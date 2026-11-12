त्र्यंबकेश्वर मंदिरात पुन्हा भाविक आणि सुरक्षारक्षकांमध्ये वाद; भाविकाविरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल
भाविक आणि सुरक्षारक्षकांमध्ये वाद झाल्यानंतर पोलिसांनी भाविकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
Published : November 12, 2026 at 3:07 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 4:32 PM IST
नाशिक - जिल्ह्यातील बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरात पुन्हा भाविक आणि सुरक्षारक्षकामधील वादाचा प्रकार समोर आला आहे. भाविक आणि सुरक्षारक्षकामध्ये झालेल्या वादाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
गर्दीच्या वेळी भाविकांना मंदिर परिसरातून बाहेर काढताना भाविक आणि महिला सुरक्षारक्षकांमध्ये वाद झाला. अशात महिला सुरक्षारक्षकाच्या तक्रारीवरून त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात भाविकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वीही त्र्यंबकेश्वर मंदिरात भाविक आणि सुरक्षारक्षकांमधील वादाचे अनेक प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा मंदिरातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल - नाशिक जिल्ह्यातील बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरात दिवाळीच्या सुट्ट्यात भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. अशात पुन्हा एकदा मंदिरातून भाविकांना बाहेर काढताना सुरक्षारक्षक आणि भविकामध्ये वाद झाला. यात एका भाविकानं थेट महिला सुरक्षारक्षकाच्या कानशिलात लगावल्यानं वाद अधिकच पेटला. याचा व्हिडिओ व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. याची त्र्यंबकेश्वर मंदिर प्रशासनानं गंभीर दखल घेत महिला सुरक्षारक्षकाच्या तक्रारीवरून अज्ञात भाविकाविरोधात त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून याबाबत पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
महिला सुरक्षारक्षकाच्या कानशिलात लगावली- त्र्यंबकेश्वर मंदिराची रचना आर्किऑलॉजीप्रमाणे असून आम्ही दररोज 15 ते 18 हजार भाविकांना दर्शन देतो. अशात ज्या भाविकासोबत सुरक्षारक्षकाचा वाद झाला, त्या भाविकानं मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर तब्बल पन्नास मिनिटे मंदिरातील सभा मंडपात थांबून होता. अशात सुरक्षारक्षकांनी त्याला बाहेर जाण्याची विनंती केली असता त्यानं सुरक्षारक्षकांशी वाद घातला. एका महिला सुरक्षारक्षकाच्या कानशिलात लगावली. याची आम्ही गंभीर दखल घेतली आहे. महिला सुरक्षारक्षकाच्या तक्रारीवरून अज्ञात भाविकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वीही भाविक आणि सुरक्षारक्षकांमध्ये झालेल्या वादानंतर आम्ही आमच्या सुरक्षारक्षकांवर देखील कारवाई केली आहे, अशी माहिती त्र्यंबकेश्वर मंदिराचे विश्वस्त पुरुषोत्तम कडलक यांनी दिली आहे.
गतवर्षी सुरक्षारक्षकांनीही केली होती भाविकांना मारहाण- गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये काही भाविकांनी व्यवस्थापकांना धक्काबुक्की केल्यानंतर संस्थानच्या खासगी सुरक्षारक्षकांनी भाविकांना मारहाण केली होती. यात आठ ते दहा भाविक जखमी झाले होते. भाविकांना धक्काबुक्की केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.
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