अस्वच्छता आढळल्यानं एफडीएचा सायंतारा हॉटेलला दणका; तत्काळ परवाना निलंबित
एफडीएकडून नाशिकमध्ये स्वच्छता न बाळगणाऱ्या हॉटेलवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या हॉटेलचं नोंदणी प्रमाणपत्र तत्काळ निलंबित करण्यात आलं आहे.
Published : November 19, 2026 at 3:39 PM IST
नाशिक- भद्रकाली मार्केटमधील सायंतारा साबुदाणा वडा आणि बटाटा कचोरी या आस्थापनेत अस्वच्छत वातावरणात खाद्यपदार्थ तयार करणे आणि कच्च्या मालासह तयार पदार्थांची अयोग्य साठवणूक केल्याचं आढळल्यानं अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई करत एफएसएसएआय नोंदणी प्रमाणपत्र तात्काळ निलंबित केलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार अन्न व सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे, सह आयुक्त मंगेश माने यांच्या पथकातील अन्न सुरक्षा अधिकारी अश्विनी पाटील यांनी नाशिकच्या भद्रकालीतील सायंतारा हॉटेलची तपासणी केली. यावेळी खाद्यपदार्थ तयार करण्याचे ठिकाण अस्वच्छ तसेच कच्चामाल आणि इतर पदार्थांची साठवूक अयोग्य पद्धतीने होत असल्याचं निदर्शनास आल्यानं तात्काळ एफएसएसएआय नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित करण्यात आलं आहे.
तक्रार करा- अन्न व औषध प्रशासनानं खाद्यपदार्थांच्या स्वच्छतेबाबत तपासणी मोहीम तीव्र करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. अन्न सुरक्षा व मानके कायदा 2006 नुसार आवश्यक परवाना किंवा नोंदणी घेऊनच व्यवसाय करण्याचं आवाहन व्यावसायिकांना करण्यात आलं आहे. खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत संशय आल्यास नागरिकांनी तात्काळ अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असं आवाहन अन्न व औषध प्रशासनानं म्हटलं आहे.
वनस्पती तुपातील पदार्थ- सायंतारा हॉटेलच्या बाहेरची फलकावर सर्व पदार्थ वनस्पती तुपातून (डालडा) तयार करण्यात येत असल्याचा उल्लेख आहे. तज्ञांच्या माहितीनुसार हायड्रोजनेशनची प्रक्रिया करून बनविण्यात आलेले वनस्पती तुपात ट्रान्सफॅटी अॅसिड हेदेखीलसंपृक्त असते. ते शरीरासाठी खूपच हानिकारक आहे. यामुळे मधुमेह व हृदयविकार होऊ शकतो.
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