धक्कादायक! चॉकलेटचं आमिष दाखवून शिक्षकाने केला 9 वर्षीय विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार

शिक्षकी पेशाला काळीमा फासणारी घटना नाशिक जिल्ह्यातील घोटी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली आहे. चॉकलेटचं आमिष दाखवून शिक्षकानं नऊ वर्षाच्या विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार केला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 21, 2026 at 8:49 PM IST

नाशिक : जिल्ह्यातील घोटी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या करंजवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील एका शिक्षकाने तिसरीत शिकणाऱ्या अवघ्या नऊ वर्षाच्या विद्यार्थिनीवर चॉकलेट देण्याची आमिष दाखवून तब्बल सात ते आठ महिन्यांपासून वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचं उघडकीस आलं आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी शिक्षकाला अटक करून न्यायालयात हजर केलं असता त्याला चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आल्याची माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी हरीश खेडकर यांनी दिली.

चॉकलेटचं आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार : करंजवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील एका शिक्षकाने विद्यार्थिनीवर चॉकलेटचं आमिष दाखवून तब्बल सात ते आठ महिन्यांपासून वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचं समोर आलं आहे. एवढेच नव्हे तर कुणाला सांगितल्यास जीवे ठार मारण्याची धमकी देखील त्या चिमुकलीला दिली होती. याप्रकरणी घोटी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून शिक्षक रामचंद्र कचरे (वय 55) अटक करण्यात आली आहे. त्याला न्यायालयात हजर केला असता चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनवण्यात आली आहे. या प्रकरणात घटनास्थळी फॉरेन्सिक टीमच्या माध्यमातून शास्त्रीय पद्धतीने तपास करण्यात आला आहे. पुरावे संकलन, वैद्यकीय तपासणी आणि साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया पोलीस करत आहेत, अशी माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी हरीश खेडकर यांनी दिली.



तपासासाठी विशेष पथक नियुक्त : विद्यार्थिनींच्या अत्याचार प्रकरणी आम्ही विशेष पथक नियुक्त केले आहे. त्यात निरीक्षक विजय शिंदे, सहाय्यक उपनिरीक्षक एस.बी. देवरे, गुरुदेव मोरे आणि हवालदार तुषार ढगे यांचा समावेश आहे. आरोपी शिक्षकाविरुद्ध पोक्सो अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याची वैद्यकीय तपासणीही करण्यात आल्याची माहिती, उपविभागीय पोलीस अधिकारी हरीश खेडकर यांनी दिली.



दुसरीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीचा विनयभंग : सिन्नरमधील इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेत दुसरीत शिकणाऱ्या 8 वर्षीय विद्यार्थिनीचा विनयभंग झाल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या आईनं दिलेल्या तक्रारीवरून संशयित शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित शिक्षक हा मुलीला लज्जा उत्पन्न होईल अशा पद्धतीनं बॅड टच करत होता. त्याच्या विरोधात बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

