महिलेची अर्धनग्न पूजा करत पैशाचा पाऊस पाडण्याचं आमिष; सात लाख रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या भोंदू बाबावर गुन्हा दाखल
महिलेला आजारपण दूर करत पैशांचा पाऊस पाडण्याचं आमिष दाखवून फसविणाऱ्या भोंदू बाबावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : October 20, 2026 at 7:25 AM IST|
Updated : October 20, 2026 at 7:53 AM IST
नाशिक- सरकारी प्रिटिंग प्रेसद्वारे चलनी नोटा छापणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यात फसवणुकीचा अजब प्रकार घडला आहे. पैशाचा पाऊस पाडतो, म्हणून भोंदूबाबानं विवाहित महिलेची सात लाखांची फसवणूक केली आहे. विशेष म्हणजे अशोक खरात प्रकरणानंतरही अजूनही अंधश्रद्धेचा पगडा कमी न झाल्यानं महिलेची अर्धनग्र पूजा करण्यात आली.
एका भोंदूनं आजारानं त्रस्त झालेल्या महिलेचा पूजाविधीनं आजार बरा करतो आणि अघोरी पूजा करून पैशाचा पाऊस पडतो, असं सांगून फसवणूक केली, तसेच पीडितेला अर्ध नग्न अवस्थेत बसवून पूजा करत तिला साडेसात लाख रुपयांचा गंडा घातला. या भोंदू विरोधात गंगापूर पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरा जादूटोणाविरोधी कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेच्या काही कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मिळालेली माहिती अशी की अस्थमा झालेल्या पनवेल येथील महिलेला नाशिकच्या गंगापूर शिवारातील अरुण धोंडू पाटील या भोंदूच्या कथित दैवीशक्तीबद्दल माहिती मिळाली. त्यानं पीडितेला पनवेलवरून नाशिकला येण्याकरिता गाडी पाठवली. तिला आणि तिच्या पतीला पनवेलवरून डोळ्यावर काळी पट्टी बांधून नाशिकला आणले. अघोरी पूजा झाल्यावर पुन्हा डोळ्यावर पट्टी बांधून पनवेलला सोडले. पुन्हा दुसऱ्या वेळेही असेच केले. त्यांना आजारपणाचा गुण आल्याचा भास झाल्यानं दोघांचा भोंदूवर विश्वास बसला. त्यानंतर भोंदूनं पैशाचा पाऊस पाडून देतो, असे आमिष दाखवले. सात लाखांचा गंडा घातला याबाबत पीडित महिलेच्या तक्रारीवरून गंगापूर पोलीस ठाण्यात भोंदू अरुण पाटील विरोधात जादूटोणा विरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भोंदू पाटील यानं पीडितेच्या मासिक पाळीतील रक्ताने माखलेले कपडे आणायला सांगितले. पनवेलवरून त्यांच्या डोळ्यावर काळी पट्टी बांधून नाशिक येथे बालाजी मंदिराजवळ, गंगापूर रोड येथे आणले. तिथे तिची अघोरी पूजा करण्यात आली. तिच्या अंगावरचे कपडे काढून पांढरे आणि पारदर्शक पातळ वस्त्र नेसवण्यात आले. त्यावर पाणी टाकण्यात आले. मासिक पाळीचे रक्तानं माखलेल्या कपड्याची पूजा केली. मानवी कवटी, तांदूळ , हळद, कुंकू गुलालाचे पाणी आणि बुक्का आदी वापरून अघोरी पूजा करण्यात आली. भोंदूनं मंत्रोच्चार करत साधारण दोन तास ही अघोरी पूजा केली. त्यासाठी बोकडाचा बळी देण्यात आला. घरी गेल्यावर पैशाचा पाऊस पडेल, असे सांगितले. पुन्हा डोळ्यावर पट्टी बांधून त्यांना पनवेलला पोहोच करण्यात आलं. या सर्व तिन्ही पूजाविधीचे भोंदूनं एकूण साडेसात लाख रुपये उकळले.
गुन्हा दाखल - पूजा विधी करुनदेखील पैशाचा पाऊस पडलाच नाही. महिलेचे आजारपणही दूर झाले नाही. आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच पैसे परत मागण्यासाठी या महिलेनं भोंदू बाबाकडे तगादा लावला. मात्र, त्यानं उडवा-उडवीची उत्तरे दिली. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या नाशिकच्या कार्यकर्त्यांना याची माहिती मिळताच त्यांनी पोलीस आयुक्त, संदीप कर्णिक यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती त्यांच्या लक्षात आणून दिली. त्यानंतर गंगापूर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुरेश आव्हाड यांनी भोंदू अरुण धोंडू पाटीलच्या विरोधात गुन्हा दाखल केल्याची माहिती अंनिसचे राज्य प्रधान सचिव डॉ टी आर गोराणे यांनी दिली.
- पोलिसांशी संपर्क साधावा- या भोंदूनं ज्या लोकांना दैवी व अघोरी शक्ती, मंत्र तंत्र आणि पूजा विधी करून पैशाचा पाऊस पाडण्याचा बहाणा करून फसवले असेल त्यांनी गंगापूर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करावी, असं आवाहन पोलीस निरीक्षक सुरेश आव्हाड यांनी केलं आहे.