नाशिकमध्ये गोदावरीला महापूर! गंगापूर धरण 97% भरल्यानं 14 हजार क्युसेकनं विसर्ग; दुतोंड्या मारुती पाण्याखाली, चांदोरी गावात शिरलं पाणी
नाशिकमध्ये सततच्या पावसामुळं गंगापूर धरण 97 टक्के भरलं आहे. गोदावरी नदीला आलेल्या पुरामुळं रामकुंडावरील मंदिरं, दुतोंड्या मारुती आणि सायखेडा पूल पाण्याखाली गेले आहेत.
Published : July 24, 2026 at 2:14 PM IST
नाशिक : जिल्ह्यात गेल्या तीन दिवसापासून पावसाची संततधार सुरू आहे. अशात नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणारं गंगापूर धरण 97 टक्के भरलं आहे. या धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. यामुळं गोदावरी नदीला पूर आला. या पुरामुळं पंचवटी परिसरातील रामकुंड येथील लहान मोठी मंदिर पाण्याखाली गेली आहे. तसंच दुतोंड्या मारुती देखील बुडाला आहे. या पुराच्या पाण्यामुळं सायखेडा पूल पाण्याखाली गेला असून चांदोरी गावात देखील पाणी शिरलं आहे. त्यामुळं येथील व्यवसायिकांचं मोठं झालं आहे.
नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा : नाशिक जिल्ह्यात गेल्या तीन दिवसांपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. यामुळं नदी, नाल्यांसह शहरातील सकल भागामध्ये पाणी साचल आहे. मात्र शुक्रवार (दि.24) सकाळपासून पावसाचा जोर कमी झालाय. पण गंगापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस होत असल्यामुळं गंगापूर धरणातून 14 हजार क्युसेस वेगानं गोदावरी नदीत पाण्याचा विसर्ग केला जात आहे. यामुळं गोदावरी नदीला पूर आला असून रामकुंड परिसरातील लहान-मोठे मंदिर पाण्याखाली गेली आहे. पुराचं प्रमाण दाखवणारा दुतोंड्या मारुती देखील बुडाला आहे. प्रशासनाच्या वतीनं गोदावरी नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
चांदोरी गावात पाणी शिरलं : गोदावरी नदीच्या पात्रातील पाण्याची पातळी वेगानं वाढल्यामुळं निफाड तालुक्यातील सायखेडा येथील महत्त्वाचा पूल पाण्याखाली गेला आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनानं पुलाच्या दोन्ही बाजूंना बॅरिकेट्स लावून वाहतूक तात्पुरती थांबवली आहे. यामुळं काही मार्गांवरील वाहतूक वळवण्यात आली आहे. तसंच पुराचं पाणी चांदोरी गावात शिरल्यानं येथील व्यवसायिकांची चांगलीच धावपळ उडाली. गावातील मुख्य बाजारपेठेसह प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाणी शिरल्यामुळं रुग्णांना रुग्णालयात जाण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
बसमधील प्रवाशी सुखरूप : "महाराष्ट्र -गुजरात सीमेवर एक बस नदीपात्रात अडकली होती. सर्व प्रवाश्यांची सुटका करण्यात आली असून ते सुरक्षित आहेत. याबाबत जिल्हा प्रशासन बलसाड (गुजरात) प्रशासनाच्या संपर्कात आहेत. आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्हा आपत्ती निवारण कक्ष स्थापन केलं आहे. नागरिकांनी धोकेदायक ठिकाणी जाऊ नये किंवा नदी काठावर जाऊ नये. नागरिकांनी न घाबरता पोलीस, महानगरपालिका, अग्निशमन दलाच्या सूचनांचं पालन करावं. जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये पुरेसा औषधांचा साठा, सर्प दंश प्रतिबंधक लशीचा साठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. वीज वितरण कंपनीलाही सतर्कता बाळगण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्ह्यातील सात रस्ते बंद असून ते पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत," असंही जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितलं.
नाशिक जिल्ह्यातील महत्वाच्या घटना :
- गोदावरी नदीला पूर आल्यानं दुतोंड्या मारुती पाण्याखाली गेला आहे.
- नाशिक शहरात 135 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.
- नाशिक शहरात पाच घरांसह 51 झाडं कोसळली.
- काझीगढी वरील चार घर कोसळली आहेत.
- गोदाकाठ भागातील भांडी बाजारात पाणी शिरलं आहे.
- रामसेतू पूल पाण्याखाली गेलाय.
- गंगापूर धरण 97 टक्के भरलं आहे.
- गणेश वाडी व मिलिंद नगर येथील शंभर जणांचे स्थलांतर केलं आहे.
- सायखेडा पूल पाण्याखाली गेलाय.
- चांदोरी गावात गोदावरी नदी पुराचे पाणी शिरलं आहे.
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