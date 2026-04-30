कुंभमेळ्यातील कामाचे काढले 70 कोटींचे बनावट पत्र; स्पेलिंग चुकल्याच्या संशयानंतर पोलिसात गुन्हा दाखल
कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण गेडाम यांच्या नावानं बनावट कामाचे आदेश काढण्यात आले. या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
Published : April 30, 2026 at 10:19 PM IST
नाशिक - वृक्षतोडीमुळे वादात सापडलेली कुंभमेळ्यातील कामे पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. नाशिक शहरातील सीसीटीव्ही सर्वेक्षण आणि एआय आधारित सुरक्षिततेचे प्रत्येकी 35 कोटी रुपयांच्या कामाची बनावट वर्क ऑर्डर समोर आली आहे. नाशिकचे विभागीय आयुक्त तथा कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण गेडाम यांच्या नावानं बनावट पत्र काढण्यात आलं. परंतु, त्यांनी आपली सही ओळखत हे बनावट पत्र असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानंतर नाशिकरोड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आलं आहे.
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर मध्ये 2027 रोजी सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. त्यासाठी तयार करण्याकरिता नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये विविध विकास कामांना सुरुवात झाली आहे. जवळपास 30 हजार कोटी रुपयांची कामे होणार आहेत. त्यातून शहराचा चेहरा-मोहरा बदलणार असल्याचा सत्ताधाऱ्यांकडून दावा केला जात आहे. अशात अनेक जण ठेकेदारीसाठी प्रयत्न करत असताना बनावट पत्र तयार करण्याचा प्रकार उघड झाला आहे.
कार्यारंभ आदेशात काय म्हटलं?28 एप्रिल रोजी नाशिक शहरातील सिडको भागात राहणारा निळकंठ शेवाळे नावाचा व्यक्ती नाशिकरोड येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आला. त्यांच्याकडे नाशिक आणि त्रंबकेश्वर कुंभमेळा 2027 निमित्त सीटीसीटीव्ही सर्वेक्षण प्रणाली बसवणे आणि कार्यान्वित करणे तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा आणि देखरेख व्यवस्था पुरवण्याबाबतचे दोन कार्यारंभ आदेश होते. हे पत्र त्याला नांदेड येथील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे गजानन पाटील यांनी दिल्याचे सांगितलं. यात अभिषेक झरे संस्थापक संचालक इनोव्हेटिव्ह असल्याचं नमूद करण्यात आलं. तर ऑटोमेशन सोल्युशन एजन्सी ठाणे यांच्या नावाने कार्यारंभ आदेश असल्याचं नमूद केलं.
खातरजमा करण्याचं कार्यालयाकडून आवाहन- हे पत्र खरे आहे का, याची खात्री करण्यासाठी शेवाळे दाखल झाले होते. या संदर्भात कुंभमेळा प्राधिकरणाचे काम करणारे सहाय्यक संशोधक अधिकारी योगेश सोमवंशी यांच्याकडे शेवाळे यांना पाठवण्यात आले. त्यांनाही कागदपत्रांविषयी संशय आल्यानंतर त्यांनी डॉ. गेडाम यांना सर्व कागदपत्र दाखवली. या पत्राची पडताळणी करताना कुंभमेळा आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी आपली स्वाक्षरी नसल्याचं स्पेलिंगवरून ओळखले. त्यानंतर डॉ. गेडाम यांचे स्वीय सहाय्यक विजय सोनवणे यांनी नाशिकरोड पोलिसात तक्रार दिली आहे. यावरून अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रशासनानं नागरिक, कंत्राटदार आणि संबंधित संस्थांना कोणतेही कार्यादेश किंवा अधिकृत कागदपत्र स्वीकारणापूर्वी त्याची खातरजमा संबंधीत शासकीय कार्यालयाकडून करून घेण्याचं आवाहन केलं आहे.
असे कळाले बनावट पत्र- योगेश सोमवंशी यांना शेवाळे यांच्याकडे असलेले दोन्ही पत्रातील मजकूर टायपिंगमधील मार्जिन, प्रकल्पाची मंजुरी रक्कम तसेच विभागीय आयुक्तांच्या डिजिटल सहीमधील विसंगती त्यांच्या लक्षात आली. त्यामुळे कुंभमेळा आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना सर्व कागदपत्रे दाखवली गेली. मात्र, या पत्रावर आपली सही नसल्याचं त्यांनी ओळखलं. डॉ प्रवीण गेडाम हे इंग्रजीत Praveen लिहीत असतात. मात्र, डिजिटल सहीत त्यांच्या इंग्रजी नावाचं स्पेलिंग Pravin असे करण्यात आल्यानं बिंग फुटलं.
काय आहे गुन्हा- हा प्रकार 20 जानेवारी 2026 ते 28 एप्रिल 2026 या कालावधीत घडल्याचं निष्पन्न झालं. शासनाची दिशाभूल करून आर्थिक फायद्यासाठी फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता कलम तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम कलम अंतर्गत गुन्हा दाखल केल्याची माहिती नाशिकरोड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक बी. डी. नाईकवाडे यांनी दिली आहे.
