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'नकार' जीवावर बेतला? नाशिकमध्ये शिक्षणासाठी आलेल्या तरुणीची भररस्त्यात हत्या, दोन संशयित अटकेत

नाशिकच्या इंदिरानगरमध्ये शिक्षणासाठी राहणाऱ्या अमळनेरच्या तरुणीची हत्या (Young Woman Murder) करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी अवघ्या काही तासात दोन संशयितांना ताब्यात घेतलं आहे.

Nashik Crime News
एकतर्फी प्रेमातून तरुणी खून (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 11:15 AM IST

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नाशिक : नाशिकच्या इंदिरानगर परिसरातील वनसंपदा सोसायटीतील उद्यानाजवळ शुक्रवारी रात्री सुमारे 11 वाजण्याच्या सुमारास एका तरुणीची निर्घृण हत्या करण्यात आली. प्राथमिक तपासात हा प्रकार एकतर्फी प्रेमातून घडल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. खुनानंतर अवघ्या काही तासांत इंदिरानगर पोलिसांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेतलं आहे, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक मनोहर करांडे यांनी दिली.

घटनास्थळावरून चाकू जप्त : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तरुणीच्या खुनाची माहिती मिळताच पोलीस पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या तरुणीच्या मृतदेहाची पाहणी केली असता तिच्या गळ्यावर धारदार शस्त्रानं वार करण्यात आल्याचं निदर्शनास आलं. घटनास्थळावरून हल्ल्यात वापरलेला चाकू जप्त करण्यात आला आहे. इंदिरानगर पोलीस, फॉरेन्सिक लॅबचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले होते. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.

तरुणी मूळची अमळनेरची : मृत तरुणी मूळची अमळनेर येथील असून, शिक्षणासाठी ती नाशिकमध्ये इंदिरानगर परिसरात राहत होती. शुक्रवारी रात्री ती मैत्रिणींबरोबर उद्यानात बसली असताना संशयित तरुणानं तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तिनं प्रतिसाद न दिल्यानं संतापलेल्या संशयितानं खिशातून चाकू काढून तिच्या गळ्यावर वार केले. गंभीर जखमी झालेली तरुणी रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळली, तर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला.

दोन संशयित ताब्यात : प्राथमिक माहितीनुसार, घटनेपूर्वी तरुण आणि तरुणी यांची सायंकाळी एका ठिकाणी भेट होऊन त्यांच्यात चर्चा झाली होती. त्यानंतर दोघांमध्ये काही कारणावरून वाद झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय. या वादातूनच आरोपीनं टोकाचं पाऊल उचलत तरुणीवर प्राणघातक हल्ला केल्याचा संशय आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून चाकू जप्त केला असून दोन संशयितांना ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती, इंदिरानगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक मनोहर करांडे यांनी दिली.


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एकतर्फी प्रेमातून तरुणी खून
तरुणीची हत्या
YOUNG WOMAN MURDER
NASHIK MURDER NEWS
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