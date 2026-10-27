गोदावरीपर्यंत अतिविषारी क्रोमियमचा विळखा? कुंभमेळ्यापूर्वी प्रदूषणाचा मुद्दा तापला; 25 कंपन्यांना उत्पादन बंदचे आदेश
प्रमाणित प्रयोगशाळेच्या चाचणीत हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियमचे प्रमाण 50.3 मिग्रॅ प्रतिलिटर आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
Published : October 27, 2026 at 7:49 PM IST
नाशिक : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे 31 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं ध्वजारोहण होणार असतानाच, अंबड एमआयडीसीतील दत्तनगर परिसरातील क्रोमियम प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. भूजलापुरते मर्यादित असलेले हे प्रदूषण आता नंदिनी नदीमार्गे गोदावरी नदीच्या संगमक्षेत्रापर्यंत पोहोचल्याचा दावा पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. खासगी प्रयोगशाळेच्या तपासणी अहवालानुसार, अतिविषारी हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियमयुक्त पाणी बोरवेलमधून पाझरून नंदिनी नदीत मिसळले असून, ते टाकळी येथील नंदिनी-गोदावरी संगमक्षेत्रापर्यंत पोहोचल्याचं पर्यावरणप्रेमींचं म्हणणं आहे.
'प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना नाही' :
अंबडमधील दत्तनगर परिसरातील भूजलात तीव्र औद्योगिक रासायनिक प्रदूषण झाल्याची माहिती पर्यावरणप्रेमींनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि नाशिक महानगरपालिकेला देऊन चार आठवडे उलटले आहेत. मात्र, अद्याप प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
प्रमाणित प्रयोगशाळेच्या चाचणीत हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियमचे प्रमाण 50.3 मिग्रॅ प्रतिलिटर आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा घटक कर्करोगजन्य असून, आढळलेले प्रमाण भारतीय मानक ब्युरोच्या मर्यादेपेक्षा एक हजार पटीहून अधिक असल्याचे पर्यावरणप्रेमींनी म्हटलं आहे. पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांमध्ये या विषारी घटकाची उपस्थिती चिंताजनक मानली जात आहे.
विशेष म्हणजे, अंबड परिसरातील भूजलात क्रोमियम आढळत असल्याची माहिती पर्यावरणप्रेमींनी 2011 मध्येच दिली होती. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकृत नोंदींचाही यासंदर्भात दाखला देण्यात येत आहे. मात्र, गेल्या 15 वर्षांत या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी किंवा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी ठोस प्रयत्न झाले नसल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.
दरम्यान, दत्तनगर परिसरातील नागरिक दैनंदिन वापरासाठी आणि घरगुती कामांसाठी भूजलावर अवलंबून आहेत. या दूषित पाण्यामुळे लहान मुलांसह नागरिकांना त्वचेवर खोल व दाहक जखमा, लिम्फ नोड्सना सूज आणि इतर गंभीर शारीरिक व्याधींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे प्रदूषण नेमके किती काळापासून सुरू आहे आणि त्याचा किती नागरिकांना फटका बसला आहे, याबाबत प्रशासनाकडे स्पष्ट माहिती नसल्याचा आरोपही पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.
क्रोमियम प्रदूषणाबाबत पर्यावरणप्रेमींच्या प्रमुख मागण्या :
स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियम प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडे विविध मागण्या केल्या आहेत.
1) नदी आणि नाल्यांतील प्रदूषणाची माहिती जाहीर करा : हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियमचे प्रदूषण केवळ बोअरवेलपुरते मर्यादित नसून, नंदिनी (नासर्डी) नदीला मिळणाऱ्या नाल्यात तसेच नंदिनी आणि गोदावरी नदीच्या संगमावरही विहित मर्यादेपेक्षा कित्येक पटीने अधिक प्रमाण आढळल्याची माहिती जाहीर करावी.
2) प्रदूषणाच्या परिणामांचा सखोल अभ्यास करा : काही कारखाने बंद केल्यानंतरही वाहत्या जलस्रोतांमध्ये क्रोमियमची उपस्थिती कायम असल्याने जलस्रोत, हवा, माती, पिके, प्राणी आणि मानवी आरोग्यावर झालेल्या परिणामांची सविस्तर माहिती द्यावी.
3) कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भूमिका स्पष्ट करा : हजारो स्थानिक नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात असल्याचा आरोप होत असताना, 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे ध्वजारोहण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने प्रदूषणाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी.
4) भूजल प्रदूषणाचा शास्त्रीय अभ्यास करा : अंबड आणि सातपूर औद्योगिक पट्ट्यातील क्रोमियम प्रदूषणाचा भौगोलिक विस्तार, खोली, परिसर आणि भूगर्भातील प्रवाहाची दिशा यांचा सखोल शास्त्रीय व भूजलवैज्ञानिक अभ्यास तातडीने पूर्ण करून अहवाल प्रसिद्ध करावा. यामध्ये नंदिनी व गोदावरी नद्या, उथळ व खोल भूजलस्तर, माती, हवा, पिके, प्राणी आणि मानवी आरोग्यावरील परिणामांचा समावेश करावा.
5) शासकीय प्रयोगशाळांचे अहवाल सार्वजनिक करा : जून 2026 पासून शासकीय यंत्रणांनी बोअरवेल, विहिरी, नैसर्गिक नाले, नंदिनी नदी आणि गोदावरी नदीतून घेतलेल्या पाणी, सांडपाणी व मातीच्या प्रत्येक नमुन्याचा प्रयोगशाळा अहवाल जनतेसमोर ठेवावा. हे अहवाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक कुंभमेळा अधिकृत पोर्टल आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या संकेतस्थळांवर ठळकपणे प्रसिद्ध करावेत.
6) नागरिकांची सखोल आरोग्य तपासणी करा : जिल्हा आरोग्य विभाग आणि नाशिक महानगरपालिकेनं त्वचेवर अल्सर किंवा इतर शारीरिक व्याधी असलेल्या स्थानिक नागरिकांची सखोल वैद्यकीय व जैविक तपासणी करावी. केवळ प्राथमिक उपचारांपुरते मर्यादित न राहता, रुग्णांची गोपनीयता राखून तपासण्यांचे एकत्रित निष्कर्ष अधिकृतपणे जाहीर करावेत.
क्रोमियम प्रदूषणाचे औद्योगिक स्रोत उघड करा :
अंबड आणि सातपूर औद्योगिक वसाहतींमधील हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियम प्रदूषणाचे मूळ स्रोत आणि संबंधित कारखान्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईची वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी प्रवीण शिलावट यांनी केली आहे. प्रदूषणाच्या मूळ स्रोताबाबत झालेल्या चौकशीचा संपूर्ण अहवाल जाहीर करावा. केवळ कारखाने बंद करण्याचे आदेश देणं म्हणजे पारदर्शकता नव्हे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
अंबड आणि सातपूर औद्योगिक वसाहतींमधील किती कारखान्यांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आली, तेथे सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि विल्हेवाट लावण्याची कोणती यंत्रणा कार्यरत होती, तसेच औद्योगिक सांडपाणी भूगर्भात पोहोचण्याचा नेमका मार्ग कोणता आहे, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. आतापर्यंत बंद करण्याचे आदेश दिलेल्या कारखान्यांची यादी जाहीर करावी. संबंधित कारखाने प्रत्यक्ष सील करण्यात आले आहेत की केवळ नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, तसेच जबाबदार कारखान्यांवर कोणती फौजदारी आणि दंडात्मक कारवाई करण्यात आली, याचाही खुलासा करावा, असं शिलावट यांनी सांगितलं.
150 उद्योगांच्या सांडपाण्यावर प्रक्रियेसाठी सीईटीपी प्रकल्प :
सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतींमधील 150 उद्योगांतून दररोज निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी लवकरच सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सीईटीपी) सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिली. या प्रकल्पात 10 एक्सलरेटेड इव्हॅपोरेटर्स बसवण्यात येणार आहेत. तसेच 50 केएल क्षमतेची आठ युनिट्स असतील. त्यापैकी अॅसिडिक आणि अल्कलाइन रिन्ससाठी स्वतंत्र युनिट्स राखीव असतील, तर रासायनिक प्रदूषित पाणी आणि सायनाइडयुक्त पाण्यासाठी प्रत्येकी एक युनिट असणार आहे.
25 कंपन्यांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश :
नाशिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी विद्यासागर किल्लेदार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 25 कंपन्यांना उत्पादन तत्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तर 16 कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. आठ पथकांच्या माध्यमातून सलग सात दिवस तपासणी मोहीम राबवण्यात आली.
या मोहिमेदरम्यान 8 हजार 887 घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आलं, तर 34 हजार 399 नागरिकांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 208 नागरिकांमध्ये त्वचारोगाची लक्षणे आढळली आहेत. तपासणी मोहीम पुढेही सुरू राहणार असून, नदीपात्रात प्रदूषण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा किल्लेदार यांनी दिला.