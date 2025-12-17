ETV Bharat / state

मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना त्वरित अटक करा; नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाचे आदेश

सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयानं मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना प्रथम वर्ग न्यायालयानं दिलेली शिक्षा कायम ठेवली आहे. त्यामुळे त्यांचं मंत्रिपद धोक्यात आलं आहे.

संग्रहित-माणिकराव कोकाटे (Source- ETV Bharat Reporter)
नाशिक- राज्याचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना शासकीय कोट्यातील 10 टक्के सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी प्रथम वर्ग न्यायालयानं 2 वर्षे कारावास आणि 10 हजार दंडाची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. जिल्हा सत्र न्यायालयात या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपल्यानंतर कोकाटे यांची दोन वर्षांची शिक्षा आणि 10 हजाराचा दंड कायम ठेवली. नाशिक सत्र न्यायालयानं आज कोकाटे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट बजावून त्यांना त्वरित अटक करावी, असे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.



मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा राजीनामा घ्यावा- न्यायालयानं म्हटलं की, जरी ते मंत्री असले तरी सर्व नागरिक समान आहेत. न्यायालयात त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं की, कोकाटे हे रुग्णालयात दाखल आहेत. मात्र, त्यांचा कुठलाही कागदोपत्री पुरावा देण्यात आला नाही. त्याचवेळेस सरकारी वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, कोकाटे हे कॅबिनेट मीटिंगमध्ये होते. नगरपालिकांच्या रॅलीमध्ये होते. ते आता मंत्रालयात आहेत. त्यामुळे तब्येत खराब असल्याची लंगडी सबब न्यायालयानं अमान्य केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आता तरी कोकाटे यांचा राजीनामा घ्यावा. कायद्याचे राज्य आहे, याची प्रचिती नागरिकांना येईल, असं वकील आशुतोष राठोड यांनी म्हटलं आहे.


काय आहे प्रकरण- राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे सदनिका प्रकरणात अडचणीत आले आहेत. माणिकराव कोकाटे यांच्यावर 1995 मध्ये महाडाच्या स्कीममध्ये मुख्यमंत्री दहा टक्के कोटा योजनेतून घर मिळवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे दिल्याचा ठपका आहे. स्वतःचं घर नसल्याचा आणि उत्पन्न कमी असल्याचं सांगून दोन घर त्यांनी घेतली होती. तसेच इतर लाभार्थ्यांना मिळालेली दोन घरसुद्धा स्वतःच्या नावावर करून घेतली. त्याचबरोबर घर नावावर झाल्यानंतर अनाधिकृत बांधकाम केल्याचासुद्धा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटे बंधू यांच्यासह चौघंविरोधात तक्रार दिली होती. 1997 मध्ये तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर कोकाटे बंधूसह चौघांवर विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 27 वर्षे नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयात दहा साक्षीदार तपासण्यात आले. अखेर न्यायालयानं माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूंना दोषी ठरवत दोन वर्षाची शिक्षा आणि पन्नास हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोकाटे यांच्या मंत्रिपदाबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

