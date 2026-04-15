ETV Bharat / state

टीसीएस महिला अत्याचार प्रकरण; आंतरराष्ट्रीय कट्टरपंथींबाबचा तपास सुरू, पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांची महिती

नाशिकमधील TCS आयटी कंपनीत महिलांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार, छळ आणि सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणाचा तपास आता अधिक व्यापक झालाय. याप्रकरणी आता एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे.

Nashik Crime News
आयटी महिला अत्याचार प्रकरण
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 15, 2026 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : नाशिकच्या TCS आयटी कंपनीतील कथित धर्मांतर आणि महिला अत्याचार प्रकरणी कंपनीतील वरिष्ठ महिला कर्मचारी अश्विनी चैनानी हिला आज नाशिकच्या सत्र न्यायालयानं 14 दिवसाची न्यायालयीन पोलीस कोठडी सुनावली. या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी एसआयटीची स्थापन करण्यात आली असून या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कट्टर पंथीयांचा सहभाग आहे का? याबाबचा तपास देखील करण्यात येत असल्याचं, नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सांगितलं.



एसआयटीची स्थापना : नाशिकमधील TCS या बहुराष्ट्रीय आयटी कंपनीतील महिलांवरील लैंगिक शोषण प्रकरणानं देशभरात खळबळ उडाली आहे. कंपनीतील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील महिला तसंच तरुणींना लक्ष्य केल्याचा आरोप आहे. त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन लैंगिक अत्याचार, धर्म परिवर्तनाचा प्रयत्न आणि आर्थिक छळ केल्याचं यासंदर्भातील तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे. याप्रकरणी नाशिकमध्ये 9 गुन्हे दाखल झाले असून याचा सखोल तपास करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्रकरणात तरुणी आणि महिलांवर लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणात महिला आरोपी असलेली निदा खान मात्र अद्याप फरार असून तिच्या शोधार्थ पोलिसांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी पथके रवाना केली आहेत.

प्रतिक्रिया देताना पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक




काय म्हणाले पोलीस आयुक्त? : या प्रकरणात दोन महिलांसह एकूण 9 आरोपी आहेत. यातील 7 पुरुष वेगवेगळ्या केसमध्ये आरोपी आहेत. त्यामुळं त्यांचा ग्रुप असल्याचं दिसून आलं. यातील एक महिला आरोपीवर धार्मिक भावना दुखावण्याचा आरोप आहे. यातील एचआर महिलेवर आरोप आहे की तिनं पीडित महिला तिच्याकडं गेल्यानंतर तिनं त्यांना न्याय न देता आरोपींना पाठीशी घातलं. या आरोपींना बाहेरील कट्टरपंथी किंवा इतर संघटनांचा पाठिंबा आहे का? यासंदर्भात नाशिक पोलीस तपास करत आहेत. यासाठी बाहेरून कुठून फंडिंग आलं होतं का? त्यांचा आंतरराष्ट्रीय संबंध आहे का? याचा सर्व तपास नाशिक पोलीस करत आहेत. एमआयडीसी, एनआय, एसआयटी यांना पत्रव्यवहार करण्यात आल्याची माहिती, पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी दिली.



काय आहे तक्रार? : जुलै 2022 ते फेब्रुवारी 2026 या काळात नाशिकमधील वडाळा रोड येथील आयटीसी या मल्टिनॅशनल कंपनीतील दनिश शेख, तौसिफ अत्तार, निदा खानने एका कर्मचारी महिलेच्या धार्मिक भावना दुखावल्या. तौसिफने धमकावून शरीरिक संबंध ठेवले. इतरांनी ऑफिस लॉबीमध्ये तिचा विनयभंग केला. मे 2023 ते मार्च 2026 या कालावधीत रजा मेमन, शाहरुख कुरेशीने ऑफिसमध्ये विनयभंग केला. कंपनीच्या एचआर विभागाकडं याची तोंडी तक्रार केली. पण तेथील अधिकाऱ्यांनीही या दोघांच्या कृत्यास चिथावणी दिली. 2022 ते फेब्रुवारी 2026 शफी शेखने मिटींगमध्ये युवतीकडं एकटक बघून तिच्या वैयक्तिक वैवाहिक आयुष्यात संतती नसल्याबाबत लज्जास्पद विधान केलं आणि जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. डिसेंबर 25 मध्ये संशयित आरोपीने युवतीला खासगी आयुष्यावर लज्जास्पद गोष्टी विचारल्या आणि एकटक बघून गुप्तांगाकडं इशारा केला तसंच इतर युवतींना धर्माबाबत बोलून त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या. अशा पद्धतीच्या आरोपांचा उल्लेख तक्रारींमध्ये आहे.

TAGGED:

नाशिक आयटी महिला अत्याचार प्रकरण
TCS CONVERSION CASE
TCS
TCS IT COMPANY NASHIK CASE
NASHIK TCS CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.