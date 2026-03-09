मोठी बातमी! बोगस शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी 150 शिक्षकांची मान्यता रद्द; अनेक शिक्षणाधिकारी, संस्थाचालक तपासाच्या रडारवर
नाशिक जिल्ह्यात बोगस शालार्थ आयडी काढून करण्यात आलेल्या शिक्षक भरती प्रकरणात सुमारे दोन हजार शिक्षक, अधिकारी आणि संस्थाचालकांचा समावेश असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Published : March 9, 2026 at 8:53 PM IST
नाशिक : जिल्ह्यातील बोगस शालार्थ आयडी काढून शिक्षक भरती प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमचा (एसआयटी) प्राथमिक तपास पूर्ण झाला आहे. या प्रकरणी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात सादर करण्यात आलेल्या पहिल्या अहवालात 150 शिक्षकांची नावं समोर आली असून त्यांची मान्यता रद्द करून वेतन थांबवण्यात आलं आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता असल्यानं शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
अनेक शिक्षणाधिकारी आणि संस्थाचालक तपासाच्या रडारवर : राज्यात गाजत असलेल्या बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणी सुरुवातीला नाशिकचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चौधरी यांनी भद्राकाली पोलीस स्टेशन येथे पहिला गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर दोन वर्षांत झालेल्या तपासात जिल्हा परिषदेसह महानगरपालिकेतील अनेक शिक्षण अधिकारी आणि संस्थाचालक तपासाच्या रडारवर आले आहेत.
यातील बहुतांश संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईही करण्यात आली आहे. दरम्यान, भाऊसाहेब चौधरी हे देखील या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले होते. या प्रकरणाचा तपास पुण्यातील एसआयटी पथकाकडून करण्यात येत असून तपासाचा अहवाल शिक्षण विभाग तसेच संचालकांकडे सादर करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात नाशिक जिल्ह्यातील 150 शिक्षकांची मान्यता रद्द करून त्यांचं वेतन थांबवण्यात आलं आहे.
कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा : नाशिक जिल्ह्यात बोगस शालार्थ आयडी काढून करण्यात आलेल्या शिक्षक भरती प्रकरणात सुमारे दोन हजार शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी आणि संस्थाचालकांचा समावेश असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तपासाची व्याप्ती वाढत असल्यानं नाशिक विभागातील तपासासाठी स्वतंत्र एसआयटी नेमण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
नाशिक जिल्ह्यात आतापर्यंत 15 शिक्षण संस्थांची तपासणी करण्यात आली असून चौकशी अद्याप सुरू आहे. या प्रकरणी 59 जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. शिक्षक मान्यता, शालार्थ आयडी आणि रुजू रिपोर्ट यांची एसआयटीकडून तपासणी केली जात आहे. या घोटाळ्यात शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षण अधिकारी आणि संस्थाचालकांवर कारवाईची मागणी : शिक्षण संस्थाचालक आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना नोकरीचं आमिष दाखवत त्यांच्याकडून लाखो रुपये उकळल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात काही शिक्षकांची मान्यता रद्द करून त्यांचं वेतन थांबवण्यात आलं आहे. मात्र, संबंधित संस्थाचालक आणि शिक्षण अधिकारी अद्याप मोकाट असून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी राज्य मुख्याध्यापक संघटनेचे पदाधिकारी एस. बी. देशमुख यांनी केली आहे.
