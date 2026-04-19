कथित धर्मांतराचा प्रयत्न करून अत्याचार केल्याची पीडितेची पोलिसात तक्रार; तरुणाला अटक
तरुणीनं धर्मांतराचा प्रयत्न करून अत्याचार केल्याचं म्हटलं आहे. न्यायालयानं संशयित आरोपीला शनिवारी पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
Published : April 19, 2026 at 10:34 AM IST
नाशिक- टीसीएस आयटी कंपनीतील प्रकरण ताजं असतानाच आणखीनं प्रकरण उघडकीस आलं आहे. पंचवटी पोलीस स्टेशनमध्ये एका तरुणीनं दिलेल्या तक्रारीत एका तरुणानं तिचं लैंगिक शोषण केलं आहे. तिच्या गळ्यातील तुळशीची माळ काढून तिच्यावर अत्याचार केल्याचं म्हटलं आहे. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयानं संशयित आरोपीला शनिवारी पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आणि पीडित तरुणीनं दिलेल्या तक्रारीनुसार संशयित आरोपी तंजीर इनामदार यानं तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. त्यानंतर लग्नाचं आमिष दाखवून विविध ठिकाणी नेले. तिथे तिला बळजबरीने दारू आणि सिगरेट पिण्यास भाग पाडले. पीडिता शुद्धीत नसताना तिचं वारंवार लैंगिक शोषण करण्यात आलं. अशात आरोपीनं पीडितेच्या धार्मिक ओळखीवर घाला घातला. तिच्या गळ्यातील तुळशीमाळ आणि हातावर बांधलेला धागा बळजबरीनं तोडून टाकत तिच्यावर अत्याचार केला. आरोपीनं तिला एका धर्माच्या रिवाजाप्रमाणं 'गजवा-ए-हिंद चे पालन करण्यास सांगून धर्मांतरासाठी प्रचंड दबाव टाकला. तसेच पीडितेच्या गळ्याजवळ चावा घेऊन हे लव्ह बाईट असल्याचं सांगत तिचे आक्षेपार्ह फोटो मोबाईलमध्ये काढले. हे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची आणि कुटुंबाची बदनामी करण्याची धमकी देऊन तिला वारंवार लॉजवर नेले. तिचे बळजबरीनं लैंगिक शोषण केलं.
सरकारी वकिलांनी काय म्हटलं- आरोपी तंजीर इनामदार हा पीडित तरुणीला महागड्या लॉजमध्ये न्यायचा. तिथे दारू आणि सिगारेट पिण्यास भाग पाडायचा. धर्मांतरण करण्यासाठी पीडित तरुणीला जबरदस्ती करायचा, असा आरोप आहे. संशयित आरोपीनं आणखी काही तरुणींना फसवलं आहे का? याचा तपास करायचा आहे. महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना त्याच्याकडं एवढा पैसे कुठून आला? त्याचे आणखी कोणी साथीदार आहेत का? त्याचा शोध घ्यायचा आहे. त्यामुळे त्याची सात दिवसांची पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आली.
दोघांमध्ये प्रेम होते- दोघे तरुण- तरुणी इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी आहेत. तीन वर्षांपासून ते एकाच कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत होते. त्या दोघांमधे प्रेमसंबंध होते. जानेवारीत अत्याचार झाला तर तेव्हापासून आतापर्यंत वेळ का घालवला? फोटो दाखवून धमकी दिल्याचा कोणताही पुरावा नाही. दोघांचेही एकमेकांवर प्रेम असून घरच्यांनी विरोध केल्यामुळे आता हा आरोप होत आहे. पोलीस कोठडीची गरज नाही. पार्टी कुठे झाली, याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे पोलीस कोठडीची गरज नाही, असा आरोपीचे वकील स्वप्निल जाधव यांनी युक्तीवाद केला.
