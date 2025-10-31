ETV Bharat / state

बनावट नोटा प्रकरणी मौलानासह दोघांना 8 दिवसांची पोलीस कोठडी; आरोपीचं आहे मध्य प्रदेशचं कनेक्शन

पाचशे रुपयांच्या बनावट नोटा विक्रीच्या हेतूने मालेगावात आलेल्या मध्यप्रदेश राज्यातील मदरशाच्या मौलानासह दोघांना पोलिसांनी अटक केली. आरोपींना न्यायालयानं आठ दिवसांची पोलीस कोठडी दिली आहे.

Nashik crime news
बनावट नोटा प्रकरणी दोघांना अटक (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 31, 2025 at 9:06 PM IST

2 Min Read
नाशिक- बनावट नोटांची विक्री होत असल्याचा मोठा भांडाफोड जिल्ह्यात झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुंबई -आग्रा महामार्गावर गुरुवारी पाचशे रुपयांच्या बनावट साठा विक्रीच्या हेतूनं मालेगावात आलेल्या मध्यप्रदेशातील मदरशाचा मौलाना मोहम्मद जुबेर मोहम्मद अश्रफ अन्सारी आणि त्याच्या साथीदार नजीर आक्रम मोहम्मद अयुब अन्सारी यांना पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्याकडून पाचशे रुपयांच्या दहा लाखांच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यांना न्यायालयात हजर केला असता आठ दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.



सापळा रचून केली अटक- मालेगावचे पोलीस निरीक्षक प्रीतम चौधरी यांनी मुंबई-आग्रा महामार्गावर सापळा रचला होता. मध्यप्रदेश येथील संशयित मदरशाचा मौलाना मोहम्मद अन्सारी आणि त्याचा साथीदार नजीर अन्सारी हॉटेल एवन सागरजवळ येतात पोलिसांनी छापा टाकून दोघांना पकडले. त्यांच्याजवळील काळ्या बॅगेची झडती घेतली असता पाचशे रुपयांच्या दोन हजार नोटा आढळून आल्या. या नोटांची छपाई कागदाचा दर्जा तपासला असता दहा लाख रुपये किंमतीच्या नोटा बनावट असल्याचं आढळून आलं. त्यांनी या नोटा कुठून आणल्या, कुठे विक्री करणार होते? याचा सखोल तपास सुरू असल्याचं पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितलं.


नाशिक जिल्ह्यातील एकाला दिल्या बनावट नोटा- दोन्ही संशयित मध्य प्रदेश येथील बऱ्हाणपूर येथील रहिवाशी आहेत. त्यांच्याकडून सर्व मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. त्यांनी या नोटा मध्य प्रदेश नाहीतर दुसऱ्या राज्यातून आणल्याचा संशय आहे. त्यांनी या बनावट नोटा नाशिक जिल्ह्यातील एका व्यक्तीला देण्यासाठी आणल्या होत्या, असं तपासात निष्पन्न झालं आहे. याबाबत मालेगाव पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती बाळासाहेब पाटील यांनी दिली



एकूण दहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त- दोघा संशयितां विरोधात भारतीय चलन कायदा तसेच भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 179, 180 आणि 3(5) नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. दोघांच्या ताब्यातून पोलिसांनी 500 रुपयांच्या 2 हजार बनावट नोटा एकूण किंमत 10 लाख रुपये, दोन मोबाईल हँडसेट आणि एक सॅक असा मिळून 10 लाख 20 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

11 ऑक्टोबरला सांगलीत झाली होती मोठी कारवाई- बनावट नोटांची छपाई करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश सांगली जिल्ह्यात झाला होता. महात्मा गांधी चौक पोलिसांनी तब्बल एक कोटी 11 लाखांच्या बनावट नोटांसह मुद्देमाल जप्त करून एकूण पाच संशयितांना अटक केली. धक्कादायक बाब म्हणजे कोल्हापूर पोलीस दलातील एका पोलीस कर्मचाऱ्याचादेखील संशयितामध्ये समावेश आहे. चक्क बनावट चलन छपाईचा कारखाना एका चहाच्या टपरीत सुरू होता.

