नाशिककरांनो घाबरू नका, पण सतर्क राहा! 64 भूकंपाच्या धक्क्यांमागे अखेर कारण काय?
नाशिक शहराच्या जमिनीखाली 30 किलोमीटरची फॉल्डलाईन तयार झाली असल्यानं हे धक्के बसल्याचं भूकंप शास्त्रज्ञांनी म्हटलंय.
Published : August 11, 2026 at 4:13 PM IST
नाशिक : गेल्या दोन महिन्यात नाशिकमध्ये 64 भूकंपाचे सौम्य धक्के बसल्याची नोंद झालीय. नाशिक शहराच्या जमिनीखाली 30 किलोमीटरची फॉल्डलाईन तयार झाली असल्यानं हे धक्के बसल्याचे भूकंप शास्त्रज्ञांनी म्हटलंय. चिंतेची परिस्थिती नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
तीस किलोमीटरची फॉल्डलाईन : नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा या आदिवासी भागाच्या पट्ट्यात पूर्व ते पश्चिम अशा दिशांमध्ये 30 किलोमीटरची फॉल्डलाईन निर्माण झाली. त्यामुळे जमिनीखालील दाब या सौम्य धक्क्यांच्या स्वरूपाने बाहेर पडतोय. ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया असून फारशी चिंतेची परिस्थिती नसली तरी सतर्क राहून खबरदारी नक्कीच घ्यायला हवी, असं भूकंपशास्त्रज्ञांनी सांगितलंय.
भूकंपाचा केंद्रबिंदू : नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, कळवण, दिंडोरी तालुक्यात मागील काही दिवसांपासून भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीखाली पाच किलोमीटर उथळ खोलीवर आढळून येतोय. यामुळे भूकंपाचे बसणारे सौम्य धक्केही अधिक तीव्रतेचे जाणवत असल्याचा निष्कर्ष राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्राच्या पथकानं काढलाय. शनिवारी 8 ऑगस्ट रोजी रात्री दहा वाजता ग्रामीण भागातसह शहरी भागात जाणवलेला धक्का या मालिकेतला आतापर्यंतचा सर्वात जास्त म्हणजे 4.3 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा नोंदवला गेलाय.
चार भूकंपमापक केंद्र : नाशिक शहरात मेरी संस्थेमध्ये पूर्वीपासूनच भूकंपमापन यंत्रणा बसवलेली होती. आता बागलाण तालुक्यातील हरणबारी शाळेत सुरगाणात तहसील कार्यालय आणि मालेगाव तहसील कार्यालयाच्या हद्दीत नवीन यंत्रणा बसवून तीन नवीन केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत, अशी माहिती नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिलीय.
विद्यार्थ्यांना धडे : भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा अचूक अंदाज वर्तविणे शक्य नसलं, तरी वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नागरिकांमध्ये सातत्यानं जनजागृती केल्यास त्याचे परिणाम मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतात. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्रानं नाशिक जिल्ह्यात उभारलेली अत्याधुनिक भूकंप मापन यंत्रणा जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन क्षमतेला बळकटी देणारी ठरणार आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांमध्ये आणि ग्रामस्थांमध्ये भूकंपाबाबत योग्य माहिती व सुरक्षिततेच्या सवयी रुजवणं ही काळाची गरज असून, प्रत्येक नागरिकानं आपत्तीच्या काळात घाबरून न जाता शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं प्रतिसाद देण्यासाठी सज्ज राहावं, असे धडे विद्यार्थ्यांना देण्यात आले आहेत.
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