लक्ष्मीपूजनाला नाशिककरांचा मोठा मुहूर्त; बाजारपेठेत 700 कोटींची ऐतिहासिक उलाढाल!
लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर नाशिक जिल्ह्यात वाहन, घर, सोनं आणि कपडे खरेदीला मिळालेल्या उदंड प्रतिसादामुळे 700 कोटींहून अधिक रुपयांची ऐतिहासिक उलाढाल झाली आहे.
Published : November 8, 2026 at 3:43 PM IST
नाशिक : लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी घर खरेदी, वाहने, कपडे तसंच सोने खरेदीला नाशिककरांनी पसंती देत सर्वात मोठा मुहूर्त साधला. यामुळे नाशिक जिल्ह्यात 700 कोटींहून अधिक रुपयांची उलाढाल झाली आहे. दोन दिवसांत जिल्ह्यात 5 हजारांहून अधिक वाहनांची विक्री झाली असून, यातून तब्बल 250 कोटींहून अधिक उलाढाल झाल्याचं तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे.
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असतानाही पहिल्याच आठवड्यात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एकत्रित बोनस व पगार मिळाल्यानं त्यांच्यात उत्साह दिसून आला. त्यामुळे बाजारपेठेत मोठी गर्दी झाली होती. आजच्या लक्ष्मीपूजनाचा महत्त्वाचा मुहूर्त साधत नाशिक जिल्ह्यात 700 हून अधिक नवीन घरांचा ताबा ग्राहकांना मिळाला, तर तितकेच गृहप्रवेशही होऊ शकले. त्याचबरोबर प्लॉट्स, शॉप्स, ऑफिस आणि फ्लॅट्स यांचं बुकिंगही झाल्याचं रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे.
वाहनांतून 210 कोटींची उलाढाल
अनेक ग्राहकांनी दिवाळीच्या आधीच चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांचं बुकिंग केलं होतं. त्यांची डिलिव्हरी रविवार आणि सोमवारी ग्राहकांनी घेतल्यामुळे सकाळपासूनच शोरूम्समध्ये ग्राहकांची गर्दी पाहायला मिळाली. किमान 1300 हून अधिक चारचाकी आणि 4000 हून अधिक दुचाकी वाहनांची डिलिव्हरी अपेक्षित असल्याचं वाहन तज्ज्ञांनी सांगितलं. यातून तब्बल 210 कोटी रुपयांची उलाढाल होणार आहे.
कपडे खरेदीत 170 कोटींची उलाढाल
दिवाळी म्हटली की नवीन कपडे आलेच. प्रत्येक घरातील सदस्य दिवाळीच्या काळात नवीन कपडे खरेदी करतो. यामुळे गेल्या चार दिवसांपासून कपडे खरेदी करण्यासाठी 'मेन रोड' या मुख्य बाजारपेठेसह इतर ठिकाणच्या कपड्यांच्या दुकानांमध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी दिसून आली. यासोबतच भाऊबीजेला माहेरी येणाऱ्या बहीण आणि भाच्यांसाठी आवर्जून कपडे खरेदी केले जातात. शहरात केवळ दिवाळीच्या काळात 170 कोटी रुपयांची कपडे खरेदी होत असल्याचं तज्ज्ञांनी सांगितलं. यात लहान मुलांच्या कपड्यांच्या खरेदीचं प्रमाण अधिक असतं.
फटाके आणि लाइटिंगची मोठ्या प्रमाणात खरेदी
दिवाळीमध्ये फुलांसोबतच लाइटिंग आणि फटाके यांची देखील मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होते. अशातच चिनी वस्तूंना फाटा देत देशी बनावटीच्या आकर्षक डिझायनर पणत्या, एलईडी लाइटिंग, फुलांच्या माळा, शोभेच्या वस्तू तसंच पारंपरिक मातीचे आकाशदिवे व कंदील खरेदीला नाशिककरांनी पसंती दिली. यातून तब्बल 25 कोटींहून अधिक रुपयांची उलाढाल झाल्याचं म्हटलं जात आहे.
सोन्या-चांदीत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल
आज सोन्या-चांदीचे भाव दसऱ्यापेक्षा बऱ्यापैकी कमी आहेत. गेल्या महिन्याभरात सोन्या-चांदीचे भाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. त्यामुळे ग्राहकांचा सोने आणि चांदी खरेदीकडे मोठा कल दिसून येत आहे. सोन्याचा भाव आज प्रति तोळा तर चांदीचा भाव 1 लाख 90 हजार रुपये प्रति किलो इतका आहे. त्यामुळे आज लक्ष्मीपूजनाचा महत्त्वाचा मुहूर्त साधून नाशिककरांनी मोठ्या प्रमाणात सोन्या-चांदीची खरेदी केली असल्याचं सराफ व्यावसायिक मयूर शहाणे यांनी सांगितलं.
वाहन क्षेत्रात मोठी उलाढाल
यंदा नवरात्र, दसरा आणि दिवाळी हे सण लागोपाठ आल्यामुळे वाहन बाजारात मोठी उलाढाल दिसून आली. यात मागील वर्षीपेक्षा 20 ते 25 टक्के अधिक वृद्धी दिसून आली. आमच्या शोरूममध्ये गेल्या आठवड्यापासून आतापर्यंत 50 चारचाकी वाहनांचं बुकिंग झालं आहे. काल आणि आज मिळून आम्ही 25 गाड्यांची डिलिव्हरी दिली आहे; तसंच अजूनही ग्राहकांकडून नवीन बुकिंग येत आहेत. वाहनांमधील अनेक विशिष्ट मॉडेल्स आजही वेटिंगवर आहेत. त्यामुळे एकूणच यंदाच्या दिवाळीत वाहन क्षेत्रात मोठी उलाढाल झाली आहे, अशी माहिती वाहन विक्रेते कपिल जगताप यांनी दिली.
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