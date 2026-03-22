गर्भवती महिलेवर लैंगिक अत्याचार; भोंदूबाबा खरात विरोधात दुसरा गुन्हा दाखल
भोंदूबाबा अशोक खराताचे नवनवीन कारनामे समोर येत आहेत. सात महिन्याचा गर्भवती महिलेवर अत्याचार केल्याच्या प्रकरणात दुसरा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : March 22, 2026 at 10:42 PM IST
नाशिक- स्वयंघोषित ज्योतिषी भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या विरोधातील नवनवीन प्रकरणे समोर येत आहे. आधीच बलात्कार प्रकरणी अटकेत असलेल्या खरातविरुद्ध आणखी एक गुन्हा नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात दाखल झाला आहे. पीडित महिला गर्भवती असताना पूजा विधीच्या नावाखाली तिच्यावर खरात यानं लैंगिक अत्याचार केला होता. तसेच ही बाब उघड केल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचंही तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे.
तक्रारीत काय म्हटलं?- पीडितेनं तक्रारीत म्हटलं की," माझी पत्नी सात महिन्यांची गर्भवती होती. त्यामुळे बाबानं सांगितलं की मला आशीर्वाद द्यायचा आहे. आम्ही जेव्हा भेटायला गेलो, तेव्हा बाबानं मला ऑफिस बाहेर जाण्यास सागितलं. काही वेळानंतर ती रडका चेहरा घेऊन बाहेर आली. त्यावेळी घरी गेल्यावर तिनं मला सर्व हकीकत सांगितली. बाबा स्त्रीलंपट असून भोंदू बाबा आहे. त्यानं लाईट बंद करून पत्नीच्या शरीरावर हात फिरवला. ती गर्भवती असल्यानं तिला खूप त्रास झाला. पण, बाबाकडे अनेक मोठे लोक येत असल्यानं तिनं बोलण्यावर विश्वास ठेवला. तिनं बाळाची शपथ घेऊन सांगितल्यानंतर मला तिच्यावर विश्वास बसला. यानंतर माझी पत्नी महिनाभर डिप्रेशनमध्ये गेली होती", असे तक्रारदारानं म्हटलं आहे.
एसआयटी चौकशीला वेग- तक्रारीत खरातनं लोकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी नकली साप आणि वाघाचे कातडे वापरून अघोरी प्रकार केल्याचंही म्हटलं आहे. या प्रकरणात लैंगिक अत्याचारासह महाराष्ट्र नरबळी आणि जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, नव्या गुन्ह्यामुळे एसआयटी चौकशीला वेग आला. आणखी पीडित पुढे येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आणखी एक व्हिडिओ समोर आला- अंकशास्त्राच्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या भोंदूबाबा अशोक खरातला नाशिक पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहे आहेत. बलात्कार प्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. याचा तपास एसआयटीमार्फत सुरू आहे. अशातच आता भोंदूबाबाचा दुसरा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यात तो एका अल्पवयीन मुलीच्या आई समोर तांत्रिक उपकरणांचा वापर करून अघोरी उपचार करत असल्यानं खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी भोंदूबाबाकडून 58 व्हिडिओ जप्त केल्याची माहिती आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलनाची गरज- "अंधश्रद्धा निर्मूलन ही 90 टक्के भारतीयांची गरज आहे. शिक्षणातून वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित झाले असते तर नक्कीच अंधश्रद्धा कमी झाली असती. मात्र, तसं घडताना दिसत नाही. सुशिक्षित माणसंदेखील अंधश्रद्धेचे बळी पडत आहे. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. शासनानंदेखील यावर प्रयत्न केले पाहिजे", असं अंनिसचे सरचिटणीस डॉ. टी. आर. गोराणे यांनी म्हटलं आहे.
