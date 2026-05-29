ETV Bharat / state

टीसीएस अत्याचार प्रकरणी एसआयटीचा ॲक्शन प्लॅन; आठ गुन्ह्यांसाठी आठ स्वतंत्र आरोपपत्र दाखल

टीसीएस अत्याचार प्रकरणी आठ गुन्ह्यांसाठी आठ स्वतंत्र आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. हा मोठा ॲक्शन प्लॅन मानला जातोय

Nashik news
संग्रहित-नाशिक टीसीएस प्रकरण (Source-ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 29, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक- टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक अत्याचार, विनयभंग, धर्मांतराचा प्रयत्न, धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात दाखल आठ गुन्ह्यांचे आठ आरोपपत्र नाशिक सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले. एसआयटीचा हा अत्यंत मोठा ॲक्शन प्लॅन मानला जातोय. पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक त्यांच्या सूचनानुसार तपासाकरिता एसआयटी पथक स्थापन केलं आहे. याआधी देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याचे 1500 पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे.



नाशिकच्या नामांकित टीसीएस कंपनीतील कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणात मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात आठ गुन्हे दाखल झाले. तर देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांचा लैगिंक अत्याचार, विनयभंग, धार्मिक भावना दुखावणे आणि धर्मांतराचा प्रयत्न अशा स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे दाखल आहे. गुन्ह्याची व्याप्ती बघता नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी एसआयटीची स्थापना केली आहे. या सर्व गुन्ह्यात पोलिसांनी प्रत्येक गुन्ह्यासाठी आरोपींची पोलीस कोठडी घेत सखोल चौकशी केली. या गुन्ह्यात सर्व संशयितांच्या विरोधात पीडितांनी आणि साक्षीदारांनी दिलेली साक्ष आणि पुराव्याच्या आधारे न्यायालयानं सर्व संशयितांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले आहेत. सध्या सर्व संशयित मध्यवर्ती कारागृहात आहेत.


दाखल गुन्हे आणि आरोपींची माहिती

1) गुन्हा रजिस्टर नंबर 163/26 संशयित रझा रफिक मेमन, शाहरुख हुसेन शौकत कुरेशी आणि अश्विनी चैनानी

2) गुन्हा रजिस्टर नंबर 164/26 संशयित तौसिफ बिलाल अत्तर शफी शेख

3) गुन्हा रजिस्टर नंबर 165/26 संशयित तौसिफ बिलाल अत्तर

4) गुन्हा रजिस्टर नंबर 166/26 दानिश शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान,रझा रफिक मेमन,शाहरुख हुसेन शौकत कुरेशी

5) गुन्हा रजिस्टर नंबर 167/26 संशयित तौसिफ बिलाल अत्तार, शफी शेख, असिफ अन्सारी

6) गुन्हा रजिस्टर नंबर 168/26 संशयित रजा मेमन,शफी शेख, असिफ अन्सारी,शाहरुख कुरेशी

7)गुन्हा रजिस्टर नंबर 169/26 संशयित रजा मेमन, शफी शेख

8) गुन्हा रजिस्टर नंबर 171/26 संशयित रजा मेमन, शाहरुख कुरेशी


आठ स्वतंत्र दोषारोपत्र दाखल- "टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक अत्याचार, धर्मांतराचा प्रयत्न, विनयभंग, धार्मिक भावना दुखावल्या प्रकरणी आम्ही मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात आठ स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले होते. यात आम्ही प्रत्येक गुन्ह्यात पोलीस कोठडी घेत सखोल चौकशी केली. या सर्व गुन्ह्यांमध्ये आरोपींच्या विरोधात विविध कलमानुसार स्वतंत्र दोषारोपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. या दोषारोपत्रात डिजिटल पुरावे, व्हाट्सअप स्टेटस आणि जबाब नोंदवण्यात आला आहे", अशी माहिती एसआयटी प्रमुख सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांनी दिली.


हेही वाचा-

TAGGED:

NASHIK TCS SIT PROBE
TCS CORPORATE JIHAD
नाशिक टीसीएस
नाशिक एसआयटी तपास
NASHIK CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.