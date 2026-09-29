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नाशिकमध्ये आठवडी बाजारातील चटणीसह भेळ-भत्ता खाणाऱ्या 186 जणांना विषबाधा

नाशिकमधील मालेगाव तालुक्यातील नांदगाव बुद्रुक येथे आठवडी बाजारातील दूषित चटणीसह भेळभत्त्याचं सेवन केल्यामुळे 186 ग्रामस्थांना विषबाधा झाली आहे.

Nashik Malegaon Food Poisoning
भेळ-भत्ता खाल्ल्याने 186 जणांना विषबाधा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 3:56 PM IST

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नाशिक : मालेगाव तालुक्यातील नांदगाव बुद्रुक येथे भेळभत्त्यासोबत चटणीचे सेवन केल्यामुळे 186 ग्रामस्थांना जुलाब, उलट्या व मळमळ असा त्रास झाल्याची प्राथमिक माहिती मालेगाव पंचायत समितीच्या तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. बाधित रुग्णांना मालेगाव येथील सामान्य रुग्णालय, महिला व बाल रुग्णालय तसेच मालेगाव कॅम्प येथील नागरी आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले असून, सर्व रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.

चटणीसह भेळ-भत्ता खाणाऱ्यांना विषबाधा झाल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. (ETV Bharat)

नांदगाव बुद्रुक येथे रविवार, 27 सप्टेंबर रोजी आठवडी बाजार भरला होता. या बाजारात पाटणे येथील एका विक्रेत्यानं भेळभत्ता व तीन प्रकारच्या चटण्या विक्रीसाठी आणल्या होत्या. बाजारात भेळभत्त्याचं सेवन केलेल्या ग्रामस्थांपैकी, चटणीसह भेळभत्ता खाणाऱ्या काही नागरिकांना सोमवार, 28 सप्टेंबर रोजी जुलाब, उलट्या व मळमळ असा त्रास जाणवू लागला. मात्र, चटणीशिवाय केवळ भेळभत्त्याचं सेवन करणाऱ्या ग्रामस्थांना असा कोणताही त्रास झाल्याचं निदर्शनास आलेलं नाही. या घटनेची माहिती मिळताच आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी गावाला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. या गावाची लोकसंख्या अंदाजे 5 हजार 200 असून, येथे सुमारे 975 कुटुंबे आहेत. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या प्राथमिक सर्वेक्षणात एकूण 186 ग्रामस्थांना हा त्रास झाल्याचं आढळून आले आहे.

मालेगावातील शासकीय रुग्णालयांत उपचार सुरू असलेल्या बाधित रुग्णांची शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी भेट घेऊन त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली. त्यांच्या सूचनेनुसार मालेगावातील विविध शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये रुग्णांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. त्यामध्ये सामान्य रुग्णालय, मालेगाव येथे 109 रुग्ण, महिला व बाल रुग्णालय, मालेगाव येथे 71 रुग्ण आणि मालेगाव कॅम्प येथील नागरी आरोग्य केंद्रात 6 रुग्ण, अशा एकूण 186 रुग्णांवर सध्या उपचार सुरू आहेत.

दाखल रुग्णांमध्ये नांदगाव बुद्रुक तसेच परिसरातील वाडी-वस्तीवरील नागरिकांचा समावेश आहे. आरोग्य विभागाच्या नोंदीनुसार यामध्ये नांदगाव बुद्रुक येथील 52, भोरटे वस्ती (नांदगाव बुद्रुक) येथील 95, आनंदवाडी (नांदगाव बुद्रुक) येथील 26, गुंजाळवाडी (चिंचावड) येथील 9, वाके येथील 2 आणि सौंदाणे येथील 2 रुग्णांचा समावेश आहे. दरम्यान, नांदगाव बुद्रुक तसेच भेळभत्ता विक्रेता राहत असलेल्या पाटणे येथील पाण्याचे नमुने यापूर्वीच जैविक तपासणीसाठी मालेगाव उपविभागीय प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले होते. त्यांचे अहवाल प्राप्त झाले असून हे पाणी पिण्यास योग्य असल्याचं स्पष्ट झाले आहे. असं असलं तरी, सोमवार 28 सप्टेंबर रोजी पुन्हा पाण्याचे नमुने पुढील तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत.

नांदगाव बुद्रुक येथे आरोग्य विभागाचं पथक सर्वेक्षणासाठी नियुक्त करण्यात आलं असून, त्यांच्याकडून दररोज परिस्थितीचा अहवाल घेतला जात आहे. तसंच गावातील साथरोग सर्वेक्षणासाठी स्वतंत्र पथकांचं नियोजन करण्यात आलं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार दूषित अन्नपदार्थ, विशेषतः चटणीसह भेळभत्त्याचं सेवन केल्यामुळेच ही परिस्थिती उद्भवली असण्याची शक्यता प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त संदीप देवरे यांनी दिली आहे.

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