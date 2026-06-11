नाशिकच्या गंगापूर धरणात चार जणांचा बुडून मृत्यू; . मृतामध्ये तीन मुलांसह विवाहित महिलेचा समावेश

संग्रहित- गंगासागर धरण (Source- ETV Bharat Reporter)
नाशिक- गंगापूर धरणात बुडून तीन निष्पाप मुले आणि एक विवाहित महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. सर्व मृत गंगापूर धरणाच्या जवळ असलेल्या सावरगावमधील रहिवासी आहेत. या भीषण दुर्घटनेमुळे नाशिक आणि सावरगाव परिसरावर शोककळा पसरली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार नाशिकच्या सावरगाव परिसरातील तीन मुले आणि एक विवाहित महिला असे चार जण गंगापूर धरणाच्या जलाशयात उतरले होते. मात्र, पाण्याच्या खोलीचा अचूक अंदाज न आल्यामुळे चौघेही पाण्यात बुडाले. स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनाच्या मदतीनं त्यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. मृतांमध्ये मयुरी पवन जाधव (वय 22), गणेश सुरेश गोतरने (वय 16), निखिल मच्छिन्द्र गौतरणे (15) आणि साहिल मनोहर गोतराने (वय16) यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केली असून घटनेचा अधिक तपास सुरू आहे.
अशी घडली घटना- दुर्घटनेनंतर जमा झालेले लोक (Source- ETV Bharat Reporter)
तीन अल्पवयीन तरुण आणि एक विवाहित महिला गंगापूर धरणाच्या बॅक वॉटर भागात फेर फटकामारण्यासाठी गेली होती. पाण्याचा अंदाज न आल्यानं एकजण खोल पाण्यात गेल्यानंतर बुडू लागला. त्याला वाचवण्याच्या प्रयत्नात इतर तिघेही पाण्याच्या प्रवाहात ओढले गेले. घटना पाहणाऱ्या नागरिकांनी याची माहिती तातडीनं गंगापूर पोलीस आणि अग्निशमन दलाला दिली. काही वेळातच बचाव पथकानं शोधकार्य सुरू करून चौघांचे मृतदेह पाण्याबाहेर बाहेर काढले.सुरक्षेच्या उपायोजना कराव्या-
उन्हाचा कडाका किंवा फिरण्याच्या उद्देशानं हे सर्वजण धरणावर गेले असावेत, असा अंदाज आहे. पावसाळ्यात धरण परिसरात पाण्याची पातळी वाढलेली असते. प्रवाहदेखील तीव्र असतो. त्यामुळे नागरिकांनी धरणात उतरणे टाळावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. गंगापूर धरणात वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहेपुन्हा एकदा दुर्घटना -
नुकतेच नाशिक शहराजवळ असलेल्या कश्यपी धरण येथे नाशिक येथे राहणारे सचिन ठोंबरे, रोहिणी ठोंबरे हे पती -पत्नी आणि त्यांच्या घराशेजारी राहणारे केतन पवार(16) कौशल पवार(14) या दोन युवकांचा कश्यपी धरणाच्या पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. कश्यपी धरण येथे फिरण्यासाठी गेले असता पाण्यात उतरल्यानंतर खोलीचा अंदाज न आल्यानं ही घटना घडली होती.
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