ETV Bharat / state

अशोक खरात प्रकरण; 40 दिवसानंतर सुद्धा खरातच्या गुंगीकारक औषधाचे गूढ कायम

खरात प्रकरणात पीडितांना दिल्या जाणाऱ्या गुंगीकारक औषधाचा तपास लावण्यात एसआयटीला अद्यापही यश आलं नसून हे औषध कोणतं, ते कुठून मागवत होता याबद्दल गूढ कायम आहे.

Ashok kharat
भोंदूबाबा अशोक खरात
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 29, 2026 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : महिला लैंगिक अत्याचार प्रकरणी अटकेत असलेला भोंदूबाबा अशोक खरात हा पीडित महिलांना देत असलेल्या गुंगीकारक औषधाचं गूढ अद्यापही कायम आहे. गेल्या 40 दिवसापासून भोंदूबाबा खरात एसआयटीच्या ताब्यात आहे. अशोक खरात महिलांना देत असलेलं औषध कोणतं आणि ते तो कुठून मागवत होता? याबाबत गूढ अद्यापही कायम आहे.



40 दिवस उलटूनसुद्धा पोलिसांच्या हाती ठोस पुरावे नाही : भोंदूबाबा अशोक खरातविरोधात 17 मार्च रोजी एका महिलेनं लैंगिक शोषणाचा आरोप केल्यानंतर नाशिकच्या सरकारवाडा पोलिसांनी त्याला 18 मार्च रोजी अटक केली. त्याच्याविरोधात बलात्कार, फसवणुकीचा आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानंतर अनेक पीडित महिला धाडसाने पुढे येत त्यांनी खरात विरोधात गुन्हे दाखल केले. भोंदूबाबा खरातने महिलांना गुंगीकारक औषध दिल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळं एसआयटीने हे गुंगीकारक औषध शोधण्यासाठी शहरातील दोन डॉक्टरांची चौकशी केली होती. खरातच्या नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर येथील ओकस प्रॉपर्टी कार्यालयातून औषधाची एक रिकामी बाटली ताब्यात घेतली होती. खरातने दिलेले पाणी पिल्यावर चक्कर येणे, मळमळ होणे आणि ते पिल्यावर स्वतःची शुद्ध हरपणे अशा तक्रारी पीडित महिलांनी केल्या होत्या. न्यायालयाच्या प्रत्येक सुनावणीत गुंगीकारक औषधाचा तपास करणं बाकी असल्याचं सांगत एसआयटी पथकानं खरातला पोलीस कोठडी मिळावी अशी विनंती न्यायालयात केली. मात्र 40 दिवस उलटून सुद्धा पोलिसांच्या हाती ठोस पुरावे लागले नाहीत.



पाणी पिल्यावर महिला खरातच्या तालावर नाचायच्या : पीडित महिलांना देत असलेले पाणी पिल्यानंतर महिला भोंदूबाबा खरातच्या तालावर नाचत असे, असं महिलांनी तक्रारीत म्हटलंय. महिलांना गुंगीकारक पदार्थ पाजून त्यांच्यावर अत्याचार करत असल्याचं आतापर्यंतच्या एटीएसच्या तपासात समोर आलं आहे. तो नक्की कोणतं द्रव्य पाजायचा ते मळकट रंगाचे आणि चवीला बरोबर नसलेले द्रव्य काय होते? आणि तो ते कोठून आणायचा? याचा शोध सलग सातव्या गुन्ह्यातही पोलिसांना लागलेला नाही. फॉरेन्सिक टीमने खरातच्या कार्यालयातून औषधाची एक बाटली जप्त केली होती. खरात विरोधात सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात एकूण 12 गुन्हे दाखल असून त्यातील आठ गुन्हे महिला लैंगिक शोषणाची आहेत.



सातव्या गुन्ह्यात खरातला न्यायालयीन कोठडी : महिला लैंगिक अत्याचाराच्या सातव्या गुन्ह्यात भोंदूबाबा अशोक खरातची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर त्याला न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्यात आलं होतं. यावेळी न्यायालयानं त्याला 14 दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. महिला अत्याचाराच्या आठव्या गुन्ह्यात त्याला ताब्यात घेण्यासाठी एसआयटी पथकानं न्यायालयात अर्ज दाखल केलाय. त्यामुळं आता आठव्या गुन्ह्यात खरातला अटक करण्यात येणार असून त्याला उद्या (30 एप्रिल) पुन्हा न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे.

TAGGED:

अशोक खरात
NASHIK CRIME NEWS
ASHOK KHARAT CASE
गुंगीकारक औषधाचा तपास
ASHOK KHARAT CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.