्यार्थ्यांना व्हावी, या उद्देशानं सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
वारकरी वेशभूषा परिधान केलेल्या विद्यार्थ्यांनी सर्वांचं लक्ष वेधत टाळ-मृदंगाच्या गजरात ज्ञानोबा-तुकारामांचा नामघोष करत फुगडी, गोल रिंगण आणि पालखीचा आनंद लुटला. अश्व प्रदक्षिणा हे या सोहळ्याचं मुख्य आकर्षण ठरलं.
विद्यार्थी विठूरायाच्या भक्तीच्या सागरात तल्लीन - या सोहळ्यात शाळेतील सर्व मुला-मुलींनी वारकऱ्यांचे पोशाख परिधान केले होते. कोणी विठोबा तर कोणी वासुदेव बनले होते. सकाळी शाळेच्या मैदानावर पालखी सोहळा पार पडताच पंढरपूरच्या वारीप्रमाणंच रिंगणाचं देखील याठिकाणी आयोजन करण्यात आलं होतं. मुलांच्या हातात भगवे झेंडे तर मुलींच्या डोक्यावर तुळशी वृंदावन हे बघून जणू खरंच पंढरपूरच्या वारीला निघाल्याचा भास होत होता.
पावसाच्या सरी अंगावर झेलत तहान भूक हरपत सर्व विद्यार्थी विठ्ठल रखुमाईच्या भक्तीत दंग झाल्याचं दिसून आलं. यावेळी शाळेतील शिक्षकांनी देखील पारंपरिक वेशभूषा करून या सोहळ्यात सहभाग घेतला होता.
विद्यार्थ्यांमध्ये अध्यात्मिक गोडी निर्माण व्हावी - "दरवर्षी एकादशीच्या आधी आमच्या शाळेत पालखी आणि रिंगण सोहळा होतो. यात सर्व विद्यार्थी पारंपरिक वेशभूषा करून आनंदानं सहभागी होतात. सर्वांनाच पंढरपूरला जाणं शक्य होत नाही. अशात विद्यार्थ्यांकडूनच शाळेच्या मैदानावर पालखी, रिंगण सोहळा साजरा केला जातो. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचं जतन करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये आध्यात्मिक गोडी निर्माण व्हावी हा यामागील उद्देश आहे," असं फ्रावशी टाउन या संस्थेचे संचालक रतन लथ यांनी सांगितलं.
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