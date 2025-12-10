तत्काळ फायर ऑडिट करून घ्या, अन्यथा नळ कनेक्शन तोडणार; नाशिकमधील 298 हॉटेल्सना अग्निशमन दलाची नोटीस
Published : December 10, 2025 at 1:26 PM IST
नाशिक : अलीकडेच गोव्यात एका पबमध्ये आग लागून 25 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे, पबमध्ये अग्निसुरक्षा व्यवस्था नसल्याचं समोर आलं आहे. त्यानंतर नाशिक शहरात अनेक हॉटेल्स, बार, रुफ टॉप आणि पब विना फायर ऑडिट सर्रास सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यासोबतच, मागील वर्षभरात 20 ठिकाणी हॉटेलमध्ये आग लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत. गोव्यातील घटनेनंतर अग्निशमन दलानं वर्षानुवर्षे फायर ऑडिट न केलेल्या 298 हॉटेल्सना नोटिसा पाठवल्या आहेत.
नाशकात अनेक ठिकाणी नियम धाब्यावर : नाशिक महानगरपालिकेनं दीड वर्षांपूर्वी अनधिकृत हॉटेल्स, रूफ टॉप आणि फायर ऑडिट नसलेल्या हॉटेल्सवर कारवाई केली होती. मात्र, ही कारवाई थंड पडली आणि त्यानंतर शहरातील अनेक ठिकाणी टेरेसवर रुफ टॉप हॉटेल्स, बार, पब अनधिकृतपणे सुरू असल्याचं समोर आलं आहे. अनेक ठिकाणी महानगरपालिकेनं दिलेल्या परवानगीच्या तुलनेत अधिक बांधकाम करण्यात आलं आहे. तसंच, आगीच्या घटना घडल्यास काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत? याबाबतचं योग्य नियोजनही केलं नसल्याचं दिसून आलं आहे. शहरातील लेखानगर, अंबड, सातपूर, नाशिक रोड, गंगापूर रोड, द्वारका आणि पंचवटीसारख्या भागात अशी अनेक अनधिकृत हॉटेल्स सुरू आहेत. परंतु, अग्निशमन दलाकडे पुरेसं मनुष्यबळ नसल्यानं कारवाईला गती मिळत नाही, असं दिसून येत आहे.
298 हॉटेल्सचं फायर ऑडिट नाही : नाशिक शहरात एकूण 477 हॉटेल्स आहेत, त्यापैकी 179 हॉटेल्सनी फायर ऑडिट सादर केलं आहे. मात्र, 298 हॉटेल्स चालकांनी फायर ऑडिट सादर केलेलं नाही. त्यांना प्रथम नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यानंतरही जर त्यांनी फायर ऑडिट सादर केलं नाही, तर त्यांना दुसरी नोटिसा दिली जाईल. त्यानंतरही कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यास, संबंधित हॉटेल्सचं नळ कनेक्शन कट केलं जाईल, अशी माहिती अग्निशामक दलाचे केंद्रप्रमुख दत्तात्रेय गाडे यांनी दिली.
हॉटेल्सच्या पाहणी काय आढळलं? :
- टेरेसवर पत्रे टाकून व्यवस्था: टेरेसवर पत्रे टाकून अनधिकृत हॉटेल सुरू केली जात आहेत.
- टेरेसवरच अनधिकृत हॉटेल: अनेक हॉटेल्स टेरेसवरच थाटलेली आहेत, ज्यात किचन, तंदूर भट्टी यांचा समावेश आहे.
- पार्किंग एरियात हॉटेल : पार्किंग एरियातही अनधिकृत हॉटेल्स उभारली जात आहेत.
- येण्या जाण्यासाठी पुरेशी जागा नाही : अनधिकृत बांधकामामुळे येण्या-जाण्यासाठी खूपच कमी जागा असल्याचं दिसून आलं. जर विपरित घटना घडली तर अशा स्थितीत लवकर बाहेर पडणं कठीण होतं.
वर्षातून दोनदा फायर ऑडिट अनिवार्य : शहरातील हॉटेल चालकांना वर्षातून दोनवेळा फायर ऑडिट अहवाल महानगरपालिकेला सादर करणं अनिवार्य आहे. तथापि, अनेक हॉटेल चालक या नियमाला केराची टोपली दाखवतात. यामुळे मोठ्या दुर्घटनेची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विभाग निहाय हॉटेल फायर ऑडिटची स्थिती खालीलप्रमाणे :
|विभाग
|ऑडिट पूर्ण
|ऑडिट केलं नाही
|सिडको
|97
|62
|पूर्व व पश्मिम
|180
|100
|नाशिक रोड
|89
|57
|सातपूर
|31
|18
|पंचवटी
|80
|61
|एकूण
|477
|298
