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नाशिकमध्ये ऑनलाईन गेमिंग सट्ट्यावर सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई; पाच जण गजाआड

नाशिक सायबर पोलिसांनी कळवणमध्ये छापा टाकून अवैध ऑनलाईन बेटिंग चालवणाऱ्या पाच जणांना अटक केली. आरोपींकडून लॅपटॉप, मोबाईल आणि एटीएम कार्ड जप्त केले आहेत.

NASHIK CYBER POLICE BETTING RAID
ऑनलाईन गेमिंग सट्ट्यावर सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 27, 2026 at 2:39 PM IST

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नाशिक : नाशिकच्या सायबर पोलिसांनी ऑनलाईन गेमिंग सट्टा चालवणाऱ्यांवर मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत सायबर पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली असून त्यांच्याकडून लॅपटॉप, मोबाईल, बँक पासबुक, एटीएम कार्ड जप्त केले आहेत.

पाच आरोपींना अटक : सायबर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवळाली कॅम्प भागात ऑनलाईन बेटिंग सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलीस पथकानं या भागात माहिती घेतली. यावेळी त्यांना ऑनलाईन बेटिंग चालवणारे व्यक्ती कळवण परिसरातून गोरख धंदा चालवत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी कळवण परिसरात छापा टाकून पाच जणांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून लॅपटॉप, मोबाईल, फोन बँक, पासबुक, एटीएम कार्ड जप्त करण्यात आले. आरोपी मोबाईल आणि लॅपटॉपच्या माध्यमातून 'Cricket99', '11x' आणि 'Play Casino' सारख्या वेबसाईटवर ऑनलाईन आयडी बनवून अवैध सट्टा चालवत असल्याचं समोर आलं आहे. सर्व आरोपी नाशिक आणि गुजरात येथील रहिवाशी आहेत. त्यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता ऑनलाईन गेमिंग प्रतिबंधात्मक कायदा 2025 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

प्रतिक्रिया देताना वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय पिसे (ETV Bharat Reporter)

आरोपीकडून या वस्तू जप्त : 4 लॅपटॉप, 18 मोबाईल फोन, 3 राउटर, वेगवेगळ्या बँकेचे 54 पासबुक, 4 चेकबुक, 25 एटीएम कार्ड, 26 सिम कार्ड, जप्त केले आहेत.

आरोपी चालवत होते वेगवेगळ्या गेमिंग वेबसाईट : "आम्हाला गुप्त माहिती मिळाली होती की, देवळाली कॅम्प परिसरामध्ये काही व्यक्ती ऑनलाईन गेमिंग आणि बेटिंगचा गोरख धंदा करत आहे. त्यानुसार सायबर पोलिसांच्या पथकानं माहिती घेतली तेव्हा असं समजलं की काही व्यक्ती हे कळवण परिसरातून ऑनलाईन गेमिंग आणि बेटिंगचा गोरख धंदा करत आहे. त्यानुसार आम्ही तेथून पाच जणांना अटक केली आहे. ते चार वेगवेगळ्या गेमिंग वेबसाईट चालवत होते. त्यांच्याकडून लॅपटॉप, मोबाईल, वेगवेगळ्या बँकेचे पासबुक, चेक बुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड जप्त केले आहेत. त्यांच्या विरोधात ऑनलाईन गेमिंग प्रतिबंधात्मक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे," अशी माहिती सायबर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय पिसे यांनी दिली.

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NASHIK CYBER POLICE
ऑनलाईन गेमिंग सट्ट्यावर कारवाई
ऑनलाईन गेमिंग सट्टा नाशिक
NASHIK CYBER POLICE BETTING RAID
NASHIK CYBER POLICE BETTING RAID

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